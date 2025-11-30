English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Tomorrow Schools Holiday: రేపు స్కూళ్లు, కాలేజ్‌లకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడో తెలుసా?

Tomorrow Schools Holiday: రేపు స్కూళ్లు, కాలేజ్‌లకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడో తెలుసా?

Tomorrow Schools And Colleges Holiday On December 1st In These States: విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులకు బిగ్‌ అలర్ట్‌. డిసెంబర్‌ నెల మొదటి రోజే సెలవు వచ్చేసింది. స్కూళ్లు, కాలేజ్‌లు అన్నింటికి సెలవు ప్రకటించారు. ఇంతకీ ఎక్కడ? ఎందుకు అనే వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 30, 2025, 07:17 PM IST

Trending Photos

Unmarried Actors: 59 ఏళ్లు దాటినా.. పెళ్లి కాని స్టార్‌ హీరో, హీరోయిన్లు వీరే!
6
Marriage
Unmarried Actors: 59 ఏళ్లు దాటినా.. పెళ్లి కాని స్టార్‌ హీరో, హీరోయిన్లు వీరే!
Abhishek Sharma: కావ్య పాప ఫ్యాన్ బాయ్ సిక్సర్ల సునామీ.. కేవలం 32 బంతుల్లోనే సూపర్ సెంచరీ!
5
Abhishek Sharma Super Century
Abhishek Sharma: కావ్య పాప ఫ్యాన్ బాయ్ సిక్సర్ల సునామీ.. కేవలం 32 బంతుల్లోనే సూపర్ సెంచరీ!
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఆదివారం ఈ రాశికి జాక్‌పాట్‌, విందూ వినోదాలతో చిల్‌..!
5
Today Horoscope November 30
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఆదివారం ఈ రాశికి జాక్‌పాట్‌, విందూ వినోదాలతో చిల్‌..!
Ram Bhagyashri: అర్థరాత్రి ఫారెన్ వీధుల్లో కార్ లో.. రామ్, భాగ్యశ్రీ బోర్సే.. ప్రేమను కన్ఫామ్ చేసినట్టే..!
5
Ram and Bhagyashri
Ram Bhagyashri: అర్థరాత్రి ఫారెన్ వీధుల్లో కార్ లో.. రామ్, భాగ్యశ్రీ బోర్సే.. ప్రేమను కన్ఫామ్ చేసినట్టే..!
Tomorrow Schools Holiday: రేపు స్కూళ్లు, కాలేజ్‌లకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడో తెలుసా?

Tomorrow Schools And Colleges Holiday: క్యాలెండర్‌ మార్చడానికి ఒక్క నెల రోజులే ఉంది. ఈ ఏడాది ఏ సంవత్సరంలో రానన్ని సెలవులు వచ్చాయి. తాజాగా చివరి నెల వచ్చిన తొలి రోజే పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవు వచ్చింది. అక్టోబర్‌, నవంబర్‌ నెలల్లో భారీగా సెలవులు రాగా.. డిసెంబర్‌లో కూడా అదే స్థాయిలో సెలవులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. క్రిస్మస్‌ నెల కావడంతోపాటు వాతావరణ మార్పులతో సెలవుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది. తాజాగా రేపు అంటే డిసెంబర్‌ 1వ తేదీన కళాశాలలు, స్కూళ్లకు పలు ప్రాంతాల్లో సెలవులు ఇచ్చారు. ఎక్కడ? ఎందుకు ఇచ్చారో వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Reverse Walking: కిలోల కొద్దీ బరువు తగ్గేందుకు అద్భుతమైన ప్రక్రియ 'రివర్స్‌ వాకింగ్‌'

