English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tomorrow Holiday: రేపు స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎక్కడ..? ఎందుకో తెలుసా?

Tomorrow Schools Holiday In These States: విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులకు అలర్ట్‌. రేపు శనివారం పాఠశాలలకు సెలవు లభించింది. వివిధ కారణాలతో దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో స్కూళ్లకు సెలవు వచ్చింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 12, 2025, 09:37 PM IST

Trending Photos

Employees Holiday: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సడన్‌ హలీడే.. మొత్తం 3 రోజులు సెలవు
5
govt employees
Employees Holiday: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సడన్‌ హలీడే.. మొత్తం 3 రోజులు సెలవు
Sunrisers New Captain: సన్‌రైజర్స్ టీమ్‌కు కొత్త కెప్టెన్.. కావ్య మారన్ షాకింగ్ నిర్ణయం..!
5
Kavya Maran
Sunrisers New Captain: సన్‌రైజర్స్ టీమ్‌కు కొత్త కెప్టెన్.. కావ్య మారన్ షాకింగ్ నిర్ణయం..!
BSNL: దేశంలోనే అత్యంత చౌకైన రీఛార్జి ప్లాన్.. దీని వ్యాలిడిటీ మాత్రం 72 రోజులు, ధర కూడా చీప్‌..
5
BSNL 485 plan
BSNL: దేశంలోనే అత్యంత చౌకైన రీఛార్జి ప్లాన్.. దీని వ్యాలిడిటీ మాత్రం 72 రోజులు, ధర కూడా చీప్‌..
Star Hero: బలవంతపు పెళ్లి.. స్టార్ హీరో పై మొదటి భార్య ఊహించని కామెంట్స్!
5
Mithun Chakraborty Wife
Star Hero: బలవంతపు పెళ్లి.. స్టార్ హీరో పై మొదటి భార్య ఊహించని కామెంట్స్!
Tomorrow Holiday: రేపు స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎక్కడ..? ఎందుకో తెలుసా?

Tomorrow Schools Holiday: పాఠశాలలకు మరో సెలవు లభించింది. క్యాలెండర్‌లో ప్రకటించని సెలవు ఇది కావడం గమనార్హం. దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో వివిధ కారణాల రీత్యా పాఠశాలలకు సెలవు వచ్చింది. భారీ వర్షాలు, వరదలతోపాటు ప్రాంతీయ పండుగల కారణంగా వివిధ రాష్ట్రాల్లో రేపు అంటే సెప్టెంబర్ 13వ తేదీ శనివారం పాఠశాలలకు ఆయా రాష్ట్రాలు సెలవు ప్రకటించాయి. పంజాబ్‌, ఉత్తరాఖండ్, యూపీలోని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో సెలవు ఇచ్చారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Colleges Holiday: అన్నీ కాలేజీలు బంద్‌.. ఈనెల 15వ తేదీ నుంచి ఎందుకంటే?

సంభాల్‌
ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని సంభాల్‌లో రేపు పాఠశాలలకు సెలవు ఇచ్చారు. సెప్టెంబర్ 13న సంభాల్‌లోని అన్ని విద్యా సంస్థలను మూసివేయాలని స్థానిక అధికార యంత్రాంగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. భారీ వర్షాలతో సంభాల్ అతలాకుతలమవుతోంది. భారీ వరదలతో విద్యార్థులు ఇబ్బందులు పడతారనే ముందస్తు జాగ్రత్తలో భాగంగా రేపు శనివారం సెలవు ఇచ్చారు. సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ కౌన్సిల్, సీబీఎస్‌ఈ, ఐసీఎస్‌ఈ బోర్డు, సంస్కృతం, మదర్సా బోర్డు, బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్‌లోని 1 నుంచి 12వ తరగతి వరకు అన్ని విద్యా సంస్థలకు సెలవు ఇచ్చారు. 

Also Read: Festival Holidays: దసరాకు విద్యార్థులకు పండుగే.. మొత్తం 16 రోజుల సెలవులు

పంజాబ్
పంజాబ్‌లోని సాధారణంగా రెండో శనివారం పాఠశాలలకు సెలవు ఉంటుంది. బ్యాంకుల మాదిరిగా సెప్టెంబర్‌లో రెండో శనివారం రావడంతో పంజాబ్‌లో పాఠశాలలకు సెలవు లభించింది.

ఉత్తరాఖండ్ 
భారీ వర్షాలు, వరదలతో ఉత్తరాఖండ్‌ గజగజ వణుకుతోంది. ఉత్తరకాశీ, టెహ్రీ, డెహ్రాడూన్, పౌరి, రుద్రప్రయాగ్, నైనిటాల్, చమోలి, పిథోరగడ్‌ ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఇప్పటికే భారీ వర్షాలతో వణికిపోతుంటే తాజాగా వర్షాలు పడతాయని చెప్పడంతో ఆయా ప్రాంతాల్లో ప్రమాదకర పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వాతావరణ శాఖ సూచనల నేపథ్యంలో పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు.  కొండచరియలు విరిగిపడటం, రోడ్డు కూలిపోవడం వంటి ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉండడంతో అక్కడి స్థానిక అధికార యంత్రాంగాలు స్కూళ్లకు సెలవు ఇచ్చాయి.

Also Read: Employees Holiday: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సడన్‌ హలీడే.. మొత్తం 3 రోజులు సెలవు

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Tomorrow School holidayholidaySchool HolidayStudents HolidayTomorrow Holiday

Trending News