Viral Video: మనిషి పీక పట్టుకొని అడవిలోకి ఎత్తుకెళ్లిన చిరుత పులి..మహారాష్ట్రలో ఘోరం..నిజం ఎంత?

Tiger Attack Brahmapuri: ఓ పులి మనిషిని అడవిలోకి లాక్కెళ్తున్నట్లు వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. మహారాష్ట్రలోని చంద్రపూర్ జిల్లాలోని బ్రహ్మపురి ఫారెస్ట్ గెస్ట్ హౌస్‌లో ఈ ఘటన జరిగిందని వార్తల వెల్లువెత్తాయి. అయితే ఇది నిజమో కాదో మీరే తెలుసుకోండి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 8, 2025, 05:31 PM IST

Tiger Attack Brahmapuri: బుల్లెట్ వేగంతో దూసుకుపోతున్న పులి వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. వైరల్ అవుతున్న వీడియో ప్రకారం.. ఓ పులి మనిషిని అడవిలోకి లాక్కెళ్తున్నట్లు వీడియోలో రికార్డు అయ్యింది. మహారాష్ట్రలోని చంద్రపూర్ జిల్లాలోని బ్రహ్మపురి ఫారెస్ట్ గెస్ట్ హౌస్‌లో ఈ ఘటన జరిగిందని వార్తల వెల్లువెత్తాయి. అయితే ఇది నిజమో కాదో మీరే తెలుసుకోండి.

అడవి నుండి అకస్మాత్తుగా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చిన ఓ పులి ఇంటి ముందు కూర్చున్న వ్యక్తిపై దాడి చేసేనట్లు ఈ వీడియోలో కనిపిస్తుంది. ఆ పులి గార్డును ఈడ్చుకుంటూ వెళ్లడం, చూస్తున్న వారి రోమాలు నిక్కబొడుచుకున్నట్లు అవుతుంది.

వైరల్ వీడియోలో నిజం..
పులికి సంబంధించిన ఈ వీడియో త్వరగా వైరల్ కావడంతో, మాజీ అటవీ అధికారి ఐఎఫ్ఎస్ సుశాంత నందా నిజాన్ని బయటపెట్టారు. ఆయన తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్‌లో వీడియోను షేర్ చేసి, ఇది కృత్రిమ మేధస్సు (AI) ద్వారా క్రియేట్ చేశారని.. అంటే అది నకిలీదని వివరించారు. "పులులు ఇలా మనుషులను వేటాడవు. అవి రాజ జంతువులు, రాజును గౌరవించండి. అలాంటి నకిలీ వీడియోలను నమ్మవద్దు" అని ఆయన రాసుకొచ్చారు. ఇటువంటి వీడియోలు ప్రజలను తప్పుదారి పట్టించడమే కాకుండా పులుల వంటి వన్యప్రాణుల గురించి ప్రతికూల చిత్రాన్ని కూడా సృష్టిస్తాయని ఆయన ఎత్తి చూపారు. ఆఫీసర్ పోస్టు తర్వాత ఆ వీడియో నకిలీదని, నిజమైనది కాదని ప్రజలు గ్రహించారు.

X లో వీడియో చూడండి..
వీడియోను జాగ్రత్తగా చూసిన తర్వాత.. చాలా మంది వినియోగదారులు దానిలో లోపాలను కనుగొన్నారు. ఒక నెటిజన్ ఇలా కామెంట్ చేశాడు. "ఒక బరువైన వ్యక్తిని లాగుతున్నారు, కానీ చుట్టూ ఉన్న గడ్డి లేదా ఆకులు కూడా కదలవు." మరొక వినియోగదారు ఇలా వ్రాశాడు, "ఇలాంటి క్లిప్‌లు ఎవరినైనా గందరగోళానికి గురి చేస్తాయి." సుశాంత్ నందా, ఇతర సోషల్ మీడియా వినియోగదారుల వ్యాఖ్యలు వైరల్ అయిన ప్రతి వీడియోను గుడ్డిగా నమ్మడం సరైనది కాదని స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఈ వీడియోను @Himmu86407253 అనే నెటిజన్ షేర్ చేశారు.

