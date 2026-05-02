Three drg jawans dead ied blast in Chhattisgarh: కేంద్ర ప్రభుత్వం మావోయిస్టులపై ఉక్కుపాదం మోపుతుంది. ఇప్పటికే మావోయిస్టుల్ని ఏరివేయడానికి ఆపరేషన్ కగార్ చేపట్టింది. 2026 మార్చి నాటికి మావోయిస్టుల రహితంగా మార్చాలన్నది దీని ఆశయం. దీనిలో భాగంగా అనేక మంది మావోయిస్టుల్ని భద్రత బలగాలు ఏరివేశాయి. అనేకమంది మావోయిస్టులు సైతం స్వచ్చందంగా పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయారు. ఈ క్రమంలో అయిన మావోయిస్టులు కదలికలు మాత్రం తరచుగా బైటపడుతున్నాయి.
ఛత్తీస్గఢ్లోని కాంకేర్ జిల్లాలోని చోటా బిటీయా ప్రాంతంలో శనివారం మందుపాతరలు పేలి ముగ్గురు జవాన్లు దుర్మరణం చెందారు. గతంలో మావోయిస్టులు అమర్చిన ఒక పేలుడు పదార్థం (IED) పేలడంతో, జిల్లా రిజర్వ్ గార్డ్ (DRG)కు చెందిన కనీసం ముగ్గురు జవాన్లు మరణించారని పోలీసులు తెలిపారు.
పేలుడు సంభవించగానే బలగాలు వెంటనే అలర్ట్ అయ్యాయి. ఆ ప్రదేశ మంతా రక్త సిక్తంగా మారిపోయింది. అప్పటి వరకు తమతో ఉన్న జవాన్లు నిముషాల వ్యవధిలో విగత జీవులుగా మారడంను చూసి అక్కడి వారు షాక్ అయ్యారు. మార్చి 31న రాష్ట్రాన్ని సాయుధ మావోయిస్టులు లేనిదిగా ప్రకటించిన తర్వాత సంభవించిన మొదటి పేలుడు.
గతంలో మావోయిస్టులు అమర్చిన ఐఈడీలను గుర్తించి నిర్వీర్యం చేసేందుకు అక్కడ డీఆర్జీ బృందం మందుపాతరలు తొలగింపు ఆపరేషన్ నిర్వహిస్తోందని ఒక అధికారి తెలిపారు. డిఆర్జి అనేది ఛత్తీస్ గఢ్ రాష్ట్ర పోలీసులలోని ఒక విభాగం. ఈ విషాదంలో ముగ్గురు డీఆర్జీ జవాన్లు గాయపడి మరణించగా, మరొకరు గాయపడ్డారని ఐజీ బస్తర్ పి సుందర్రాజ్ తెలిపారు.
