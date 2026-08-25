/Tirumala darshan tickets: తిరుమల వెళ్లే భక్తులకు అలర్ట్.. నేడే కీలక బుకింగ్స్

Tirumala darshan tickets: తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు టీటీడీ కీలక సమాచారం అందించింది. నవంబర్ నెలలో శ్రీవారిని దర్శించుకోవాలని ఎదురుచూస్తున్న భక్తుల కోసం రూ.300 ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టికెట్లను ఆన్లైన్లో విడుదల చేయనుంది. ఈ టికెట్ల కోసం చాలా మంది భక్తులు ఎదురుచూస్తున్నారు. టికెట్లు అందుబాటులోకి వచ్చిన వెంటనే బుక్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
టీటీడీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, నవంబర్ నెలకు సంబంధించిన రూ.300 ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టికెట్లను ఉదయం 10 గంటలకు ఆన్లైన్లో విడుదల చేయనున్నారు. భక్తులు ముందుగానే టీటీడీ అధికారిక వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి టికెట్ల బుకింగ్కు సంబంధించిన వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు. టికెట్లు పరిమిత సంఖ్యలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉండే అవకాశం ఉండటంతో భక్తులు సమయానికి బుకింగ్ చేసుకోవడం మంచిది.
శ్రీవారి దర్శనం కోసం ప్రతి రోజు వేలాది మంది భక్తులు తిరుమలకు వస్తుంటారు. ముఖ్యంగా ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టికెట్లకు భారీ డిమాండ్ ఉంటుంది. అందుకే ఆన్లైన్లో టికెట్లు విడుదల చేసిన సమయంలోనే బుక్ చేసుకోవడానికి భక్తులు ప్రయత్నిస్తుంటారు.
ముందుగా వెబ్సైట్లో తమ వివరాలను సిద్ధంగా ఉంచుకుంటే బుకింగ్ ప్రక్రియ సులభంగా పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
ఇదిలా ఉండగా, తిరుమలలో వసతి కోసం ఎదురుచూస్తున్న భక్తులకు కూడా టీటీడీ సమాచారం ఇచ్చింది. నవంబర్ నెలకు సంబంధించిన వసతి గదుల ఆన్లైన్ కోటాను మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. దర్శనం టికెట్లతో పాటు వసతి గదులను కూడా ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
ఇప్పటికే టీటీడీ పలు సేవలు, దర్శనాలకు సంబంధించిన టికెట్లను దశలవారీగా విడుదల చేస్తోంది. భక్తులు తమకు అవసరమైన సేవలు, దర్శనం, వసతి వివరాలను ముందుగానే తెలుసుకుని బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు. టికెట్ల బుకింగ్ సమయంలో సరైన వివరాలను నమోదు చేయడం చాలా ముఖ్యం.
భక్తులు అనధికారిక వెబ్సైట్లు లేదా వ్యక్తులను నమ్మకుండా టీటీడీ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా మాత్రమే దర్శనం టికెట్లు, సేవలు, వసతి బుకింగ్ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. టికెట్లకు సంబంధించిన తాజా సమాచారం కూడా అధికారిక టీటీడీ వెబ్సైట్లోనే తెలుసుకోవడం మంచిది.
నవంబర్లో తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకోవాలని భావిస్తున్న భక్తులకు ఈ టికెట్ల విడుదల మంచి అవకాశం. రూ.300 ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టికెట్ల కోసం ఎదురుచూస్తున్న భక్తులు సమయానికి ఆన్లైన్లో బుకింగ్ చేసుకోవాలని టీటీడీ సూచిస్తోంది. అలాగే వసతి అవసరమైన వారు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు విడుదలయ్యే గదుల కోటాను కూడా వినియోగించుకోవచ్చు.
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