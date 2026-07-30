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kerala Drug Racket: కేరళలో ముగ్గురు టీచర్ల డ్రగ్స్ దందా..!. స్టూడెంట్స్‌కు ఈఎంఐకూడా.. వెలుగులోకి షాకింగ్ నిజాలు.!.

Kerala drug scandal news: ముగ్గురు టీచర్లు గత కొన్ని రోజులుగా ఈ డ్రగ్స్ దందా కొనసాగుతున్నట్లు సిట్ అధికారులు గుర్తించారు. ప్రస్తుతం వీరి నెట్ వర్క్ ను అధికారులు ఛేదించే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు. ఈ ఘటనలో కేరళలో షాకింగ్ కు గురిచేసేదిలా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 30, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 01:54 PM IST
kerala Drug Racket: కేరళలో ముగ్గురు టీచర్ల డ్రగ్స్ దందా..!. స్టూడెంట్స్‌కు ఈఎంఐకూడా.. వెలుగులోకి షాకింగ్ నిజాలు.!.
Image Credit: keraladrugacase

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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kerala Drug Rocket: కేరళలో ముగ్గురు టీచర్ల డ్రగ్స్ దందా..!. స్టూడెంట్స్‌కు ఈఎంఐకూడా.. వెలుగులోకి షాకింగ్ నిజాలు.!.
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