Schools Holiday: నేడు మంగళవారం అన్నీ స్కూల్స్‌కు సెలవు.. ఎక్కడో తెలుసా?

Today All Schools Holiday A Head Of Heavy Rains: ఆగస్టు నెలలో సెలవులు భారీగా వస్తున్నాయి. ఆధ్యాత్మికంతోపాటు మరికొన్ని ప్రత్యేక సెలవులు లభిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో మరో సెలవు కూడా చేరిపోయింది. రేపు అన్ని పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 19, 2025, 08:28 AM IST

All Schools Holiday: తెలుగు రాష్ట్రాలతోపాటు దక్షిణాది ప్రాంతంలో అత్యంత వైభవంగా భావిస్తుంటారు. శ్రావణమాసం సందర్భంగా అనేక ప్రత్యేక పూజలు చేస్తున్నారు. దీనికితోడు వర్షం రావడంతో విద్యార్థులకు సెలవుల మీద సెలవులు వస్తున్నాయి. తాజాగా మరో సెలవుల జాబితా ఉంది. అప్పుడుప్పుడు ప్రకృతి కూడా సహకరించకపోతే అదనంగా సెలవులు వస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే దేశవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో పాఠశాలలకు సెలవు లభించింది.

Also Read: Shubman Gill: శుభమన్‌ గిల్‌ డబుల్‌ జాక్‌పాట్‌.. రేపు ప్రమోషన్‌ లభించనుందా?

సిద్దిపేటలో సెలవు
తెలంగాణలోని ఉమ్మడి మెదక్‌ జిల్లాలో వర్షం బీభత్సం సృష్టిస్తోంది. భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడుతుండడంతో మెతుకు సీమ అతలాకుతలమవుతోంది. మంగళవారం కూడా భారీ వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. వాతావరణ అధికారుల సూచన మేరకు సిద్దిపేట జిల్లాలో అన్నీ పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. ప్రభుత్వ, ప్రయివేట్ పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటిస్తున్నట్లు సిద్దిపేట జిల్లా కలెక్టర్ హైమవతి ప్రకటన చేశారు.

Also Read: PM Viksit Bharat Rozgar Yojna: నిరుద్యోగులు, కంపెనీలకు రూ.లక్ష కోట్లు.. పీఎం వికసిత్‌ భారత్‌ రోజ్‌గార్‌ ఇదే!

కర్ణాటకలో
కర్ణాటకలోని పలు ప్రాంతాల్లో కూడా కుండపోత వర్షాలు పడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా తుంగ, భద్ర, హేమావతి నదీ పరిసర ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఆయా ప్రాంతాల్లో అధికారులు పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. ఆదివారం నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తుండడంతో పరిస్థితి భయానకంగా ఉంది. గంటకు 40-50 కి.మీ వేగంతో గాలులతోపాటు భారీ వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చించింది. ఈ నేపథ్యంలో జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో పాఠశాలలకు రేపు కూడా సెలవు ప్రకటించారు.

Also Read: Red Alert On Rains: వరుణుడు తగ్గేదేలా.. తెలంగాణ, ఏపీలో అత్యంత భారీ వర్షాలు

చిక్కమగళూరులోని కొన్ని తాలూకాలలోని పాఠశాలలకు ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించింది. జిల్లాలోని మల్నాడు ప్రాంతంలో కొన్ని రోజులుగా భారీ వర్షాలు కురుస్తుండడంతో ఆగస్టు 19న అంగన్‌వాడీ, ప్రాథమిక, ఉన్నత పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. చిక్కమగళూరు తాలూకాలోని కలస, ముదిగెరె, శృంగేరి, కొప్ప, ఎన్‌ఆర్‌పూర్, కసబా, అంబలే, జాగర్, ఖాండ్య, అల్దూర్, వస్తారే, లింగడహళ్లి-లక్కవల్లి, అవటి హోబ్లీ ప్రాంతాల్లో పాఠశాలలకు సెలవులు ఇస్తూ చిక్కమగళూరు జిల్లా కలెక్టర్ మీనా నాగరాజ్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

