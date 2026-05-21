/Central Cabinet: కేంద్ర క్యాబినేట్ పునర్వస్థీకరణ.. పలువురికి ఉద్వాసన..

Narendra Modi Cabinet Meet: ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ నేతృత్వంలో కేంద్ర మంత్రి మండలి అత్యవసరంగా భేటీ కానుంది. మంత్రివర్గ విస్తరణ ఊహాగానాలు, పశ్చిమ ఆసియా సంక్షోభంపై చర్చించే అవకాశం ఉండటంతో మంత్రులందరూ ఢిల్లీలోనే అందుబాటులో ఉండాలని ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. ఢిల్లీలోని సేవా తీర్థ్ వేదికగా సాయంత్రం 4 గంటలకు ఈ సమావేశం ప్రారంభం కానుంది. కేంద్ర క్యాబినెట్ మంత్రులు, స్వతంత్ర బాధ్యతలు గల సహాయ మంత్రులు అందరూ ఈ చర్చల్లో పాల్గొననున్నారు.
ప్రస్తుత రాజకీయ, ఆర్థిక పరిస్థితుల నేపథ్యంలో కేంద్ర మంత్రులందరూ రాజధాని ఢిల్లీలోనే అందుబాటులో ఉండాలని ఉన్నతాధికారులు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. నరేంద్ర మోడీ 3.0 ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి జూన్ 10 నాటికి రెండేళ్లు పూర్తి కావొస్తుంది. ఈ తరుణంలో కేంద్ర మంత్రివర్గ విస్తరణ, మార్పులు చేర్పులు ఉంటాయనే ప్రచారం జోరందుకుంది. జూన్ రెండో వారంలో మార్పులు జరిగే అవకాశం ఉండటంతో ఈ సమావేశానికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఏర్పడింది. ఈ సారి కేంద్ర క్యాబినేట్ లో అన్నామలైను ఏపీ నుంచి రాజ్యసభకు పంపించి క్యాబినేట్ లోకి తీసుకునే అవకాశం ఉంది. అటు తెలంగాణ నుంచి డీకే అరుణను తీసుకునే అవకాశాలున్నాయి. మొత్తంగా ఉన్న క్యాబినేట్ లో కొంత మందిని పనితీరు ఆధారంగా ఉద్వాసన పలికే అవకాశాలున్నాయి. అటు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నుంచి బీజేపీలో చేరిన రాఘవ్ చద్దాను క్యాబినేట్లో తీసుకునే అవకాశాలున్నట్టు తెలుస్తుంది.
మరోవైపు పశ్చిమ ఆసియాలో నెలకొన్న తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు, యుద్ధ వాతావరణంపై కూడా ఈ భేటీలో ప్రధానంగా చర్చించనున్నారు. అంతర్జాతీయ సంక్షోభం వల్ల భారతదేశంపై పడే ఆర్థిక ప్రభావం, ముడి చమురు ధరల పెరుగుదల, ఇంధన సరఫరా వంటి అంశాలను ప్రధాని సమీక్షించనున్నారు. మరోవైపు నీట్ పేపర్ లీక్, యూనివర్సిటీల్లో కొన్నివివాదాల నేపథ్యంలో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ను ఈ శాఖ నుంచి తప్పిస్తారా అనేది చూడాలి. మరోవైపు బండి సంజయ్ ఉదంతం నేపథ్యంలో ఆయన రాజీనామా కోరుతారా అనేది చూడాలి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.