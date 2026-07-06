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నేడు అయోధ్య రామాలయ ట్రస్ట్‌ భేటీ.. చంపత్‌ రాయ్‌ రాజీనామాపై తుది నిర్ణయం..

Ayodhay Ram Mandir Trust Meeting:  అయోధ్య రామాలయం శ్రీ రామ జన్మభూమి తీర్థక్షేత్ర ట్రస్ట్‌ కీలక సమావేశం సోమవారం జరగనుంది. ఆలయ విరాళాల చోరీ వ్యవహారంపై దర్యాప్తు జరుగుతున్న వేళ ఈ భేటీ ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. మరోవైపు ఆలయ ట్రస్టీ చంపత్ రాయ్ రాజీనామా అంశం చర్చకు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 06, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 11:04 AM IST
నేడు అయోధ్య రామాలయ ట్రస్ట్‌ భేటీ.. చంపత్‌ రాయ్‌ రాజీనామాపై తుది నిర్ణయం..
Image Credit: Ayodhya Ram Mandir (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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నేడు అయోధ్య రామాలయ ట్రస్ట్‌ భేటీ.. చంపత్‌ రాయ్‌ రాజీనామాపై తుది నిర్ణయం..
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