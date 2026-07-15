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నేడు కేంద్ర క్యాబినేట్ కీలక సమావేశం.. పార్లమెంట్ అనుసరించే వ్యూహాలపై చర్చ..

Central Cabinet Meet: ఈ నెల 20 నుంచి పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ లోపు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఆధ్వర్యంలో కేంద్ర క్యాబినేట్ సమావేశం కానుంది. అంతేకాదు రాబోయే వర్షాకాల సమావేశాల్లో కీలక బిల్లులు ప్రవేశపెట్టనున్న నేపథ్యంలో పార్లమెంట్ ఉభయ సభల్లో అనుసరించే వ్యూహాలపై కేంద్ర మంత్రులకు దిశా నిర్దేశం చేయనున్నారు. మరోవైపు కేంద్ర క్యాబినేట్‌ను ప్రక్షాళనపై ఈ రోజు చర్చకు వచ్చే అవకాశాలున్నాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 15, 2026, 10:13 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:13 AM IST
నేడు కేంద్ర క్యాబినేట్ కీలక సమావేశం.. పార్లమెంట్ అనుసరించే వ్యూహాలపై చర్చ..
Image Credit: Central Cabinet Meet (ZEE Telulgu News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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నేడు కేంద్ర క్యాబినేట్ కీలక సమావేశం.. పార్లమెంట్ అనుసరించే వ్యూహాలపై చర్చ..
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