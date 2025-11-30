Tomorrow Schools And Colleges Holiday: క్యాలెండర్ మార్చడానికి ఒక్క నెల రోజులే ఉంది. ఈ ఏడాది ఏ సంవత్సరంలో రానన్ని సెలవులు వచ్చాయి. తాజాగా చివరి నెల వచ్చిన తొలి రోజే పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవు వచ్చింది. అక్టోబర్, నవంబర్ నెలల్లో భారీగా సెలవులు రాగా.. డిసెంబర్లో కూడా అదే స్థాయిలో సెలవులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. క్రిస్మస్ నెల కావడంతోపాటు వాతావరణ మార్పులతో సెలవుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది. తాజాగా రేపు అంటే డిసెంబర్ 1వ తేదీన కళాశాలలు, స్కూళ్లకు పలు ప్రాంతాల్లో సెలవులు ఇచ్చారు. ఎక్కడ? ఎందుకు ఇచ్చారో వివరాలు తెలుసుకుందాం.
దిత్వా తుఫాన్ సముద్ర తీర ప్రాంతాలను భయపెట్టిస్తోంది. శ్రీలంకను తుఫాన్ అతలాకుతలం చేస్తుండగా.. ఆ ప్రభావం తమిళనాడు, పుదుచ్చేరితోపాటు ఏపీలోని పలు ప్రాంతాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. ఈ కారణంతో ఆయా ప్రాంతాల్లో స్థానిక అధికారులు పాఠశాలలతోపాటు కళాశాలలకు సెలవు ఇచ్చారు. తెలంగాణకు ఎలాంటి వర్షం ముప్పు లేకపోవడంతో సెలవు లేదు. యథావిధిగా విద్యాసంస్థలు పని చేస్తాయి. జమ్మూ కశ్మీర్ భారీ స్థాయిలో మంచు పడుతుండడంతో ఆయా ప్రాంతాల్లో పాఠశాలల పనివేళల్లో మార్పులు చేర్పులు జరిగాయి. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో వాయు కాలుష్యం కారణంగా పాఠశాలల పనిదినాల్లో మార్పులు చేశారు.ఏపీలోని కొన్ని ప్రాంతాలు, తమిళనాడు, పుదుచ్చేరిలో సెలవులు ఇచ్చారు. ఇప్పటికే మొంథా తుఫాన్ ప్రభావం నుంచి ఏపీతోపాటు తమిళనాడు, తెలంగాణ కోలుకోలేదు. దిత్వా తుఫాన్ రావడంతో పరిస్థితి భయానకంగా ఉంది.
దిత్వా తుఫాన్ ప్రభావంతో రానున్న రోజుల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా తమిళనాడు, పుదుచ్చేరితోపాటు తమిళనాడు ప్రాంతాన్ని ఆనుకుని ఉన్న చిత్తూరు, నెల్లూరు జిల్లాలకు కూడా వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది. ఈ కారణంగా తిరుపతి, నెల్లూరు జిల్లాల్లో స్కూళ్లతోపాటు జూనియర్ కళాశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. సమీపంలోని శ్రీలంక దిత్వా తుఫాన్ బీభత్సం సృష్టిస్తుండడంతో పెద్ద ఎత్తున ప్రాణ నష్టంతోపాటు ఆస్తి నష్టం సంభవిస్తోంది. ఆ ప్రభావంతో తమిళనాడు ప్రాంతంలో కూడా కుండపోత వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఇప్పటికే శనివారం సెలవు ఇచ్చారు.
రేపు సెలవు ఉందా లేదా?
శ్రీలంకలో దిత్వా తుఫాన్ ప్రభావం కారణంగా పుదుచ్చేరితోపాటు తమిళనాడులోని కొన్ని జిల్లాలపై భారీ ప్రభావం ఉండనుంది. భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. పుదుచ్చేరిలో ఇప్పటికే సెలవు ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. తమిళనాడులోని కడలూర్, నాగపట్నం, మైలాడుతురై, విల్లుపురం, చెంగల్పట్టు, పుదుక్కోట్టై, తంజావూరు, తిరువారూర్, అరియలూర్, పెరంబలూరు, తిరుచిరాపల్లి, చెన్నై, కాంచీపురం, తిరువళ్లూరు, రాణిపేట్ జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఈ కారణం చేత ఇప్పటివరకు పాఠశాలలు, సెలవు ప్రకటించలేదు. కానీ వాతావరణ పరిస్థితులను చూస్తుంటే అక్కడ సెలవులు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ఏది ఏమైనా స్కూళ్లు, కాలేజ్ల సెలవు విషయంలో స్థానిక విద్యా శాఖ అధికారులు అప్పటికప్పుడు నిర్ణయం తీసుకుంటారు.
