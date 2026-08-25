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Tirumala darshan tickets: తిరుమల వెళ్లే భక్తులకు అలర్ట్.. నేడే కీలక బుకింగ్స్

Tirumala darshan tickets: నవంబర్ నెలలో తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం కోసం ఎదురుచూస్తున్న భక్తులకు టీటీడీ శుభవార్త చెప్పింది. రూ.300 ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టికెట్లను నేడు ఆన్‌లైన్‌లో విడుదల చేయనుంది. అలాగే వసతి గదుల కోటాను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 25, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 09:17 AM IST
Tirumala darshan tickets: తిరుమల వెళ్లే భక్తులకు అలర్ట్.. నేడే కీలక బుకింగ్స్
Image Credit: Tirumala Tickets(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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