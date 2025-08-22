English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tik Tok Ban in India: ప్రపంచంలో అత్యధిక డౌన్‌లోడ్స్ కలిగి ఉన్న ప్రముఖ షార్ట్ వీడియో కంటెంట్ యాప్ టిక్ టాక్ ఇప్పుడు మళ్లీ భారత్‌లోకి తిరిగి వస్తుందా? అవుననే అంటున్నాయి కొన్ని వార్తాసంస్థలు. ఇప్పుడు ఇదే టాపిక్ సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 22, 2025, 10:00 PM IST

Tik Tok India: టిక్ టాక్ యూజర్లకు గుడ్‌న్యూస్..మళ్లీ భారత్‌లోకి టిక్‌టాక్ మళ్లీ రాబోతుంది?

Tik Tok Ban in India: ప్రపంచంలో అత్యధిక డౌన్‌లోడ్స్ కలిగి ఉన్న ప్రముఖ షార్ట్ వీడియో కంటెంట్ యాప్ టిక్ టాక్ ఇప్పుడు మళ్లీ భారత్‌లోకి తిరిగి వస్తుందా? అవుననే అంటున్నాయి కొన్ని వార్తాసంస్థలు. ఇప్పుడు ఇదే టాపిక్ సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. గతంలో ఎంతో మంది రీల్స్ చేస్తూ కాలక్షేపం గడిపిన ఈ యాప్.. ఇప్పుడు మళ్లీ రాబోతుందనే విషయం అందర్ని ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. అయితే ఇదే విష షార్ట్ వీడియో కంటెంట్ యాప్ నుంచి ఎలాంటి అప్‌డేట్ రాలేదు. 

టిక్ టాక్ తిరిగి రాబోతుందా?
భారతదేశంలో షార్ట్ వీడియో కంటెంట్ ను పరిచయం చేసిన యాప్స్ లో ఇది ప్రథమం అని చెప్పొచ్చు. అయితే కరోనా సంక్షోభం కంటే ముందే మన దేశంలో అడుగుపెట్టింది. మరీ ముఖ్యంగా ఈ షార్ట్ వీడియో కంటెంట్ యాప్ టిక్ టాక్ పై విపరీతమైన క్రేజ్ పెరిగిపోయింది. అదే సమయంలో ఈ టిక్ టాక్ యాప్ ఎక్కువ మంది యూజర్స్ ని సంపాదించింది. అప్పట్లో కొన్ని రాజకీయ పరిస్థితుల కారణంగా 2020లో ఈ యాప్ ని బ్యాన్ చేశారు. 

ఇప్పుడదే యాప్ మళ్లీ భారత్‌లో తిరిగి రాబోతుందనే వార్త ఇప్పుడు అందర్ని ఆశ్యర్యానికి గురిచేసినట్లు అయ్యింది. తాజాగా భారత్, చైనా దేశాల మధ్య సంత్సంబంధాలు పెరిగిపోవడం వల్ల ఈ పరిస్థితుల్లో రెండు దేశాల మధ్య వాణిజ్య పరంగా ఊతం లభిస్తుందని సమాచారం. తాజాగా ఈ టిక్ టాక్ వెబ్‌సైట్ ను కొందరు లాగిన్ అయినట్లు సోషల్ మీడియాలో పుకార్లు వస్తున్నాయి. దీంతో ఈ షార్ట్ వీడియో కంటెంట్ యాప్ కూడా త్వరలో భారత్ మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టే అవకాశం ఉందని కొందరు విశ్లేషకులు అంటున్నారు. అయితే అందులో నిజమెంతో తెలియాలంటే ఇంకొన్ని రోజులు ఆగక తప్పదు.  

టిక్ టాక్ ఎందుకు బ్యాన్ అయ్యింది?
చైనా ప్రొడక్ట్ అయిన ఈ టిక్ టాక్ యాప్ అప్పట్లో యూజర్ల ప్రైవసీ డేటాను స్టోర్ చేసుకుంటుందనే ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఐటీ చట్టం సెక్షన్ 69A ప్రకారం ఈ యాప్ ను మన దేశంలో బ్యాన్ చేయడం జరిగింది. తొలుత ఈ యాప్ పై 2019లో మద్రాస్ హైకోర్టు స్టే విధించగా.. ఆ యాప్ కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను పరిశీలించిన తర్వాత 2021లో కేంద్ర ప్రభుత్వం టిక్ టాక్ యాప్ ను పూర్తిగా నిషేధిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇదిలా ఉండగా.. ప్రభుత్వ అనుమతి లేకుండా ఈ యాప్ మన దేశంలోకి అడుగుపెట్టే అవకాశమే లేదు. 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

