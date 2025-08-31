TikTok Ban In India: గతంలో భారత్ మొత్తాన్ని ఊపేసిన షార్ట్ వీడియో కంటెంట్ యాప్ టిక్ టాక్ ఇప్పుడు మళ్లీ రాబోతుందనే వార్త వైరల్ అవుతోంది. గుర్ గ్రామ్ లోని టిక్టాక్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేయడం వల్ల ఈ వార్తకు మరింత బలం చేకూరుతుంది. అందులోనూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, చైనా అధ్యక్షుడు జిన్ పింగ్తో భేటీ అవ్వడం పలు సందేహాలకు తావిస్తోంది. ఇదే పరిస్థితిలో టిక్ టాక్ ఉద్యోగాల రిక్రూట్మెంట్ కోసం నోటిఫికేషన్ జారీ చేయడం గమనార్హం. భారత్, చైనా మైత్రి బలపడితే మరిన్ని చైనా కంపెనీలు తిరిగి భారత్లో కార్యకలాపాలు సాగిస్తాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
మరోవైపు కేంద్ర వర్గాలు మాత్రం చైనా కంపెనీ అయిన షార్ట్ వీడియో కంటెంట్ యాప్ టిక్టాక్పై నిషేధం ఎత్తివేసే ప్రసక్తే లేదని అంటున్నారు. ఇదిలా ఉండగా ఇటీవలే టిక్ టాక్ వెబ్సైట్ చాలా మందికి యాక్సెస్ లభించడంతో టిక్టాక్ వచ్చేస్తుందని అంతా అనుకున్నారు. అయితే ఈ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసినా చాలా మందికి లాగిన్ చేసి, వీడియోలు చూడడం సాధ్యం కాలేదు.
టిక్ టాక్ ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్
టిక్టాక్ హెడ్ ఆఫీస్ గురుగ్రామ్లోని రెండు ఉద్యోగ ఖాళీలను భర్తీ చేసేందుకు నోటిఫికేషన్ రెడీ అయ్యింది. ఈ పోస్టు ఇప్పుడు లింక్డ్ ఇన్ లో వైరల్ వైరల్ అవుతోంది. ఒకటి కంటెంట్ మోడరేటర్ గా మరొకటి మేనేజర్ పోస్టు ఖాళీగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
టిక్ టాక్ ఎందుకు బ్యాన్ అయ్యింది?
చైనా ప్రొడక్ట్ అయిన ఈ టిక్ టాక్ యాప్ అప్పట్లో యూజర్ల ప్రైవసీ డేటాను స్టోర్ చేసుకుంటుందనే ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఐటీ చట్టం సెక్షన్ 69A ప్రకారం ఈ యాప్ ను మన దేశంలో బ్యాన్ చేయడం జరిగింది. తొలుత ఈ యాప్ పై 2019లో మద్రాస్ హైకోర్టు స్టే విధించగా.. ఆ యాప్ కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను పరిశీలించిన తర్వాత 2021లో కేంద్ర ప్రభుత్వం టిక్ టాక్ యాప్ ను పూర్తిగా నిషేధిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇదిలా ఉండగా.. ప్రభుత్వ అనుమతి లేకుండా ఈ యాప్ మన దేశంలోకి అడుగుపెట్టే అవకాశమే లేదు.
