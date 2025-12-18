Tomorrow School Holiday: ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా?

Tomorrow School Holiday December 19 2025 News: శీతాకాలం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి పాఠశాలలకు ఏదో ఒక విధంగా సెలవులలో లభిస్తూనే ఉన్నాయి. దీని కారణంగా పిల్లలు కొన్ని రోజుల నుంచి ఇంట్లోనే ఉండిపోతున్నారు. ముఖ్యంగా జమ్మూ కాశ్మీర్ లాంటి ప్రదేశాల్లో చలి తీవ్రత ఊహించని స్థాయిలో పెరగడం వల్ల అక్కడ ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రత్యేకమైన సెలవులను ప్రకటించాయి. ఇక ఉత్తరప్రదేశ్ లోని కొన్ని జిల్లాల్లో కూడా చలి తీవ్రత ఊహించని స్థాయిలో ఉండటం వల్ల పిల్లలకు ప్రత్యేకమైన సెలవులు లభించాయి. అయితే ఇప్పుడు మరికొన్ని చోట్ల పిల్లలకు బాంబు బెదిరింపుల కారణంగా సెలవులు ప్రకటించినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. భారత్ లో ని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ప్రైవేటు పాఠశాలలకు బాంబు బెదిరింపుల కారణంగా తనిఖీ ప్రక్రియను ప్రారంభించారు.
అహ్మదాబాద్లోని కొన్ని పాఠశాలలకు బుధవారం బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు ఎవరు బాంబు బెదిరింపులతో మెయిల్ చేశారు. దీంతో ముందు జాగ్రత్తగా పాఠశాల సిబ్బంది విద్యార్థులకు సెలవులను ప్రకటించారు. అంతేకాకుండా పాఠశాలను పూర్తిగా భద్రత సిబ్బంది ఆధీనంలోకి తీసుకొని ప్రత్యేకమైన బృందాలుగా విడిపోయి.. బాంబుల కోసం వెతుకుతున్నారని వస్త్రాపూర్ పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎల్ఎల్ చావ్డా తెలిపారు. అదేవిధంగా బుధవారం తో పాటు గురువారం మరికొన్ని పాఠశాలలకు కూడా బాంబు బెదిరింపులతో ఈమెయిల్స్ వచ్చాయని పాఠశాలల యాజమాన్యం పోలీసు అధికారులకు సమాచారం అందించాయి.
దీంతో ఆయా చోట్ల కూడా పిల్లలకు ప్రత్యేకమైన సెలవులను ప్రకటించాయి. బాంబు బెదిరింపుల ఈమెయిల్స్ వచ్చిన పాఠశాలలకు భద్రత బృందాలు చేరుకొని ఇప్పటికే ప్రత్యేకమైన సెర్చ్ ఆపరేషన్ కూడా ప్రారంభించాయి. ముఖ్యంగా ఆయా పాఠశాలల్లో బాంబు స్క్వాడ్తో పాటు డాగ్ స్క్వాడ్ బృందాలు కూడా ప్రత్యేకమైన సెర్చ్ ఆపరేషన్ను ప్రారంభించాయి. ముఖ్యంగా భద్రతా బృందాలు ఆయా పాఠశాలలను చాలా క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. తదుపరి దర్యాప్తు జరిగేంతవరకు పాఠశాలలకు ప్రత్యేకమైన సెలవులు కొనసాగుతాయని ఇప్పటికే పోలీసు అధికారులు అధికారికంగా వెల్లడించారు.
అంతేకాకుండా పిల్లలకు ప్రజలకు భద్రతను ఇచ్చేందుకు భద్రత సిబ్బందితో పాటు పోలీసు యంత్రాంగం ప్రత్యేకమైన అవసరమైన అన్ని రకాల జాగ్రత్తలను తీసుకుంటున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఇప్పటికే డిసెంబర్ 15వ తేదీన పంజాబ్లోని జలంధర్లో 11 ప్రైవేటు పాఠశాలలకు ఉదయం పూట బాంబు బెదిరింపు ఈ మెయిల్స్ వచ్చాయి. దీంతో అక్కడ వెంటనే పిల్లలను ఖాళీ చేయించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఇక డిసెంబర్ 12వ తేదీన అమృత్సర్లోని అనేక పాఠశాలలకు ఇమెయిల్ రావడంతో అక్కడ కూడా పిల్లలకు ప్రత్యేకమైన సెలవులు ప్రకటించారని వారు తెలిపారు. ఇక డిసెంబర్ 10న కూడా ఢిల్లీలోని అనేక పాఠశాలలకు బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. వీటన్నిటిని క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేసిన అధికారులు చివరకు వచ్చిన ఈమెయిల్స్ అన్ని బూటకమని తేల్చారు. అయితే, కొన్ని చోట్ల తనిఖీల కారణంగా రేపు కూడా స్కూల్స్ బంద్ ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయని అధికారులు తెలుపుతున్నారు.
