School Holiday: రేపు అన్నీ పాఠశాలలకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ ఇచ్చారో తెలుసా?

Tomorrow Schools Holiday: డిసెంబర్ నెల ముగుస్తుండగా.. ఈ ఏడాది కూడా భారీగా సెలవులు వస్తున్నాయి. అక్టోబర్, నవంబర్లో వచ్చినట్టు డిసెంబర్లో కూడా ఉద్యోగులు, బ్యాంకు ఉద్యోగులతోపాటు విద్యార్థులకు కూడా సెలవులు భారీగా ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలోనే మళ్లీ రేపు పాఠశాలలకు సెలవు వచ్చేసింది. అన్నీ పాఠశాలలకు ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. అయితే ఎక్కడెక్కడ సెలవు ఇచ్చారో తెలుసుకోవాల్సింది. తెలంగాణ, ఏపీ రాష్ట్రాల్లో సెలవు ఉందా? లేదా తెలుసుకోండి.
Also Read: New Labour Codes: కొత్త లేబర్ కోడ్లపై కేటీఆర్ ఆగ్రహం.. మోదీ ప్రభుత్వానికి మాస్ వార్నింగ్
దేశంలో వాతావరణ పరిస్థితులతోపాటు స్థానికంగా ఉత్సవాలు, పండుగలకు ఆయా రాష్ట్రాలు, జిల్లాల్లో పాఠశాలలు, కళాశాలలతోపాటు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, బ్యాంకులకు సెలవులు ఉంటాయ. ఈ క్రమంలోనే రేపు అంటే డిసెంబర్ 8వ తేదీన కొన్ని ప్రాంతాల్లో సెలవు లభించింది. భారీ వర్షపాతం, దిత్వా తుఫాను ప్రభావం కారణంగా దక్షిణ భారతదేశంలోని పలు జిల్లాల్లో పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించినట్లు తెలుస్తోంది. తమిళనాడులో ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఈ కారణంగా చెన్నై, కాంచీపురం, కడలూరు, తిరువళ్లూరుతో సహా అనేక జిల్లాల్లో పాఠశాలలకు సెలవు ఇచ్చినట్లు సమాచారం.
Also Read: Liquor: ఏపీ మద్యం విక్రయాల్లో బిగ్ ట్విస్ట్.. చంద్రబాబు ఎందుకు షాకయ్యారో తెలుసా?
కేరళ: స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహస్తుండడంతో రేపు డిసెంబర్ 8వ తేదీన రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. స్థానిక ఎన్నికలు నిర్వహిస్తుండడంతో పోలింగ్ జరిగే ఆయా ప్రాంతాల్లో పాఠశాలలకు అధికారికంగా సెలవు ఇచ్చారు. విద్యార్థులకు ఒకటే సెలవు ఇవ్వగా.. ఉపాధ్యాయులకు మాత్రం ఎన్నికల బాధ్యతలు అప్పగించినట్లు తెలుస్తోంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటివరకైతే సెలవు ప్రకటించలేదు. వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా కొన్ని జిల్లాల్లో స్థానికంగా సెలవు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.
చలికాలం కావడంతో జమ్మూ కశ్మీర్లో భారీగా హిమపాతం కురుస్తోంది. మంచు వర్షం కురుస్తుండడంతోపాటు ఉష్ణోగ్రతలు మైనస్లోకి వెళ్లడంతో అక్కడ స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించారు. శీతాకాల సెలవు ప్రకటిస్తూ ఆయా స్థానిక ప్రభుత్వాలు నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. ప్రస్తుతం శీతాకాల సెలవులు కొనసాగుతున్నాయి. దేశ రాజధాని ఢిల్లీ, యూపీలోని నోయిడాలో వాతావరణ కాలుష్యం దృష్ట్యా పాఠశాలలకు సెలవు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook