  • Schools Holiday: రేపు నవంబర్ 24 పబ్లిక్‌ హలీడే.. కాలేజ్‌లు, స్కూళ్లకు సెలవు

Tomorrow Public Holiday Schools And Colleges Close On November 24th: క్యాలెండర్‌లో నవంబర్‌ నెల ముగుస్తోంది. ఈ నెలలో చాలా తక్కువ సెలవులు వచ్చాయి. అయితే అనూహ్యంగా రేపు పాఠశాలలతోపాటు కళాశాలలకు కూడా సెలవు వచ్చింది. ప్రభుత్వం పబ్లిక్‌ హలీడేగా ప్రకటించింది. ఎందుకో తెలుసా?

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 23, 2025, 06:56 PM IST

Tomorrow Schools Holiday: విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులకు అలర్ట్‌. రేపు అంటే సోమవారం నవంబర్‌ 24వ తేదీన ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. సాధారణ సెలవు కాదు పబ్లిక్‌ హలీడేగా నిర్ణయించింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, బ్యాంకులతోపాటు పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవు ఇచ్చింది. ఈ సెలవు ఎందుకు వచ్చింది? ఉన్నఫళంగా ఎందుకు ఇచ్చారనేది తెలుసుకోవాలి. దీంతోపాటు ఎక్కడ ఇచ్చారో తెలుసుకుందాం. ఏయే రాష్ట్రాల్లో సెలవు ఇచ్చారు? తెలంగాణ, ఏపీలో స్కూళ్లకు సెలవు ఉందా? అనే వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: BRS Party: పిలగాడు పుట్టక ముందే 10 పాస్ అయినట్టు రేవంత్‌ రెడ్డి యవ్వారం

రేపు అంటే సోమవారం తెలంగాణతోపాటు ఏపీలో పాఠశాలలతోపాటు కళాశాలలకు ఎలాంటి సెలవు లేదు. ఇప్పటివరకైతే ప్రభుత్వాలు సెలవు ఇవ్వలేదు. కానీ ఉత్తర భారతదేశంలోని కొన్ని రాష్ట్రాలతోపాటు దక్షిణ భారతదేశంలోని తమిళనాడు ప్రాంతాల్లో సెలవు ఉండే అవకాశం ఉంది. తమిళనాడులో అయితే అధిక వర్షాలతో భయానక పరిస్థితి నెలకొనడంతో అప్పటికప్పుడు నిర్ణయం తీసుకుని సెలవు ఇవ్వనున్నారు. ఉత్తర భారతదేశంలో దాదాపుగా ఐదారు రాష్ట్రాల్లో ఆయా ప్రభుత్వాలు పబ్లిక్‌ హలీడేగా ప్రకటించాయి. ఎందుకంటే నవంబర్‌ 24వ తేదీ సిక్కుల ఆరాధ్య గురువుగా పిలిచే గురు తేజ్‌ బహదూర్‌ షహీది దివాస్‌గా చేసుకుంటారు. ఈ సందర్భంగా సిక్కులు ప్రధానంగా ఉన్న రాష్ట్రాల్లో ఆయా ప్రభుత్వాలు రేపు సెలవు ఇచ్చాయి. పాఠశాలలతోపాటు కళాశాలలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు మూసి ఉంటాయి. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: Adabidda Nidhi: మహిళలకు చంద్రబాబు సర్కార్‌ మరో వరం.. నెలకు రూ.1,500

ఎక్కడెక్కడ అంటే..?
సిక్కిల ఆరాధ్య గురువుగా భావించే తొమ్మిదో గురు తేజ్ బహదూర్ షహీదీ దివస్‌గా భారతదేశంలోని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో జరుపుకుంటారు. సిక్కులు అధికంగా నివసించే రాష్ట్రాల్లో రేపు అంటే సోమవారం నవంబర్‌ 24వ తేదీన అధికారికంగా సెలవు ఉంది. ఈ రోజు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, బ్యాంకులు, ప్రైవేటు కార్యాలయాలు కూడా దాదాపుగా బంద్‌ ఉంటాయి. పబ్లిక్‌ హలీడేగా ప్రకటించారు. గురు తేజ్‌ బహదూర్‌ షహీదీ దివాస్‌గా గుర్తిస్తూ పంజాబ్, హర్యానా, చండీగఢ్, ఉత్తరాఖండ్‌లలో పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవు ఉంది.

నోయిడా: గురు తేజ్ బహదూర్ షహీదీ దివస్ సందర్భంగా ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో అధికారికంగా సెలవు ఉంది. నోయిడాలో ప్రభుత్వం సెలవు దినంగా ప్రకటించింది. నోయిడాలో రేపు పాఠశాలలు మూసివేసి ఉంటాయి.

Also Read: Hidma Encounter: మారేడుమిల్లి ఎన్‌కౌంటర్‌పై సంచలనం.. మావోల సంచలన లేఖ

