Chhattisgarh Encounter: మావోయిస్టులకు మరో భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఆపరేషన్ ఖగార్ తో ఇప్పటికే పెద్దమొత్తంలో మావోయిస్టులను మట్టుబెట్టిన భద్రతా బలగాలు మరో మావోలను హతమార్చించింది. ఛత్తీస్గఢ్లోని కాంకేర్ జిల్లాలో ఆదివారం భద్రతా సిబ్బందికి, నక్సలైట్లకు మధ్య ఎదురుకాల్పులు జరిగాయి. ఈ ఎన్కౌంటర్లో ముగ్గురు నక్సలైట్లు మరణించారని సీనియర్ పోలీసు అధికారి ఒకరు తెలిపారు. కాంకేర్, గరియాబంద్ నుండి పోలీసు బృందాలు, DRG సిబ్బంది ఈ ఎన్కౌంటర్లో పాల్గొన్నారని పోలీసులు తెలిపారు. కాంకేర్, గరియాబంద్ జిల్లాల సరిహద్దులో ఈ ఎన్కౌంటర్ జరిగింది. రెండు వైపుల నుండి జరిగిన అనేక రౌండ్ల కాల్పుల్లో ముగ్గురు నక్సలైట్లు మరణించినట్లు వెల్లడించారు.
కాంకేర్, గరియాబంద్ జిల్లాల సరిహద్దులోని అటవీ ప్రాంతంలో ఈ ఎన్కౌంటర్ జరిగిందని ఒక పోలీసు అధికారి తెలిపారు. భద్రతా సిబ్బంది సంయుక్త బృందం ఉదయం నక్సల్ వ్యతిరేక ఆపరేషన్ను ప్రారంభించింది. ఈ ఆపరేషన్లో కాంకేర్, గరియాబంద్లకు చెందిన రాష్ట్ర పోలీసు యూనిట్ అయిన డిస్ట్రిక్ట్ రిజర్వ్ గార్డ్ (DRG) సిబ్బంది ఉన్నారని ఆయన చెప్పారు. ఇకా కాల్పులు కొనసాగుతున్నాయని అధికారి తెలిపారు. ఎన్కౌంటర్ స్థలం నుండి ఇప్పటివరకు ముగ్గురు నక్సలైట్ల మృతదేహాలు, మూడు ఆయుధాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఆయన చెప్పారు. హతమైన నక్సలైట్లలో మావోయిస్టు ఏరియా కమిటీ సభ్యులు కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
తాజా చర్యతో, ఈ సంవత్సరం ఇప్పటివరకు ఛత్తీస్గఢ్లో జరిగిన వివిధ ఎన్కౌంటర్లలో 252 మంది నక్సలైట్లు మరణించారు. వీరిలో 223 మంది కాంకేర్తో సహా ఏడు జిల్లాలను కలిగి ఉన్న బస్తర్ డివిజన్లో మరణించగా, 27 మంది రాయ్పూర్ డివిజన్లోని గరియాబంద్లో మరణించారు. దుర్గ్ డివిజన్లోని మోహ్లా-మన్పూర్-అంబాగఢ్ చౌకి జిల్లాలో మరో ఇద్దరు నక్సలైట్లు మరణించారు. సెప్టెంబర్ 22న, నారాయణ్పూర్ జిల్లాలో జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో ఇద్దరు అగ్రశ్రేణి నక్సలైట్ కేడర్లు, రాజు దాదా అలియాస్ కట్టా రామచంద్రారెడ్డి (63) కోసా దాదా అలియాస్ కడారి సత్యనారాయణ రెడ్డి (67) మరణించారని పోలీసులు తెలిపారు. ఇద్దరూ నిషేధిత సంస్థ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మావోయిస్ట్) కేంద్ర కమిటీ సభ్యులుగా ఉన్నారు.
