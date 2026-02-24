English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Rudrapur: దారుణం.. మరిది ముందే వదినపై గ్యాంగ్‌రేప్‌.. వేలు కోసి అత్యంత కిరాతకం..!

Rudrapur: దారుణం.. మరిది ముందే వదినపై గ్యాంగ్‌రేప్‌.. వేలు కోసి అత్యంత కిరాతకం..!

3 Men Gangrape Married Woman In Front Of Brother in Law: మరిది ముందే వదినపై గ్యాంగ్‌రేప్‌ ఘటన కలకలం రేపుతోంది. ఈ ఘటన ఆదివారం రాత్రి 9 గంటల సమయంలో ఉత్తరాఖండ్‌ రుద్రాపూర్‌లో చోటు చేసుకుంది. గన్‌ పాయింట్‌ గురిపెట్టి అత్యంత కిరాతకంగా బాధితురాలిపై దారుణానికి ఒడిగట్టారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 24, 2026, 03:13 PM IST

Rudrapur: దారుణం.. మరిది ముందే వదినపై గ్యాంగ్‌రేప్‌.. వేలు కోసి అత్యంత కిరాతకం..!

3 Men Gangrape Married Woman In Front Of Brother in Law: పసికందుల నుంచి పెళ్లైన ఆడవాళ్లను కూడా వదలడం లేదు కామాంధులు. కూడా తోడు ఉన్నా ఆడవారిపై అఘాయిత్యాలు ఆగడం లేదు. ఇంట్లో ఉన్నా.. ఒంటరిగా బయటకు వెళ్లి ఇంటికి తిరిగి వచ్చే వరకు కూడా తల్లిదండ్రులు తీవ్ర ఆందోళనగానే ఉండాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడింది. దేశంలో ఏదో ఒక ప్రాంతంలో నిత్యం ఈ రేప్‌ కేసులు వెలుగులోకి వస్తూనే ఉన్నాయి.  ఉత్తరాఖండ్‌లోని రుద్రాపూర్‌లో ఇలాంటి దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. మరిదితోపాటు ఓ పెళ్లైన మహిళ జాతర నుంచి ఆదివారం రాత్రి 9 గంటలకు తిరిగి వస్తుండగా దారిలో అడ్డగించారు మృగాళ్లు. రెండు బైకులపై వచ్చిన ముగ్గురు మరిదికి గన్‌ పాయింట్‌ గురిపెట్టి ఆమెను లాక్కెళ్లి అత్యాచారం చేశారు. ఇక ఆమె ఎలాగో మరుసటి రోజు రాంపూరా పోలీస్‌ అవుట్‌పోస్టుకు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేసింది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు వెంటనే దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

అయితే, పోలీసుల ప్రకారం.. మోదీ మైదానంలో జరిగిన సరాస్‌ మేళా నుంచి వదిన, మరుదులు బైక్‌పై ఇంటికి తిరిగి వస్తున్నారు. దగ్గరలోని కిచ్చా బైపాస్‌ వద్దకు వచ్చిన తర్వాత వారి బండికి మరిదికి తెలిసిన వ్యక్తులు ముగ్గురు తారసపడ్డారు. వారి ఎదురుగా రెండు బైకులపై వచ్చి ఆపారు. కాసేపు మరిదితో వారు ఏదో మాట్లాడారు. ఆ తర్వాత వెంటనే అతనికి గన్‌ పాయింట్‌ గురిపెట్టారు. ఆమెను బైక్‌పై బలవంతంగా నిర్జన ప్రదేశంలోకి బండిపై మధ్యలో కూర్చోబెట్టుకుని లాక్కెళ్లారు. తండి సడక్‌ వద్దకు తీసుకువెళ్లి ఒకరి తర్వాత మరొకరు ఆ మహిళపై గ్యాంగ్‌రేప్‌కు పాల్పడ్డారు. ఆ సమయంలో మరిదికి గన్‌ పాయింట్‌ గురిపెట్టారు. ఈ క్రమంలో బాధితురాలు ప్రతిఘటించగా కత్తితో ఆమె వేలును సైతం నరికేశారు. అంతేకాదు ఈ మృగాళ్లు ఆ దారుణాన్ని సెల్‌ఫోన్‌లో చిత్రీకరించారు. ఎవరికైనా చెబితే ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో అప్‌లోడ్‌ చేస్తామని బెదిరించారు. ఆ సమయంలో అరిచినా వెంటనే పోస్ట్‌ చేస్తాం. ప్రాణాలు తీస్తామని బెదిరింపులతో మహిళపై అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డారు. బాధితురాలి ప్రకారం తమకు పోలీసుల అంటే ఏ భయం లేదని.. ఇప్పటికే పలు కేసులు కూడా ఉన్నాయని చెప్పినట్లు తెలిపింది. ఇక కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు సెక్షన్‌ బీఎన్‌ఎస్‌ 70, 351(3) కింద కేసు నమోదు చేశారు.

అయితే, అప్పటికే నిందితులు పరారీలో ఉన్నారు. బాధితురాలి మరిదికి ఈ కేసులో ఏమైనా సంబంధం ఉందా? అని కూడా విచారిస్తున్నారు. ఇక బాధితురాలికి వైద్య పరీక్షు కూడా నిర్వహించారు. రుద్రాపూర్‌ సీఓ ప్రశాంత్‌ కుమార్‌ మాట్లాడుతూ నిందితులు ఎంతటి వారైనా వదిలిపెట్టే సమస్యే లేదని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు. కేసు దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు పోలీసులు. ఇక దేశంలో ఏదో ప్రాంతంలో ప్రతిరోజూ ఇలాంటి ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తూనే ఉన్నాయి. కొంతమంది బాధితులు నిర్భయంగా బయటకు వస్తే మరికొందరు బయటకు రావడం లేదు.. ఇలాంటి వారికి కఠిన శిక్షలు వేయాలని సోషల్‌ మీడియా వేధికగా కూడా వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

Also Read:​ రైతులకు అలెర్ట్‌.. పీఎం కిసాన్‌ 22వ విడుత రాకముందే లక్షలాది మంది పేర్ల తొలగింపు..! మీ పేరు ఉందా చెక్‌ చేసుకోండి..

Also Read:​  విజయ్‌ రష్మికలే కాదు.. సెట్స్‌లో ప్రేమలో పడి పెళ్లి చేసుకున్న సౌత్ సినీ తారలు వీరే!

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Rudrapur gangrape caseUttarakhand crime newsmarried woman gangrapebrother in law witness casegunpoint rape incident

