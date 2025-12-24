English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tomorrow Holiday: స్కూల్స్ బంద్.. 1వ తరగతి నుంచి ఇంటర్ విద్యార్థుల వరకు సెలవులు..

Tomorrow Holiday: స్కూల్స్ బంద్.. 1వ తరగతి నుంచి ఇంటర్ విద్యార్థుల వరకు సెలవులు..

Tomorrow Holiday Till January 26: తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు అనేక రాష్ట్రాల్లో చలి తీవ్రత ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతూ వస్తోంది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పటికే కొన్ని ప్రభుత్వాలు ప్రత్యేకమైన సెలవులను ప్రకటించాయి. ముఖ్యంగా యూపీ ప్రభుత్వం ఐదు రోజులపాటు పాఠశాలలతో పాటు ఇంటర్ కాలేజీలకు కూడా సెలవులను ప్రకటించింది.  

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 24, 2025, 11:53 AM IST



Tomorrow Holiday Till January 26 Telugu: భారతదేశంలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు అనేక రాష్ట్రాల్లో చలి పంజా విసురుతోంది. కొన్నిచోట్ల దట్టమైన పొగ మంచు కూడా కమ్ముకుంటోంది. దీని కారణంగా అనేకచోట్ల రహదారులపై రాకపోకలకు అంతరాయం కలుగుతోంది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పటికే కొన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు డిసెంబర్ 25వ తేదీ నుంచి శీతాకాల సెలవులను కూడా ప్రకటించాయి. దీంతో కొన్ని పాఠశాలలకు రేపటి నుంచి ప్రత్యేకమైన సెలవులు అమలు అవుతాయని కొన్ని రాష్ట్రాల్లోని విద్యాశాఖ కీలకమైన ప్రకటనలు చేశాయి పశ్చిమ ప్రాంతాల్లో వాతావరణం అనేక మార్పులకు గురికావడం కారణంగా.. మైదాన ప్రాంతాల్లో మంచుతో కూడిన తేలికపాటి వర్షం కూడా కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఇటీవలే వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. దీంతో ఇప్పటికే ఆయా రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు ప్రత్యేకమైన జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకుంటూ వస్తున్నాయి.

ముఖ్యంగా ఉత్తరప్రదేశ్ లాంటి రాష్ట్రాల్లో చలి తీవ్రత విపరీతంగా పెరుగుతూ వస్తోంది. ముఖ్యంగా ఉష్ణోగ్రత స్థాయిలు మైనస్‌లోకి పడిపోవడం వల్ల విపరీతంగా పొగ మంచు కమ్ముకు వస్తోంది. దీని కారణంగా ఇప్పటికే కొన్ని చోట్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పాఠశాలలకు సెలవులను కూడా ప్రకటించింది. చలి ఆకస్మికంగా పెరగడం కారణంగా ఇప్పటికే యూపీలోని 16 జిల్లాల్లో పాఠశాలలకు ప్రత్యేకమైన సెలవులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. దీనికి సంబంధించిన ఉత్తర్వులను జిల్లా న్యాయధికారులు జారీ చేశారు. డి ఎం ఆదేశాలకు అనుగుణంగా డిసెంబర్ 20వ తేదీ నుంచి డిసెంబర్ 25వ తేదీ వరకు ప్రత్యేకమైన సెలవులు అమలులో ఉంటాయని పేర్కొన్నారు. ఇక యూపీలోని మరికొన్ని జిల్లాల్లో డిసెంబర్ 20వ తేదీ నుంచి 22వ తేదీ వరకు పాఠశాలలకు ప్రత్యేకమైన సెలవులు ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే.

ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని మరికొన్నిచోట్ల ఉష్ణోగ్రతలు తీవ్రంగా పడిపోవడంతో.. పాఠశాల విద్యార్థులు స్కూళ్లకు రాలేకపోతున్నారు. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని జిల్లా యంత్రాంగం డిసెంబర్ 25వ తేదీ వరకు పాఠశాల సెలవులను పొడిగించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది ఇలా ఉంటే.. కొన్ని జిల్లాల్లో ప్రైమరీ స్కూల్ లకు మాత్రమే శీతాకాలం సెలవులను ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఇక మరికొన్ని జిల్లాల్లో 8వ తరగతి నుంచి ఇంటర్ విద్యార్థుల వరకు సెలవులను జిల్లా యంత్రాంగాలు ప్రకటించాయి. ఇందులో భాగంగా రేపటి వరకు కూడా ప్రత్యేకమైన సెలవులు లభించబోతున్నాయి. తిరిగి పాఠశాలలు డిసెంబర్ 26వ తేదీన తెరుచుకుంటున్నట్లు సమాచారం. అయితే, ఈరోజు సాయంత్రం వరకు రేపటికి సంబంధించిన హాలిడేపై క్లారిటీ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

డిఎం ఆదేశాల మేరకు.. కాన్పూర్ తో పాటు రాంపూర్, అంబేద్కర్ నగర్, బరేలీ, కాన్పూర్ దేహత్ తో పాటు మరో పదహారు జిల్లాల్లో పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. అయితే ఈ సెలవులు డిసెంబర్ 24వ తేదీ వరకు అధికారికంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక చలి తీవ్రత ఈరోజు కూడా ఎక్కువగా ఉండడంతో రేపు, ఎల్లుండి కూడా ప్రత్యేకమైన సెలవులను ప్రకటించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇదిలా ఉంటే క్రిస్మస్ సందర్భంగా కూడా ప్రత్యేకమైన సెలవులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటన్నిటిని కలుపుకొని జనవరి ఒకటో తేదీ వరకు కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే ప్రభుత్వాలు సెలవులను ప్రకటించాయి.

