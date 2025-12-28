English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Schools Holiday: రేపు సోమవారం స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ? ఎందుకో తెలుసా?

Tomorrow On December 29th Schools Holiday: ఈ ఏడాది ముగుస్తుండంతో 2025 అనేది కాల గర్భంలో కలిసిపోతుంది. ఈ ఏడాది భారీగా సెలవులు పొందిన విద్యార్థులకు ఆఖరి వారం కూడా స్కూళ్లక సెలవు వచ్చేసింది. మరి రేపు ఉన్నఫళంగా సెలవు ఇవ్వడానికి కారణమేమిటో తెలుసుకుందాం. 

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 29, 2025, 12:01 AM IST

Schools Holiday: రేపు సోమవారం స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ? ఎందుకో తెలుసా?

Schools Holiday: విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులకు అలర్ట్‌. ఇక ఉద్యోగులకు మీకు శుభవార్త ఉంది. రేపు అంటే డిసెంబర్‌ 28 సోమవారం అన్నీ విద్యాలయాలకు సెలవు ప్రకటించారు. ఈ మేరకు అధికార ప్రకటన వెలువరించాల్సి ఉంది. విద్యార్థులు రేపు సోమవారం స్కూల్‌ ఉండాల్సి ఉండగా.. అనూహ్యంగా ఆఖరి ఆదివారం తర్వాత కూడా విద్యార్థులకు సెలవు వచ్చేసింది. ఇంతకీ ఆ సెలవు ఎందుకు ఇచ్చారు? ఎప్పుడు ఇచ్చారో అనే వివరాలు తెలుసుకుందాం.

రేపు అంటే సోమవారం తెలంగాణతోపాటు ఏపీలో పాఠశాలలకు సెలవు లభించలేదు. రేపు యథావిధిగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పాఠశాలలు కొనసాగుతాయి. అయితే సెలవు ఇచ్చింది మాత్రం ఉత్తరప్రదేశ్‌, బిహార్‌, జార్ఖండ్‌, ఢిల్లీ రాష్ట్రాల్లో రేపు స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించారు. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని చాలా జిల్లాల్లో శీతాకాల సెలవులు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఆ సెలవులు మరింత పొడిగించాలని నిర్ణయించారు. ఉత్తరప్రదేశ్‌లో డిసెంబర్ చివరి నుంచి చాలా పాఠశాలలు శీతాకాల సెలవుల్లో ఉన్నాయి. అనేక జిల్లాలు ఈ నెలాఖరు వరకు వేసవి సెలవులను పొడిగించాయి. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలు డిసెంబర్ 29వ తేదీన ఉత్తరప్రదేశ్‌లో మూసివేయనున్నారు. డిసెంబర్ 31, 2025 వరకు షెడ్యూల్ చేయబడ్డాయి, జనవరి ప్రారంభంలో తరగతులు తిరిగి ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది.

బీహార్, జార్ఖండ్‌లో..
తీవ్రమైన చలిగాలుల వీస్తుండడంతో జార్ఖండ్, బిహార్‌లోని రెండుతోపాటు అనేక జిల్లాల్లో స్కూళ్లకు సెలవు ఉంది. పాట్నా, సహర్సా, నలంద, ఇతర ప్రాంతాలలోని అనేక పాఠశాలలు డిసెంబర్ 30 లేదా 31 వరకు మూసివేసి ఉంటుంది అని హెచ్చరించారు. తీవ్రమైన చలి ఉండడంతో ఉన్నత తరగతులకు సెలవు ఇచ్చారు. 

హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లో 
భారీ హిమపాతం, చలిగాలుల తీవ్రత కారణంగా పలుచోట్ల తిరగాలి. ఇప్పటికే డిసెంబర్ 31 వరకు పాఠశాలలకు శీతాకాల సెలవులు ఉండనున్నాయి. 
రాజస్థాన్
పాఠశాలలకు  సెలవులు పొడిగించారు. రాజస్థాన్ విద్యా క్యాలెండర్‌లో రేపు సెలవు ఉంది. బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రేపు సెలవు ఇస్తుందో ఏమిటీతా

