Tomorrow Holiday: సెలవుల గుర్తుకు వస్తే అక్టోబరలో వచ్చినన్నీ సెలవులు మరే నెలలో రాలేదని చెప్పవచ్చు. అంతలా అక్టోబర్ నెలలో భారీగా.. ఊహించని రీతిలో వచ్చాయి. ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు ఇబ్బడిముబ్బడిగా సెలవులు రావడంతో వారి కుటుంబసభ్యులు ఆందోళన చెందుతున్న పరిస్థితి. నెల చివరి రోజు అంటే అక్టోబర్ 31వ తేదీన కూడా పాఠశాలలకు సెలవు వచ్చింది. ఒక్క పాఠశాలలే కాదు బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, కళాశాలలకు సెలవు ఇచ్చారు. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే పబ్లిక్ హలీడే. అది ఎక్కడ.. ఎందుకో తెలుసుకుందాం.
భారత తొలి ఉప ప్రధాన మంత్రి సర్దార్ వల్లాభాయ్ పటేల్ జయంతి అక్టోబర్ 31వ తేదీ. దేశవ్యాప్తంగా జాతీయ ఐక్యతా దినోత్సవంగా నిర్వహిస్తారు. దేశంలోని చాలా రాష్ట్రాల్లో పటేల్ జయంతి సందర్భంగా సెలవు లేకపోయినా గుజరాత్లో మాత్రం పబ్లిక్ హలీడే. ఎందుకంటే పటేల్ సొంత రాష్ట్రం గుజరాత్. అక్కడ పటేల్ను ఎంతో గౌరవిస్తారు. దేశాన్ని ఏకం చేసిన గొప్ప నాయకుడు పటేల్. ఈ సందర్భంగా పటేల్ జయంతిని గుజరాత్లో పబ్లిక్ హలీడేగా పరిగణిస్తారు.
ఈసారి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ 150వ జయంతి. ఈ సందర్భంగా గుజరాత్లోని అన్నీ పాఠశాలలు, కళాశాలలతోపాటు బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు కూడా సెలవు ఉంది. అంటే మహాత్మా గాంధీ జయంతి మాదిరి గుజరాత్లో పటేల్ జయంతిని అంత గొప్పగా చేసుకుంటారు. పటేల్ జయంతి సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం రేపు ప్రత్యేక స్మారక కార్యక్రమాలు, పరేడ్లను నిర్వహించేందుకు భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
ఇతర రాష్ట్రాల్లో..
మొంథా తుఫాను ప్రభావంతో తెలంగాణ, ఏపీలో పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే మొంథ తుఫాను ప్రభావం తగ్గుముఖం పట్టడంతో రేపు తెలంగాణ, ఏపీలో యథావిధిగా పాఠశాలలు కొనసాగుతాయి. అయితే భారీ వర్షాలతో అతలాకుతలమైన వరంగల్, ఏపీలోని కాకినాడ, గుంటూరు తదితర ప్రాంతాల్లో స్థానిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా సెలవులపై నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఇక దేశంలోని బిహార్, పశ్చిమ బెంగాల్, తమిళనాడులోని పలు ప్రాంతాల్లో స్థానిక ప్రత్యేకతల కారణంగా రేపు పాఠశాలలకు సెలవు ఉంది.
