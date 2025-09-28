English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Chhattisgarh: ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో భారీ ఎన్ కౌంటర్.. ముగ్గురు నక్సలైట్లు మృతి.. మృతుల్లో ఏరియా కమిటీ సభ్యులు..!!

Chhattisgarh Encounter: ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని కాంకేర్,  గరియాబంద్ జిల్లాల్లో భద్రతా దళాలతో జరిగిన ఎన్‌కౌంటర్లలో ముగ్గురు నక్సలైట్లు మరణించారు. ఇంకా ఎదురుకాల్పులు జరుగుతున్నట్లు సమాచారం. మృతుల్లో ఏరియా కమిటీ సభ్యులు కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 28, 2025, 03:49 PM IST

Trending Photos

DA Hike: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్.. 2 శాతం డీఏ పెంపు..!!
6
DA
DA Hike: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్.. 2 శాతం డీఏ పెంపు..!!
AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో భారీగా తగ్గనున్న బంగారం ధర..బంగారు గనుల్లో చీప్‌గా కొనేయోచ్చు?
6
AP Gold Mines
AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో భారీగా తగ్గనున్న బంగారం ధర..బంగారు గనుల్లో చీప్‌గా కొనేయోచ్చు?
Fake 10 RS Coin: మార్కెట్లో నకిలీ 10 రూపాయల కాయిన్లు..ఆర్‌బీఐ చెప్పిన తేడాలు తెలుసుకోండి!
6
Rs 10 coin
Fake 10 RS Coin: మార్కెట్లో నకిలీ 10 రూపాయల కాయిన్లు..ఆర్‌బీఐ చెప్పిన తేడాలు తెలుసుకోండి!
Mercury And Mars: విజయదశమి రోజే బుధ, కుజ గ్రహాల కలయిక.. ఈ రాశుల వారికి ఉన్నట్టుండి ఆదాయం రెట్టింపు..
5
horoscope
Mercury And Mars: విజయదశమి రోజే బుధ, కుజ గ్రహాల కలయిక.. ఈ రాశుల వారికి ఉన్నట్టుండి ఆదాయం రెట్టింపు..
Chhattisgarh: ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో భారీ ఎన్ కౌంటర్.. ముగ్గురు నక్సలైట్లు మృతి.. మృతుల్లో ఏరియా కమిటీ సభ్యులు..!!

Chhattisgarh Encounter: మావోయిస్టులకు మరో భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఆపరేషన్ ఖగార్ తో ఇప్పటికే పెద్దమొత్తంలో మావోయిస్టులను మట్టుబెట్టిన భద్రతా బలగాలు మరో మావోలను హతమార్చించింది. ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని కాంకేర్ జిల్లాలో ఆదివారం భద్రతా సిబ్బందికి, నక్సలైట్లకు మధ్య ఎదురుకాల్పులు జరిగాయి.  ఈ ఎన్‌కౌంటర్‌లో ముగ్గురు నక్సలైట్లు మరణించారని సీనియర్ పోలీసు అధికారి ఒకరు తెలిపారు. కాంకేర్, గరియాబంద్ నుండి పోలీసు బృందాలు, DRG సిబ్బంది ఈ ఎన్‌కౌంటర్‌లో పాల్గొన్నారని పోలీసులు తెలిపారు. కాంకేర్,  గరియాబంద్ జిల్లాల సరిహద్దులో ఈ ఎన్‌కౌంటర్ జరిగింది. రెండు వైపుల నుండి జరిగిన అనేక రౌండ్ల కాల్పుల్లో ముగ్గురు నక్సలైట్లు మరణించినట్లు వెల్లడించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

కాంకేర్,  గరియాబంద్ జిల్లాల సరిహద్దులోని అటవీ ప్రాంతంలో ఈ ఎన్‌కౌంటర్ జరిగిందని ఒక పోలీసు అధికారి తెలిపారు. భద్రతా సిబ్బంది సంయుక్త బృందం ఉదయం నక్సల్ వ్యతిరేక ఆపరేషన్‌ను ప్రారంభించింది. ఈ ఆపరేషన్‌లో కాంకేర్,  గరియాబంద్‌లకు చెందిన రాష్ట్ర పోలీసు యూనిట్ అయిన డిస్ట్రిక్ట్ రిజర్వ్ గార్డ్ (DRG) సిబ్బంది ఉన్నారని ఆయన చెప్పారు. ఇకా కాల్పులు  కొనసాగుతున్నాయని అధికారి తెలిపారు. ఎన్‌కౌంటర్ స్థలం నుండి ఇప్పటివరకు ముగ్గురు నక్సలైట్ల మృతదేహాలు,  మూడు ఆయుధాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఆయన చెప్పారు. హతమైన నక్సలైట్లలో మావోయిస్టు ఏరియా కమిటీ సభ్యులు కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 

Also Read: Post Office Schemes: బెస్ట్ 5 పోస్టాఫీస్ స్కీమ్స్.. ఇందులో పెట్టుబడి పెడితే బ్యాంకుల కంటే అధిక రాబడి.. ఎందులో ఎంత వడ్డీ వస్తుందంటే?  

తాజా చర్యతో, ఈ సంవత్సరం ఇప్పటివరకు ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో జరిగిన వివిధ ఎన్‌కౌంటర్లలో 252 మంది నక్సలైట్లు మరణించారు. వీరిలో 223 మంది కాంకేర్‌తో సహా ఏడు జిల్లాలను కలిగి ఉన్న బస్తర్ డివిజన్‌లో మరణించగా, 27 మంది రాయ్‌పూర్ డివిజన్‌లోని గరియాబంద్‌లో మరణించారు. దుర్గ్ డివిజన్‌లోని మోహ్లా-మన్‌పూర్-అంబాగఢ్ చౌకి జిల్లాలో మరో ఇద్దరు నక్సలైట్లు మరణించారు. సెప్టెంబర్ 22న, నారాయణ్‌పూర్ జిల్లాలో జరిగిన ఎన్‌కౌంటర్‌లో ఇద్దరు అగ్రశ్రేణి నక్సలైట్ కేడర్లు, రాజు దాదా అలియాస్ కట్టా రామచంద్రారెడ్డి (63) కోసా దాదా అలియాస్ కడారి సత్యనారాయణ రెడ్డి (67) మరణించారని పోలీసులు తెలిపారు. ఇద్దరూ నిషేధిత సంస్థ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మావోయిస్ట్) కేంద్ర కమిటీ సభ్యులుగా ఉన్నారు. 

Also Read: Modi Govt: మధ్యతరగతి ప్రజలకు మోదీ సర్కార్ దసరా బహుమతి.. భారీ శుభవార్త చెప్పబోతున్న కేంద్రం..!!   

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

Chhattisgarh encounterNaxalChhattisgarhencounterSecurity Forces

Trending News