/నేడు కేంద్ర క్యాబినేట్ కీలక సమావేశం.. పార్లమెంట్ అనుసరించే వ్యూహాలపై చర్చ..

Narendra Modi Cabinet Meet: మరికాసేట్లో కేంద్ర కేబినెట్ సమావేశం కాబోతోంది. ఈ సమావేశంలో పార్లమెంట్ సమావేశాలతో పాటు, కేంద్ర కేబినెట్లో జరిగే మార్పులపై చర్చించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. కేంద్ర కేబినెట్(Central Cabinet)ను సమూలంగా ప్రక్షాళన చేయాలని ఎన్డీయే ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఇవాళ జరిగే సమావేశానికి కేబినెట్లో చోటు దక్కేవారికి అందుబాటులో ఉండాల్సిందిగా బీజేపీ ఎంపీలకు అధిస్టానం ఇప్పటికే సమాచారం అందించింది.
గత కొంత కాలంగా కేంద్ర కేబినెట్ లో మార్పులు ఉంటాయని కొంత కాలంగా వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈసారైనా కేబినెట్లో చోటు దక్కుతుందా అని పలువురు ఆశావహులు ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈసారి ఏర్పాటు చేసే కేబినెట్లో మహిళలకు పెద్దపీట వేయాలని ఎన్డీయే నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతే కాకుండా వచ్చే ఏడాది అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరిగే రాష్ట్రాలకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. కొంత మంది కేంద్ర మంత్రులను తప్పించి.. వారికి పార్టీలో కీలక బాధ్యతలు అప్పగించే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు సమాచారం అందుతోంది. అంతేకాదు కొంత మంది కేంద్ర మంత్రులను గవర్నర్స్గా పంపే ఆలోచనలో నరేంద్ర మోడీ సర్కారు యోచిస్తోంది.
కేబినెట్లో చోటు దక్కేవారికి మాత్రమే ఈ రోజు జరిగే సమావేశానికి ఆహ్వానం అందినట్లుగా తెలుస్తోంది. పలువురు కొత్త నేతలతో ఈ సారి పూర్తిస్థాయిలో కేంద్ర కేబినెట్ కొలువుదీరబోతోంది. ఈ సారి తెలంగాణ,ఆంధ్ర ప్రదేశ్ నుంచి పలువురు కొత్త వారికి చోటు దక్కే అవకాశాలున్నాయని తెలుస్తోంది. తెలంగాణ నుంచి ఎంపీగా ఎన్నికైన ఏకైక మహిళా డీకే అరుణకు కేంద్ర క్యాబినేట్లో బెర్త్ దాదాపు ఖాయమనే ముచ్చట వినిపిస్తోంది. మరోవైపు ఈటల రాజేందర్, ధర్మపురి అరవింద్, గోడెం నగేష్లకు కేంద్ర మంత్రివర్గంలో స్థానం కల్పించబోతున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. మరోవైపు ఏపీ నుంచి పురంధేశ్వరికి క్యాబినేట్ బెర్త్ దాదాపు ఖాయమైనట్టు సమాచారం. ఈమెకు కీలకమైన మానవ వనరుల శాఖను కేటాయించబోతున్నట్టు సమాచారం. అటు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ను పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖకు బదిలీ చేయబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఏది ఏమైనా అందరు ఊహించినట్టుగా నరేంద్ర మోడీ, అమిత్ షాల వ్యూహం ఉండదు. ఇందులో ఎవరికీ ఎలాంటి పదవులు దక్కుతాయనేది వెయిట్ అండ్ సీ.
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