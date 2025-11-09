Schools Hoiday: విద్యార్థులకు అలర్ట్‌.. రేపు సోమవారం 10వ తేదీన పాఠశాలలకు సెలవు!

School Holiday For Tomorrow: ఈనెలలో భారీగానే సెలవులు వస్తున్నాయి. మొదటి వారం నుంచి నవంబర్లో సెలవుల పరంపరం ప్రారంభమవగా మూడో వారం కూడా సెలవులు భారీగా ఉంటున్నాయి. వరుసగా కార్తీక పౌర్ణమి, రెండో శనివారంతోపాటు ఆదివారం సెలవులు అనుభవించిన విద్యార్థులకు మరుసటి రోజు కూడా సెలవు లభించింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో వరుసగా నాలుగు రోజులు కాగా.. కొన్ని ప్రాంతాల్లో తాజా సెలవు కలిపితే నాలుగు రోజులు అవుతుంది. ఇంతకీ రేపు అంటే సోమవారం నవంబర్ 10వ తేదీన ఎందుకు సెలవు ఇచ్చారు? ఎక్కడ ఇచ్చారనేది తెలుసుకుందాం.
రేపు అన్నీ స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించింది ఎక్కడో కాదు జమ్మూ కశ్మీర్లో మాత్రమే. రేపు తెలంగాణ, ఏపీతోపాటు దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో యథావిధిగా స్కూళ్లు నడుస్తాయి. ఒక్క జమ్మూ కశ్మీర్లోని కొన్ని ప్రాంతాలు మినహా. జమ్మూ కశ్మీర్లోని మూడు జిల్లాల్లో అక్కడి అధికారులు రేపు సెలవు ఇచ్చారు. రేపు సెలవు ప్రకటిస్తూ అక్కడి అధికారులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. జమ్మూ కశ్మీర్లోని మూడు జిల్లాల్లో ఒక ఉత్సవం ఉంది. ఈ కారణంగా సెలవు ఇస్తున్నారు.
జమ్మూ కశ్మీర్లోని కిష్తావర్, దోడ, రంబాన్ జిల్లాల్లో అధికారులు స్కూళ్లకు సెలవు ఇచ్చారు. ఎందుకంటే అక్కడ స్థానికంగా ఉర్స్ షా అస్రర్ ద్ దిన్ సాహెబ్ ఉత్సవం నిర్వహిస్తున్నారు. అక్కడ ఆ ఉత్సవం పెద్ద ఎత్తున నిర్వహిస్తున్న కారణంగా అక్కడి అధికారులు స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించారు. ఆ మూడు జిల్లాల్లో ఈ ఉత్సవం ఒక పండుగలాంటిది. ఒక వర్గం ప్రజలు ఆ ఉత్సవాన్ని చేసుకుంటుండడంతో ఆ ప్రాంతంలోని అన్ని పాఠశాలలకు సెలవు ఇచ్చారు. ఈ సెలవుతో మొత్తం మూడు రోజులు కలిసి రానున్నాయి. ఇప్పటికే రెండో శనివారం, ఆదివారం సెలవులు అనుభవించిన విద్యార్థులకు రేపటి సెలవుతో హ్యాట్రిక్ సెలవు కానుంది.
అయితే తెలంగాణతోపాటు ఏపీలో మాత్రం రేపు సెలవు లేదు. కానీ తెలంగాణలో జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక సందర్భంగా నవంబర్ 11వ తేదీన సెలవు ప్రకటించారు. హైదరాబాద్లోని జూబ్లీహిల్స్ పరిధిలోని అన్నీ స్కూళ్లు, కళాశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. ఇక దేశంలో మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా ఎన్నికలు ఉండడంతో ఆయా ప్రాంతాల్లో అన్నీంటికి సెలవు ఇచ్చారు.
