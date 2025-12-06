School Holidays: పిల్లలందరికీ అదిరిపోయే వార్త.. రేపటి నుంచి వరుసగా స్కూల్స్‌ బంద్.. కీలక ప్రకటన..

Tomorrow School Holidays Start Latest News: దేశవ్యాప్తంగా పలుచోట్ల ఇప్పటికే ఉష్ణోగ్రతలు తీవ్రంగా పడిపోతూ వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా చలి విపరీతంగా పెడుతూ పొగ మంచు కూడా కురుస్తోంది. దీని కారణంగా ఇప్పటికే కొన్ని రహదారుల వెంట ప్రత్యేకమైన హెచ్చరికలు కూడా జారీ చేశారు. అయితే, ఇప్పటికే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో పిల్లలకు ప్రత్యేకమైన శీతాకాల సెలవులను కూడా ప్రకటించారు. ఇందులో భాగంగా కొన్నిచోట్ల డిసెంబర్ 1వ తేదీ నుంచి ఈ సెలవులు ప్రారంభమయ్యాయి.
భారతదేశవ్యాప్తంగా జమ్మూ కాశ్మీర్తో పాటు కొన్ని రాష్ట్రాల్లో విపరీతంగా పొగ మంచు కురుస్తోంది. అంతేకాకుండా చలి పంజా విసురుతోంది. దీని కారణంగా జనాలు బయటికి రాకుండా ఇళ్లలోనే ఉండిపోతున్నారు. ఇక మరికొంతమంది తప్పకుండా పనులకు వెళ్లాలనుకునే వారు మాత్రమే బయటికి వచ్చి రోజు వారి కార్యక్రమాలు చూసుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఊహించని స్థాయిలో పొగ మంచు కురుస్తుండడంతో రహదారి వెంట వచ్చే వాహనాలు కనిపించలేకపోతున్నాయి. అలాగే ఇప్పటికే కొన్ని చోట్ల మంచు కూడా కురుస్తోంది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని అక్కడి ప్రభుత్వం విద్యార్థులకు ప్రత్యేకంగా సెలవులను ప్రకటించింది.
ఈ ఇందులో భాగంగా ఇప్పటికే ప్రీ ప్రైమరీ విద్యార్థులకు పాఠశాల సెలవులు ప్రారంభమయ్యాయి. అక్కడి ప్రభుత్వం డిసెంబర్ 1వ తేదీ నుంచి ఫిబ్రవరి 28వ తేదీ వరకు పాఠశాలలన్నింటికీ అధికారికంగా సెలవులను జారీ చేసింది. ఇందులో భాగంగానే ఇప్పటికే అక్కడ పాఠశాలల బంద్ కొనసాగుతోంది. ఇక ప్రీ ప్రైమరీ స్కూల్ కాకుండా ఒకటి నుంచి 8 తరగతులకు వారికి కూడా అతి త్వరలోనే ప్రత్యేకమైన సెలవులను ప్రకటించబోతున్నారు. దీంతోపాటు ఇంటర్ విద్యార్థులకు డిసెంబర్ 11వ తేదీ నుంచి వచ్చే ఏడాదిలోని ఫిబ్రవరి 28వ తేదీ వరకు సెలవులు ప్రకటించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ప్రభుత్వ పాఠశాలలతో పాటు ప్రైవేట్ పాఠశాలలు కూడా బంద్ కొనసాగిస్తున్నాయి.
ఇక ఇప్పటికే కొన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రత్యేకమైన క్రిస్మస్ సెలవులను కూడా ప్రకటించాయి. ఇందులో భాగంగా కొన్నిచోట్ల శీతాకాలం సెలవులతో పాటు క్రిస్మస్ సెలవులు కలుపుకొని డిసెంబరు ఏడవ తేదీ నుంచి పాఠశాల విద్యార్థులకు సెలవులు లభించబోతున్నాయి. జనవరి ఒకటో తేదీ వరకు ఆయా ప్రాంతాల్లో పాఠశాలలకు సెలవులు ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం.
