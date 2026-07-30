Three teachers arrested in drug rocket in kerala: దేశంలో మాదక ద్రవ్యాల రవాణా, అమ్మకాలపై ప్రభుత్వాలు ఉక్కుపాదం మోపుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో డ్రగ్స్ పై స్కూళ్లలో టీచర్లు కూడా అవగాహన కల్పిస్తారు. అలాంటిది విద్యార్థులకు డ్రగ్స్ ను సరఫరా చేస్తు ఏకంగా ముగ్గురు టీచర్లు పెడ్లర్ లుగా మారిన ఘటన కేరళలో వెలుగులోకి వచ్చింది.ఈ ఘటన తీవ్ర సంచలనంగా మారింది. కేరళలోని కోజికోడ్ జిల్లా వడకర ప్రాంతంలో ముగ్గురు టీచర్లు డ్రగ్స్ దందాపై అధికారులు విచారణ చేపట్టారు. దీనిపై ఇప్పటికే సిట్ ను ఏర్పాటు చేశారు.
ఈ అక్రమ డ్రగ్స్ దందా నిర్వహించిన ముగ్గురు లేడీ టీచర్లు నీష్మ, కీర్తన, కావ్య లను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి కోర్టులో హజరుపర్చారు. వీరిలో ఇద్దరు సమగ్ర శిక్ష కేరళ (SSK) కార్యక్రమం కింద పనిచేస్తుండగా, మరుతోంకరలోని కంజిరకున్నుమ్మల్కు చెందిన కేసీ కీర్తన (28) పని చేస్తుంది. వీరు తమ స్టూడెంట్స్ కు సింథటిక్ డ్రగ్స్ ను అమ్మినట్లు గుర్తించారు. దీనికి విద్యార్థుల వద్ద డబ్బులు ఉండక పొవడంతో ఈఎంఐ రూపంలో కూడా వెసులుబాటు కల్పించినట్లు విషయాలు బైటపడ్డాయి.
వీరి ఫోన్ లు, అన్ని అకౌంట్ లను పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నారు. దీని వెనుక ఒక పెద్ద మాదక ద్రవ్యాల నెట్ వర్క్ ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. కేవలం 12 వేల శాలరీలు ఉండే ఈ ముగ్గురు టీచర్లు వీరి కాస్లీ లైఫ్ స్టైల్, లగ్జరీ విహనాలను ఉపయోగించడంతో వీరిపై అనేక మంది అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలో వీరు సింథటిక్ డ్రగ్స్ లను సరఫరా చేస్తున్నట్లు విషయం బైటపడింది. ఈ కేసును విచారించేందుకు.. వడకర ఇన్స్పెక్టర్ ఏవీ దినేష్ నేతృత్వంలో ఒక సిట్ (ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం)ను ఏర్పాటు చేశారు.
కోజికోడ్ గ్రామీణ జిల్లా పోలీస్ చీఫ్ మెరిన్ జోసెఫ్ ఇంతకుముందు మాట్లాడుతూ, ఈ ఘటనలో ఒక పెద్ద నెట్వర్క్ ప్రమేయం ఉందని, మాదకద్రవ్యాల మూలాన్ని గుర్తించి, ఆర్థిక లావాదేవీల జాడను కనుక్కోవడానికి ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేస్తామని సిట్ అధికారులు పేర్కొన్నారు.
ప్రస్తుతం అనుమానితులకు సంబంధించిన ఖాతాలకు డబ్బు బదిలీ చేశారని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తుల బ్యాంకు ఖాతాల వివరాలను, గుర్తింపులను దర్యాప్తు అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ ఘటన కేరళనాటు సంచలనంగా మారింది. మరోవైపు కేరళలోని ఈ పాఠశాల తల్లిదండ్రులు మాత్రం తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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