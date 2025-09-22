English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Banks Holiday: రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎక్కడ, ఎందుకో తెలుసా?

Tomorrow All Banks Holiday In Jammu And Srinagar Here Full Details: దేశమంతా పండుగ కోలాహలం అలుముకుంది. ప్రజలంతా పండుగ మూడ్‌లోకి వెళ్లారు. ఈ క్రమంలో సెలవులపై చర్చ జరుగుతోంది. పండుగ సెలవులు కాకుండా అకస్మాత్తుగా రేపు బ్యాంకులకు సెలవు వచ్చింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 22, 2025, 05:19 PM IST



Tomorrow Banks Holiday: ఆర్థిక లావాదేవీల కోసం బ్యాంకులకు వెళ్తున్నారా? ఒక్క నిమిషం. రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు ప్రకటించారు. ఇప్పటికే పండుగ మూడ్‌లో వెళ్లిన ప్రజలు, ఉద్యోగులకు అకస్మాత్తుగా బ్యాంకులకు సెలవు లభించడం గమనార్హం. ఈ వారంలో మొత్తం నాలుగు రోజుల సెలవులు వచ్చాయి. వారాంతపు సెలవులతో సహా అదనంగా రెండు సెలవులు వచ్చాయి. జైపూర్‌లో సోమవారం బ్యాంకులకు సెలవు ప్రకటించగా.. రేపు మంగళవారం జమ్మూ శ్రీనగర్‌లలో బ్యాంకులకు సెలవు ఇచ్చారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: Dusshera Bonus: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ షాక్‌.. 50 శాతం బోనస్‌ కట్‌?

స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్‌బీఐ)తో సహా భారతదేశం అంతటా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు నాలుగో శనివారంతోపాటు ఆదివారం కూడా సెలవు ఉండనున్నాయి. సెప్టెంబర్ 27, 28వ తేదీల్లో నాలుగో శనివారం, ఆదివారం సెలవులు ఉన్నాయి. ఆ రెండు రోజులు బ్యాంకులు మూసివేసి ఉండనున్నాయి. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్‌బీఐ) సెలవు జాబితాలో ఇవి ఉన్నాయి. ఇక స్థానిక సంప్రదాయాలు, పండుగలకు అనుగుణంగా ఆయా ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు సెలవు ఇచ్చుకునే అవకాశం ఉంది.

Also Read: Telangana Govt: ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. దసరా బోనస్‌ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఒక్కొక్కరికి ఎంతంటే..?

సెప్టెంబర్ 22వ తేదీ సోమవారం హిందువులలో నవరాత్రి వేడుకల ప్రారంభాన్ని సూచిస్తూ జైపూర్ నగరం నవరాత్ర స్థాపన నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా అన్ని బ్యాంకులకు సెలవు ఇచ్చారు. సెప్టెంబర్ 23వ తేదీ అంటే రేపు మంగళవారం జమ్మూ కశ్మీర్‌లో అన్ని బ్యాంకులకు సెలవు ఇచ్చారు. ఆ ప్రాంత చివరి పాలకుడు చక్రవర్తి మహారాజా హరి సింగ్ జీ జయంతి సందర్భంగా అక్కడ బ్యాంకులకు సెలవు ఇచ్చారు. హరి సింగ్‌ జయంతి సందర్భంగా పాఠశాలలతో పాటు బ్యాంకులకు సెలవు ప్రకటించారు. జమ్మూ, శ్రీనగర్‌లోని అన్ని ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేట్ బ్యాంకులు మంగళవారం మూసి వేసి ఉంటాయి.

Also Read: Bathukamma: నేటి నుంచే పూల పండుగ బతుకమ్మ... ఏ రోజు ఏం వండాలి? ఎలా పూజించాలి?

బ్యాంకులకు సెలవు ఇచ్చిన సమయంలో ఆర్థిక లావాదేవీలు, బ్యాంకు సేవల అంశంలో కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. అత్యవసర బ్యాంకు సేవల కోసం ఆన్‌లైన్‌ బ్యాంకింగ్‌ను ఆశ్రయించవచ్చు. మొబైల్ బ్యాంకింగ్, ఏటీఎం, యూపీఐ ద్వారా బ్యాంకు సేవలను పొందవచ్చు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Tomorrow HolidayBank HolidayBank holidaysJammu and SrinagarTomorrow Banks Holiday

