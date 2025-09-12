Tomorrow Holiday: రేపు స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎక్కడ..? ఎందుకో తెలుసా?

Tomorrow Schools Holiday: పాఠశాలలకు మరో సెలవు లభించింది. క్యాలెండర్లో ప్రకటించని సెలవు ఇది కావడం గమనార్హం. దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో వివిధ కారణాల రీత్యా పాఠశాలలకు సెలవు వచ్చింది. భారీ వర్షాలు, వరదలతోపాటు ప్రాంతీయ పండుగల కారణంగా వివిధ రాష్ట్రాల్లో రేపు అంటే సెప్టెంబర్ 13వ తేదీ శనివారం పాఠశాలలకు ఆయా రాష్ట్రాలు సెలవు ప్రకటించాయి. పంజాబ్, ఉత్తరాఖండ్, యూపీలోని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో సెలవు ఇచ్చారు.
సంభాల్
ఉత్తరప్రదేశ్లోని సంభాల్లో రేపు పాఠశాలలకు సెలవు ఇచ్చారు. సెప్టెంబర్ 13న సంభాల్లోని అన్ని విద్యా సంస్థలను మూసివేయాలని స్థానిక అధికార యంత్రాంగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. భారీ వర్షాలతో సంభాల్ అతలాకుతలమవుతోంది. భారీ వరదలతో విద్యార్థులు ఇబ్బందులు పడతారనే ముందస్తు జాగ్రత్తలో భాగంగా రేపు శనివారం సెలవు ఇచ్చారు. సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ కౌన్సిల్, సీబీఎస్ఈ, ఐసీఎస్ఈ బోర్డు, సంస్కృతం, మదర్సా బోర్డు, బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్లోని 1 నుంచి 12వ తరగతి వరకు అన్ని విద్యా సంస్థలకు సెలవు ఇచ్చారు.
పంజాబ్
పంజాబ్లోని సాధారణంగా రెండో శనివారం పాఠశాలలకు సెలవు ఉంటుంది. బ్యాంకుల మాదిరిగా సెప్టెంబర్లో రెండో శనివారం రావడంతో పంజాబ్లో పాఠశాలలకు సెలవు లభించింది.
ఉత్తరాఖండ్
భారీ వర్షాలు, వరదలతో ఉత్తరాఖండ్ గజగజ వణుకుతోంది. ఉత్తరకాశీ, టెహ్రీ, డెహ్రాడూన్, పౌరి, రుద్రప్రయాగ్, నైనిటాల్, చమోలి, పిథోరగడ్ ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఇప్పటికే భారీ వర్షాలతో వణికిపోతుంటే తాజాగా వర్షాలు పడతాయని చెప్పడంతో ఆయా ప్రాంతాల్లో ప్రమాదకర పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వాతావరణ శాఖ సూచనల నేపథ్యంలో పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. కొండచరియలు విరిగిపడటం, రోడ్డు కూలిపోవడం వంటి ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉండడంతో అక్కడి స్థానిక అధికార యంత్రాంగాలు స్కూళ్లకు సెలవు ఇచ్చాయి.
