Tomorrow School Holiday: రేపు అన్ని విద్యాసంస్థలు బంద్.. ఉద్యోగస్తులకు వేతనాలతో కూడిన సెలవు..

Tomorrow School Holiday December 9: 2025 సంవత్సరానికి సంబంధించిన స్థానిక ఎన్నికలు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రారంభమయ్యాయి. ముఖ్యంగా కేరళ తో పాటు కొన్ని రాష్ట్రాల్లో మంగళవారం స్థానిక ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభం కాబోతోంది. దీనివల్ల డిసెంబర్ 9 నుంచి 11వ తేదీల వరకు ప్రభుత్వ సెలవులను ఇప్పటికే కేరళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. కొన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలతో పాటు విద్యాసంస్థలకు కూడా ప్రత్యేకమైన సెలవు దినాలకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ ను జారీ చేసినట్లు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. అంతేకాకుండా ప్రైవేట్ తో పాటు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులందరికీ పోలింగ్ తేదీల్లో వేతనాలతో కూడిన సెలవు దినాలను కూడా మంజూరు చేయాలని ఆదేశించింది. ఇప్పటికే కేరళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జిల్లాల వారీగా సెలవుల షెడ్యూల్ని కూడా అధికారికంగా ప్రకటించింది.
కేరళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా విడుదల చేసిన నోటిఫికేషన్ ప్రకారం.. డిసెంబర్ 9వ తేదీన కొన్ని జిల్లాల్లో ప్రత్యేకమైన పాఠశాలలకు సెలవులు కూడా లభించబోతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలతో పాటు ప్రైవేటు పాఠశాలలకు కూడా సెలవులు లభించబోతున్నాయి. జిల్లాల వారీగా సెలవుల వివరాల్లోకి వెళితే.. కేరళ రాష్ట్రంలోని మంగళవారం మొత్తం 8 జిల్లాల్లో పాఠశాలలకు బందులు ఉంటాయి. ఇందులో భాగంగా తిరువనంతపురం, కొల్లం, పతనంతిట్ట, అలప్పుజ, కొట్టాయం, ఇడుక్కి, ఎర్నాకులం జిల్లాల్లో పాఠశాలలకు బందు లభించబోతోంది.
ఇక డిసెంబర్ 11వ తేదీన మరికొన్ని జిల్లాల్లో పోలింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభం కాబోతోంది. దీని కారణంగా ఆయా జిల్లాల్లో కూడా ప్రత్యేకమైన సెలవులను ఇప్పటికే కేరళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించేసింది. ఇందులో భాగంగా మొత్తం 8 జిల్లాల ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలకు సెలవులు లభించబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా డిసెంబర్ 11న త్రిసూర్, పాలక్కాడ్, మలప్పురంతో పాటు కోజికోడ్, వయనాడ్, కన్నూర్, కాసరగోడ్ జిల్లాలో సెలవులు లభించబోతున్నాయి. ఈ జిల్లాలో కొన్ని ప్రైవేటు సంస్థలకు కూడా ప్రత్యేకమైన జీతాలతో కూడిన సెలవులు లభించబోతున్నాయి.
ఇక పోలింగ్ షెడ్యూల్ వివరాల్లోకి వెళితే.. కేరళ రాష్ట్రంలోని 1200 స్థానిక సంస్థలకు గాను 119 స్థానిక సంస్థలకు డిసెంబర్ 9 తో పాటు డిసెంబర్ 11వ తేదీల్లో ఎన్నికలు జరుగుతాయి. ఈ రెండు రోజులపాటు దాదాపు ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు ఓటింగ్ ప్రక్రియ జరుగుతుంది. ఈ ఎలక్షన్లో భాగంగా గ్రామపంచాయతీలు, బ్లాక్ పంచాయతీలు, జిల్లా పంచాయతీలు, మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లు పోలింగ్ ప్రక్రియలో పాల్గొనే అవకాశాలున్నాయి. అలాగే ఈ ఎలక్షన్స్ లో భాగంగా అన్ని పాఠశాలలతో పాటు కళాశాలలు, ప్రైవేట్ వాణిజ్య సంస్థలు, కర్మాగారాలకు సంబంధించిన సంస్థలు వేతనాలతో కూడిన బందును ప్రకటించాలని కేరళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరింది.
