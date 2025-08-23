English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Toll Fee: వాహనదారులకు శుభవార్త..ఇకపై టోల్ ఫీజు పూర్తిగా ఫ్రీ?..ఈ రూల్స్ తప్పక గుర్తుపెట్టుకోండి!

Toll Fee Free For EVs: వాహన డ్రైవర్లకు ప్రభుత్వం శుభవార్త అందించింది. రాష్ట్రంలో ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్ వీలర్లు, ఈ-బస్సులను టోల్ రహితంగా చేశారు. దీని అర్థం ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు టోల్ పన్ను చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. దీంతో వాహనదారులకు తీపికబురు చెప్పినట్లు అయ్యింది.  

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 23, 2025, 02:42 PM IST

మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన టోల్ పన్ను మినహాయింపు పథకం ప్రయోజనం అటల్ సేతు, పూణే ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే, సమృద్ధి మహామార్గ్‌లలో కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ రూల్ శుక్రవారం (ఆగస్టు 22) నుండి అమల్లోకి వచ్చింది. ఈ మేరకు మహారాష్ట్ర రవాణా కమిషనర్ వివేక్ భీమన్వర్ ఈ సమాచారాన్ని అందించారు.

పర్యావరణాన్ని కాపాడాలనే తన లక్ష్యంలో భాగంగా మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఇది రెండు రకాల ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్-వీలర్లు, ప్రైవేట్ వాహనాలు, ప్రభుత్వ వాహనాలకు వర్తిస్తుంది. దీనిని ప్రభుత్వం ఏప్రిల్‌లో మహారాష్ట్ర ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ (EV) పాలసీ కింద ప్రకటించింది.

టోల్ నుండి మినహాయింపు పొందిన వాహనాలలో ప్రైవేట్ ఎలక్ట్రిక్ కార్లు, ప్యాసింజర్ ఫోర్-వీలర్లు, మహారాష్ట్ర ట్రాన్స్‌పోర్ట్ బస్సులు, పట్టణ ప్రజా రవాణా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు ఉన్నాయి. ముంబైలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల సంఖ్య వేగంగా పెరుగుతోంది. 25,277 ఈ-బైక్‌లు, దాదాపు 13,000 ఎలక్ట్రిక్ కార్లు ఉన్నాయి. మొత్తం ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల సంఖ్య ఇప్పుడు 43,000 దాటింది. ఈ సంఖ్యలో అన్ని రకాల ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు ఉన్నాయి.

అలాగే, ప్రతిరోజూ దాదాపు 60,000 వాహనాలు అటల్ సేతు ద్వారా ప్రయాణిస్తాయి. రాబోయే రోజుల్లో, ఈ మార్గాన్ని పూణే ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేకు అనుసంధానించే పనులు జరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం MSRTC, NMMT వంటి కొన్ని ప్రజా రవాణా బస్సులు కూడా అటల్ సేతులో తిరుగుతున్నాయి. మహారాష్ట్రలోని అన్ని రోడ్లపై EV కార్లు, బస్సులను టోల్ ఫ్రీగా మార్చాలని మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోందని రవాణా మంత్రి ప్రతాప్ సర్నాయక్ అన్నారు.

