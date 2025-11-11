PM Modi On Delhi Blast: ఏ ఒక్కర్ని వదలం.. ఢిల్లీ పేలుడు ఘటనపై నరేంద్ర మోదీ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఏమన్నారంటే..?

Pm modi reacts on delhi car blast incident in Bhutan visit: దేశరాజధాని ఢిల్లీలో నిన్న సాయత్రం ఉలిక్కపడే ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఎర్రకోట సమీపంలోని మెట్రో వద్ద భారీ పేలుడు సంభవించింది. చూస్తుండనే పదుల సంఖ్యలో వాహనాలు అగ్నికి ఆహుతిగా మారిపోయాయి. భారీపేలుడుకు అనేక మంది ఘటన స్థలంలోనే విగత జీవుల్లా మారిపోయారు. ఏం జరిగిందో అర్థంకాక... స్థానికులు భయంతో పరుగులు పెట్టారు. ఘటన స్థలంఅంతా రక్తసిక్తంగా, తెగిపోయిన శరీర భాగాలతో భయానకంగా మారిపోయింది. వెంటనే రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు, ఉన్నతాధికారులు ఎన్ఐఏ, ఎఫ్ఎస్ఎల్ అధికారులు విచారణ చేపట్టారు. గాయపడ్డవారిని వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించారు.
ఈ బాంబు పేలుడు ఘటనలో ఇప్పటి వరకు చనిపోయిన వారి సంఖ్య 12 కు చేరింది. 30 మంది వరకు తీవ్రంగా గాయపడి ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఈ ఘటనను యావత్ భారతావణి ఖండించింది. దీనిపై కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా ఘటన ప్రదేశాన్ని నిన్న అధికారులతో వెళ్లి చూశారు. బాధితుల్ని పరామర్శించారు. ఈ ఘటనపై ఉన్నతాధికారులతో హైలెవల్ మీటింగ్ ను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఎప్పటికప్పుడు అధికారులు, అమిత్ షాతో మాట్లాడుతూ ఘటనపై వివరాలు తెలుసుకుంటున్నారు.
మరోవైపు ప్రధాని మోదీ రెండు రోజుల పర్యటన నిమిత్తంకు భూటాన్ కు వెళ్లారు. ఎయిర్ పోర్టులో భూటాన్ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి ఘన స్వాగతం పలికారు. ముఖ్యంగా రెండు దేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేయడంపై ప్రధాని దృష్టి సారించనున్నారు. అదే విధంగా.. రెండు దేశాలు సంయుక్తంగా అభివృద్ధి చేసిన భారీ జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించనున్నారు.
ఈ క్రమంలో భూటాన్ లోని థింపూలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో.. ప్రధాని మోదీ ఢిల్లీ పేలుడు ఘటనపై సీరియస్ అయ్యారు. ఘటనకు కారణమైన వారిని వదలే ప్రసక్తిలేదన్నారు.ప్రస్తుతం దీనిపై దర్యాప్తు సంస్థలు విచారణ చేపట్టాయని, అమాయకుల ప్రాణాలు తీసిన ఏ ఒక్కర్ని కూడా వదలబోమని, దీని వెనకాల కారకుల్ని చట్టం ముందు నిలబెట్టి కఠినంగా పనిష్మెంట్ దిశగా చర్యలుంటాయన్నారు. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు సంస్థల ఏజెన్సీలతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్లు వెల్లడించారు.
అదే విధంగా చనిపోయిన వారి కుటంబాలకు ప్రగాఢ సంతాపం తెలిపారు. గాయపడ్డవారు తొందరగాకోలుకోవాలని ఆ దేవుడ్ని ప్రార్థిస్తున్నట్లు నరేంద్ర మోదీ తెలిపారు.
