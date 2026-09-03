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ISRO Rocket: శ్రీహరికోటలో సర్వం సిద్ధం.. రేపు ఇస్రో కీలక రాకెట్‌ ప్రయోగం

ISRO Launch GSLV F17 EOS 05 At Sriharikota: అంతరిక్ష పరిశోధనలో ఇస్రో కీలక ప్రయోగానికి సిద్ధమైంది. శ్రీహరికోట నుంచి రేపు ప్రయోగించనున్న రాకెట్‌కు సంబంధించి ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. ప్రయోగానికి ముందు రోజు ఆనవాయితీగా ఇస్రో చైర్మన్‌ తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ప్రయోగానికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 03, 2026, 09:22 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 09:52 AM IST
ISRO Rocket: శ్రీహరికోటలో సర్వం సిద్ధం.. రేపు ఇస్రో కీలక రాకెట్‌ ప్రయోగం
Image Credit: ISRO GSLV F17

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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