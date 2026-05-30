/West Bengal: వెస్ట్ బెంగాల్ లో మరోసారి హైటెన్షన్..మమతా బెనర్జీ మేనల్లుడిపై రాళ్లు, గుడ్లతో దాడి.. వీడియో వైరల్..

Tmc leader abhishek Banerjee attacked by mob sonarpur west Bengal: వెస్ట్ బెంగాల్ లో ఇటీవల పదిహేనేళ్ల పాటు పాలన అందించిన మమతా సర్కారును ప్రజలు బిగ్ షాక్ ఇచ్చారు. బీజేపీకి బ్రహ్మరథం పట్టి భారీమెజార్టీ అందించారు. సీఎంగా సువేందు అధికారి పగ్గాలు చేపట్టిన తనదైన స్టైల్ లో పాలన అందిస్తున్నారు. ఎన్నికల ప్రచారంలోనే చెప్పినట్లుగా వెస్ట్ బెంగాల్ లో ఉన్న అల్లరి మూకల తాట తీస్తున్నారు. శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కల్పించే ఎలాంటి చర్యలు చూస్తు వదలబొమన్నారు. ఈ క్రమంలో ఎన్నికల సమయంలో దాడులు, అక్రమాలకు పాల్పడిన అల్లరి మూకలకు పోలీసులు చుక్కలు చూపిస్తున్నారు. మరోవైపు టీఎంసీ మాత్రం అధికారం కొల్పోయామనే అక్కసుతో తరచుగా బీజేపీపై విమర్శలు గుప్పిస్తునే ఉంది.
#WATCH | Sonarpur, West Bengal: TMC MP Abhishek Banerjee says, "It's all BJP-sponsored. Look what they have done. This is their example of democracy. It hasn't even been a month, and the police are nowhere to be seen." pic.twitter.com/LWDobiQQri
— ANI (@ANI) May 30, 2026
తాజాగా.. ఎన్నికల సమయంలో జరిగిన హింసాకాండలో గాయపడ్డ టీఎంసీ బాధితులను పరామర్శించేందుకు మమతా బెనర్జీ మేనల్లుడు అభిషేక్ బెనర్జీ వెళ్లారు. అయితే అక్కడి స్థానికులు టీఎంసీ నేతలను తమ ఇళ్లకు రానివ్వడానికి ఇష్టపడలేదు. గో బ్యాక్ అంటూ నినాదాలు చేశారు. ఇక అనూహ్యంగా అక్కడకు టీఎంసీ కార్యకర్తలు చేరుకొవంతో స్థానికులతో వాగ్వాదం జరిగింది.
ఇక బీజేపీ కార్యకర్తలు కూడా చేరుకొవడంతో పరస్పరం వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేసుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కొంత మంది అభిషేక్ బెనర్జీపై రాళ్లు, కర్రలతోదాడి చేశారు. కొంత మంది పిడిగుద్దులు గుద్ది, చెప్పులను కూడా విసిరారు. గుడ్లతో దాడులు సైతం చేశారు. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. చోర్ చోర్ అంటూ అభిషేక్ బెనర్జీ షర్ట్ ను కూడా కొంత మంది చింపి వేశారు.
మరోవైపు దీన్ని బీజేపీ దాడులని అభిషేక్ బెనర్జీ వ్యాఖ్యలుచేశారు. టీఎంసీ నేతలు, కార్యకర్తలు టార్గెట్ గా బీజేపీ దాడులు చేస్తుందని విమర్శించారు. తమపై దాడులు చేస్తుంటే పోలీసులు కేవలం పక్కనేఉండి వారిని ఆపేడానికి కూడా ముందుకు రావడంలేదని టీఎంసీ నేత అభిషేక్ బెనర్జీ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.
దీనిపై కలకత్తా హైకోర్టును, గవర్నర్ ను కలిసి ఫిర్యాదు చేస్తామని తెలిపారు. ఈ క్రమంలో సౌత్ 24 పరగణాల జిల్లాలోని సోనార్ పూర్ లో భారీగా పోలీసులను బలగాలను మోహరించాయి. ఈ దాడులతో వెస్ట్ బెంగాల్ మరొసారి నివురు గప్పిన నిప్పులా ఉందని చెప్పుకొవచ్చు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.