Public Holiday: రేపు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సెలవు.. మొత్తం 3 రోజుల సెలవులు

Govt Decalres Tomorrow Public Holiday To Govt Employees: యావత్‌ దేశం మొత్తం పండుగ కోలాహలంలో మునిగింది. దేవీ నవరాత్రి ఉత్సవాలు, దసరా పండుగ సందర్భంగా ఎక్కడ చూసినా సందడి నెలకొంది. ఈ క్రమంలోనే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త ప్రకటించింది. రేపు సెలవు ఇస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 29, 2025, 08:12 PM IST

Tomorrow Govt Employees Holiday: దేవీ నవరాత్రి ఉత్సవాలతోపాటు దసరా పండుగ సందర్భంగా దేశంలో ఎక్కడ చూసినా సందడి వాతావరణం నెలకొంది. అతి పెద్ద పండుగ దసరాను పురస్కరించుకుని విద్యార్థులకు ఇప్పటికే సెలవులు రాగా.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మాత్రం ఒకటి, రెండు రోజులు మాత్రమే సెలవులు లభించాయి. మరొక రోజు సెలవు వస్తే బాగుంటుందని భావిస్తున్న ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం శుభవార్త వినిపించింది. రేపు కూడా సెలవు ప్రకటిస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ సెలవుతో అదనంగా మరో మూడు సెలవులు రానున్నాయి.

దేవీ నవరాత్రి ఉత్సవాల సందర్భంగా కేరళ ప్రభుత్వం రేపు సెలవు ప్రకటించింది. సెప్టెంబర్‌ 30వ తేదీ మంగళవారం రోజు పబ్లిక్‌ హలీడేగా ప్రభుత్వం ప్రకటన చేసింది. ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. పబ్లిక్‌ హలీడే కావడంతో అన్నీ ప్రభుత్వ కార్యాలయాలతోపాటు కళాశాలలు, స్కూల్స్‌ ఇలా అన్నింటికి సెలవు ప్రకటించింది. ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంతో ప్రధానంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పండుగలా కనిపిస్తోంది. రేపు సెలవు ఇస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

పబ్లిక్‌ హలీడేగా ప్రకటించడంతో అన్ని ప్రభుత్వ ఆఫీస్‌లు, సెమీ ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, విద్యా సంస్థలు, ప్రొఫెషనల్ కళాశాలలు అన్నింటికి సెలవు ఉండనుంది. ఈ సెలవుతో మూడు రోజులు సెలవులు కలిసి రానున్నాయి. సెప్టెంబర్‌ 30వ తేదీ పబ్లిక్‌ హలీడే ప్రకటించగా.. అక్టోబర్ 1వ తేదీ ఆయుధ, దుర్గా పూజ సందర్భంగా ఇప్పటికే సెలవు ఇచ్చింది. ఇక అక్టోబర్ 2 దసరా పండుగతోపాటు గాంధీ జయంతి ఉండడంతో ఈ రోజు సెలవు ఉంది. ఇలా అన్నీ కలిపి మూడు రోజుల సెలవులు వచ్చాయి. అదనంగా ఒక సెలవు రావడంతో మొత్తం మూడు రోజులు సెలవు రావడంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పండుగ ఆనందంలో మునిగారు.

వీరికి సెలవు లేదు..
అయితే అసెంబ్లీ సమావేశాల నేపథ్యంలో అసెంబ్లీతో సంబంధం ఉన్న అధికారులకు మాత్రం సెలవు ఇవ్వలేదు. రేపు యథావిధిగా అసెంబ్లీ ఉద్యోగులు తమ విధులు నిర్వర్తించాల్సి ఉందని ఉత్తర్వుల్లో ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. అసెంబ్లీకి సంబంధించిన బాధ్యతలను సజావుగా నిర్వహించాలని కార్యాలయ అధిపతులకు సూచించినట్లు ఉత్తర్వుల్లో ప్రభుత్వం పేర్కొంది.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