దిత్వా తుఫాన్‌ సముద్ర తీర ప్రాంతాలను భయపెట్టిస్తోంది. శ్రీలంకను తుఫాన్‌ అతలాకుతలం చేస్తుండగా.. ఆ ప్రభావం తమిళనాడు, పుదుచ్చేరితోపాటు ఏపీలోని పలు ప్రాంతాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. ఈ కారణంతో ఆయా ప్రాంతాల్లో స్థానిక అధికారులు పాఠశాలలతోపాటు కళాశాలలకు సెలవు ఇచ్చారు. తెలంగాణకు ఎలాంటి వర్షం ముప్పు లేకపోవడంతో సెలవు లేదు. యథావిధిగా విద్యాసంస్థలు పని చేస్తాయి. జమ్మూ కశ్మీర్ భారీ స్థాయిలో మంచు పడుతుండడంతో ఆయా ప్రాంతాల్లో పాఠశాలల పనివేళల్లో మార్పులు చేర్పులు జరిగాయి. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో వాయు కాలుష్యం కారణంగా పాఠశాలల పనిదినాల్లో మార్పులు చేశారు.ఏపీలోని కొన్ని ప్రాంతాలు, తమిళనాడు, పుదుచ్చేరిలో సెలవులు ఇచ్చారు. ఇప్పటికే మొంథా తుఫాన్‌ ప్రభావం నుంచి ఏపీతోపాటు తమిళనాడు, తెలంగాణ కోలుకోలేదు. దిత్వా తుఫాన్‌ రావడంతో పరిస్థితి భయానకంగా ఉంది.

Also Read: KTR Letter: రాహుల్‌ గాంధీకి కేటీఆర్‌ సంచలన లేఖ.. రూ.5 లక్షల భూ కుంభకోణంపై ఫిర్యాదు

దిత్వా తుఫాన్‌ ప్రభావంతో రానున్న రోజుల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా తమిళనాడు, పుదుచ్చేరితోపాటు తమిళనాడు ప్రాంతాన్ని ఆనుకుని ఉన్న చిత్తూరు, నెల్లూరు జిల్లాలకు కూడా వాతావరణ శాఖ రెడ్‌ అలర్ట్‌ ప్రకటించింది. ఈ కారణంగా తిరుపతి, నెల్లూరు జిల్లాల్లో స్కూళ్లతోపాటు జూనియర్‌ కళాశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. సమీపంలోని శ్రీలంక దిత్వా తుఫాన్‌ బీభత్సం సృష్టిస్తుండడంతో పెద్ద ఎత్తున ప్రాణ నష్టంతోపాటు ఆస్తి నష్టం సంభవిస్తోంది. ఆ ప్రభావంతో తమిళనాడు ప్రాంతంలో కూడా కుండపోత వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఇప్పటికే శనివారం సెలవు ఇచ్చారు.

Also Read: Employees Holiday: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పండుగే.. డిసెంబర్‌లో ఎన్ని సెలవులు ఉన్నాయో తెలుసా?

రేపు సెలవు ఉందా లేదా?
శ్రీలంకలో దిత్వా తుఫాన్‌ ప్రభావం కారణంగా పుదుచ్చేరితోపాటు తమిళనాడులోని కొన్ని జిల్లాలపై భారీ ప్రభావం ఉండనుంది. భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. పుదుచ్చేరిలో ఇప్పటికే సెలవు ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. తమిళనాడులోని కడలూర్, నాగపట్నం, మైలాడుతురై, విల్లుపురం, చెంగల్పట్టు, పుదుక్కోట్టై, తంజావూరు, తిరువారూర్, అరియలూర్, పెరంబలూరు, తిరుచిరాపల్లి, చెన్నై, కాంచీపురం, తిరువళ్లూరు, రాణిపేట్ జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. ఈ కారణం చేత ఇప్పటివరకు పాఠశాలలు, సెలవు ప్రకటించలేదు. కానీ వాతావరణ పరిస్థితులను చూస్తుంటే అక్కడ సెలవులు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ఏది ఏమైనా స్కూళ్లు, కాలేజ్‌ల సెలవు విషయంలో స్థానిక విద్యా శాఖ అధికారులు అప్పటికప్పుడు నిర్ణయం తీసుకుంటారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

holidayDitwah CycloneStudentsSchoolsColleges

Trending News