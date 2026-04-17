  • Thorium Reserves In India: బంగారం కంటే విలువైన లోహం..భారత్‌లోనే కోట్ల విలువ చేసే భారీ నిల్వలు..మనల్ని ఎవడ్రా ఆపేది?!

Thorium Reserves In India: బంగారం కంటే విలువైన లోహం..భారత్‌లోనే కోట్ల విలువ చేసే భారీ నిల్వలు.."మనల్ని ఎవడ్రా ఆపేది"?!

Largest Thorium Reserves In The World: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం యుద్ధ సంక్షోభం నెలకొన్న వేళ.. అనేక దేశాల తమ ఆయుధ సామాగ్రిని సిద్ధం చేసుకుంటున్నాయి. ముఖ్యంగా అణుబాంబుల తయారీపై దృష్టి సారిస్తున్నారు. ఈ బాంబుల తయారీలో థోరియం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అది కూడా బంగారం, ఇనుము వంటి లోహాల మాదిరిగా భూమిలోనే లభిస్తోంది. అయితే ఆ థోరియం నిల్వలు అమెరికా, చైనాలతో పోలిస్తే భారత్‌లోనే ఎక్కువగా ఉన్నాయనే విషయం చాలా మందికి తెలియదు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Apr 17, 2026, 03:31 PM IST

ఇది భారత ప్రజలకు ఎంతో గర్వకారణంగా ఈ గనులు నిలుస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో అణుశక్తి రంగంలో భారత్‌లో ఒక పెద్ద ముందడుగు వేసింది. తాజాగా స్వదేశీ నమూనా ఫాస్ట్ బ్రీడర్ రియాక్టర్‌లో చైన్ రియాక్షన్ ప్రారంభంతో భారత్‌లోని థోరియం నిల్వలు ప్రారంభించేందుకు మార్గం సుగమమైంది. ఈ ఘనత పట్ల భారతదేశ అణు శాస్త్రవేత్తలు ఉప్పొంగిపోతున్నారు. 

ప్రపంచ అణు సంఘం నివేదిక ప్రకారం.. భారతదేశం వద్ద 8,46,000 టన్నుల థోరియం నిల్వలు ఉన్నాయి. ఇది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద నిల్వగా పరిగణిస్తున్నారు. ప్రపంచంలోని మొత్తం థోరియం నిల్వల్లో నాలుగో వంతు భారతదేశం వద్దే ఉండడం విశేషంగా భావిస్తున్నారు.

ఈ క్రమంలో థోరియం నిల్వల్లో ఉన్న ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో 6,32,000 టన్నుల నిల్వలతో బ్రెజిల్ రెండవ స్థానంలో.. 595,000 టన్నుల నిల్వలతో ఆస్ట్రేలియా మూడవ స్థానంలో ఉన్నాయి. యునైటెడ్ స్టేట్స్ వద్ద కూడా దాదాపు ఆస్ట్రేలియాకు సమానమైన థోరియం ఉంది. రష్యా వద్ద 155,000 టన్నులు, చైనా వద్ద సుమారు 100,000 టన్నులు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

భారతదేశంలో ప్రస్తుతం ఏడు అణు విద్యుత్ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. వీటిలో చాలా వరకు యురేనియం ఆధారిత రియాక్టర్ల ద్వారా శక్తిని పొందుతాయి. వీటిలో అతిపెద్దది తమిళనాడులోని కుడంకుళం, దీని స్థాపిత సామర్థ్యం 2,000 మెగావాట్లుగా ఉంది. పాత కేంద్రాలలో గుజరాత్‌లోని కాక్రాపర్, రాజస్థాన్‌లోని రావత్‌భట, మహారాష్ట్రలోని తారాపూర్, కర్ణాటకలోని కైగా వంటి అణు విద్యుత్ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. ఈ కేంద్రాలన్నింటికీ కలిపి మొత్తం అణు విద్యుత్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యం సుమారుగా 8.8 గిగావాట్లు అని నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి.

ప్రపంచ మొత్తం నిల్వలతో పోలిస్తే భారతదేశంలో కేవలం 1 నుండి 2 శాతం యురేనియం నిల్వలు మాత్రమే ఉన్నాయి. అందువల్ల, భారతదేశానికి యురేనియం కంటే థోరియం ఎల్లప్పుడూ మరింత ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది.

ప్రెషరైజ్డ్ హెవీ వాటర్ రియాక్టర్లు (PHWRలు) యురేనియంను ఇంధనంగా వాడతాయి. ఇది విద్యుత్తును, ప్లూటోనియంను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఫాస్ట్ బ్రీడర్ రియాక్టర్లు రెండవ దశలో ప్లూటోనియంను ఇంధనంగా వాడతాయి, ఇది విద్యుత్తుతో పాటు యురేనియం-233ను కూడా ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మూడవ దశలో థోరియం-యురేనియం-233 ఇంధనాన్ని ఉపయోగిస్తారు. ఇది విద్యుత్తుతో పాటు యురేనియం-233ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. భారతదేశంలో టన్నుల కొద్దీ థోరియం నిల్వలు ఉన్నందున, ఇది వందల సంవత్సరాల పాటు దేశం మొత్తానికి విద్యుత్తును అందించగలదు.

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా సమాచారం కోసం పొందుపరిచినది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వెబ్‌సైట్‌ను సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

