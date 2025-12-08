English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Tomorrow School Holiday: రేపు అన్ని విద్యాసంస్థలు బంద్.. ఉద్యోగస్తులకు వేతనాలతో కూడిన సెలవు..

Tomorrow School Holiday: రేపు అన్ని విద్యాసంస్థలు బంద్.. ఉద్యోగస్తులకు వేతనాలతో కూడిన సెలవు..

Tomorrow School Holiday December 9: స్థానిక ఎన్నికల్లో భాగంగా ఇప్పటికే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఎలక్షన్ కోడ్ అమలు అయింది. ముఖ్యంగా గ్రామపంచాయతీ ఎలక్షన్స్‌లో భాగంగా ప్రత్యేకమైన స్కూల్ హాలిడేస్ కూడా ప్రభుత్వాలు ప్రకటించాయి. అయితే, డిసెంబర్ 9వ తేదీ నుంచి 11 వ తేదీ వరకు ఉన్న పాఠశాల సెలవుల వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 8, 2025, 10:04 AM IST

Trending Photos

Year Ender 2025: పవన్ లైఫ్‎కు 2025 ఓ టర్నింగ్ పాయింట్.. ఏపీలో బీజేపీకి వెపన్ గా మారిన DCM..!!
5
Pawankalyan
Year Ender 2025: పవన్ లైఫ్‎కు 2025 ఓ టర్నింగ్ పాయింట్.. ఏపీలో బీజేపీకి వెపన్ గా మారిన DCM..!!
Balakrishna: బాలకృష్ణకు కలిసిరాని నిర్మాణం..! మరోసారి ‘అఖండ 2’తో సెంటిమెంట్ రిపీట్..!!
6
Balakrishna
Balakrishna: బాలకృష్ణకు కలిసిరాని నిర్మాణం..! మరోసారి ‘అఖండ 2’తో సెంటిమెంట్ రిపీట్..!!
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఆరోగ్యం.. ఆర్థికంగా కలిసిరాక ఇబ్బందులు పడే రాశి..!
5
Today Horoscope December 7
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఆరోగ్యం.. ఆర్థికంగా కలిసిరాక ఇబ్బందులు పడే రాశి..!
Rithu Chowdary: మామూలు ట్విస్ట్ కాదు భయ్యా.. ఊహించని షాక్ ఇచ్చిన బిగ్ బాస్.. రీతూ చౌదరి ఎలిమినేట్..!
5
Rithu Chowdary Elimination
Rithu Chowdary: మామూలు ట్విస్ట్ కాదు భయ్యా.. ఊహించని షాక్ ఇచ్చిన బిగ్ బాస్.. రీతూ చౌదరి ఎలిమినేట్..!
Tomorrow School Holiday: రేపు అన్ని విద్యాసంస్థలు బంద్.. ఉద్యోగస్తులకు వేతనాలతో కూడిన సెలవు..

Tomorrow School Holiday December 9: 2025 సంవత్సరానికి సంబంధించిన స్థానిక ఎన్నికలు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రారంభమయ్యాయి. ముఖ్యంగా కేరళ తో పాటు కొన్ని రాష్ట్రాల్లో మంగళవారం స్థానిక ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభం కాబోతోంది. దీనివల్ల డిసెంబర్ 9 నుంచి 11వ తేదీల వరకు ప్రభుత్వ సెలవులను ఇప్పటికే కేరళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. కొన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలతో పాటు విద్యాసంస్థలకు కూడా ప్రత్యేకమైన సెలవు దినాలకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ ను జారీ చేసినట్లు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. అంతేకాకుండా ప్రైవేట్ తో పాటు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులందరికీ పోలింగ్ తేదీల్లో వేతనాలతో కూడిన సెలవు దినాలను కూడా మంజూరు చేయాలని ఆదేశించింది. ఇప్పటికే కేరళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జిల్లాల వారీగా సెలవుల షెడ్యూల్‌ని కూడా అధికారికంగా ప్రకటించింది.

Add Zee News as a Preferred Source

కేరళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా విడుదల చేసిన నోటిఫికేషన్ ప్రకారం.. డిసెంబర్ 9వ తేదీన కొన్ని జిల్లాల్లో ప్రత్యేకమైన పాఠశాలలకు సెలవులు కూడా లభించబోతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలతో పాటు ప్రైవేటు పాఠశాలలకు కూడా సెలవులు లభించబోతున్నాయి. జిల్లాల వారీగా సెలవుల వివరాల్లోకి వెళితే.. కేరళ రాష్ట్రంలోని మంగళవారం మొత్తం 8 జిల్లాల్లో పాఠశాలలకు బందులు ఉంటాయి. ఇందులో భాగంగా తిరువనంతపురం, కొల్లం, పతనంతిట్ట, అలప్పుజ, కొట్టాయం, ఇడుక్కి, ఎర్నాకులం జిల్లాల్లో పాఠశాలలకు బందు లభించబోతోంది. 

ఇక డిసెంబర్ 11వ తేదీన మరికొన్ని జిల్లాల్లో పోలింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభం కాబోతోంది. దీని కారణంగా ఆయా జిల్లాల్లో కూడా ప్రత్యేకమైన సెలవులను ఇప్పటికే కేరళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించేసింది. ఇందులో భాగంగా మొత్తం 8 జిల్లాల ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలకు సెలవులు లభించబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా డిసెంబర్ 11న త్రిసూర్, పాలక్కాడ్, మలప్పురంతో పాటు కోజికోడ్, వయనాడ్, కన్నూర్, కాసరగోడ్ జిల్లాలో సెలవులు లభించబోతున్నాయి. ఈ జిల్లాలో కొన్ని ప్రైవేటు సంస్థలకు కూడా ప్రత్యేకమైన జీతాలతో కూడిన సెలవులు లభించబోతున్నాయి. 

Also Read: School Holiday: రేపు అన్నీ పాఠశాలలకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ ఇచ్చారో తెలుసా?

ఇక పోలింగ్ షెడ్యూల్ వివరాల్లోకి వెళితే.. కేరళ రాష్ట్రంలోని 1200 స్థానిక సంస్థలకు గాను 119 స్థానిక సంస్థలకు డిసెంబర్ 9 తో పాటు డిసెంబర్ 11వ తేదీల్లో ఎన్నికలు జరుగుతాయి. ఈ రెండు రోజులపాటు దాదాపు ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు ఓటింగ్ ప్రక్రియ జరుగుతుంది. ఈ ఎలక్షన్లో భాగంగా గ్రామపంచాయతీలు, బ్లాక్ పంచాయతీలు, జిల్లా పంచాయతీలు, మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లు పోలింగ్ ప్రక్రియలో పాల్గొనే అవకాశాలున్నాయి. అలాగే ఈ ఎలక్షన్స్ లో భాగంగా అన్ని పాఠశాలలతో పాటు కళాశాలలు, ప్రైవేట్ వాణిజ్య సంస్థలు, కర్మాగారాలకు సంబంధించిన సంస్థలు వేతనాలతో కూడిన బందును ప్రకటించాలని కేరళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరింది.

Also Read: School Holiday: రేపు అన్నీ పాఠశాలలకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ ఇచ్చారో తెలుసా?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

School Holiday Teluguholiday newsDecember 9Th HolidayStudents HolidayDecember 9Th Schools Holiday

Trending News