Three aiadmk rebel mlas resign and joins in cm Vijay thalapathy tvk party: తమిళనాడు రాజకీయాలు దేశంలో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. సీఎం విజయ్ దళపతి ఏ మూహుర్తానికి ప్రమాణ స్వీకారం చేశారో కానీ ఆయన సీఎం సీటు మీద కూర్చున్నప్పటి నుంచి డైలీ ఏదో ఒక అంశం రచ్చగా మారి వార్తలలో ఉంటుంది. ఇప్పటికే టీవీకే ప్రభుత్వం ఎన్నో రోజులు ఉండదని, తొందరలోనే కూలిపొవడం పక్కా అంటూ మాజీ సీఎం స్టాలీన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతే కాకుండా మరోసారిఎన్నికలకు సిద్దంగా ఉండాలని క్యాడర్ కు సైతం పిలుపునిచ్చారు. ఇటీవల సీఎం విజయ్ దళపతి మంత్రులకు శాఖలు కేటాయించడం కూడా కాంట్రవర్సీగా మారింది. ఈ క్రమంలో అన్నాడీఎంకేలో లుక లుకలు మాత్రం ఆగడంలేదు. ఇప్పటికే అన్నాడీఎంకేలోని ఎమ్మెల్యేలు రెండుగా చీలిపోయారు. అన్నా డీఎంకే చెందిన సీనియర్ నేత సి.వి. షణ్ముగం ఆధ్వర్యంలో 30 మంది ఎమ్మెల్యేలు టీవీకే విజయ్ పార్టీకి మద్దతిచ్చిన విషయం తెలిసిందే.
ఈ క్రమంలో తాజాగా.. అన్నాడీఎంకేకు చెందిన ముగ్గురు రెబెల్ ఎమ్మెల్యేలుపార్టీకి రాజీనామా చేశారు.ఆ తర్వాత నేరుగా మంత్రి అధవ్ అర్జునతో భేటీ అయ్యారు. మధురాంతకం ఎమ్మెల్యే మరగతం కుమార్వేల్, ధరాపురం ఎమ్మెల్యే సత్యభామ, పెరుందురై ఎమ్మెల్యే జయకుమార్ తమ ఎమ్మెల్యేల పదవికి రాజీనామా చేసి ఆ లేఖలను అసెంబ్లీ స్పీకర్ జేసీడీ ప్రభాకర్కు అందజేశారు. ఆ తర్వాత మంత్రి ఆధవ్ అర్జునను కలిసి వారు టీవీకే సీఎం విజయ్ పార్టీలో చేరారు. ఈ ముగ్గురు నేతలు అన్నాడీఎంకే గత ప్రభుత్వంలో మాజీ మంత్రులు సీవీ షణ్ముగం, ఎస్పీ వేలుమణి వర్గానికి మంచి సన్నిహితులు. ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేల రాజీనామాను స్పీకర్ ఆమోదిస్తారా..?.. ఏంటనేది తెలియాల్సి ఉంది.
మరోవైపు ఇప్పటికే సీఎం విజయ్ తిరుచ్చి తూర్పు స్థానానికి రాజీనామా చేయగా, ఇప్పుడు ఈ ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేల రాజీనామాలతో రాష్ట్రంలో ఖాళీ అయిన అసెంబ్లీ నియోజక వర్గాల సంఖ్య నాలుగుకు చేరింది. రానున్న రోజుల్లో మరికొంత మంది ఎమ్మెల్యేలు రాజీనామాలు చేయోచ్చని వార్తలు వస్తున్నాయి. అసలు ఎమ్మెల్యేల రాజీనామాల వెనుక మతలబు ఏంటని దేశ రాజకీయాల్లో హాట్ హాట్ చర్చలు జరుగుతున్నాయి.
ఇటీవల జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 234 స్థానాల్లో పోటీ చేసిన టీవీకే 108 సీట్లు గెలుచుకుంది. ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు 118 మ్యాజిక్ ఫిగర్ లభించలేదు. దీంతో కాంగ్రెస్, ఇతర చిన్నపార్టీలు, అన్నాడీఎంకే పార్టీలు మద్దతుతో సీఎం విజయ్ సంకీర్ణ ప్రభుత్వంను ఏర్పాటు చేశారు.
