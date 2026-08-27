/Tomorrow Holiday: విద్యార్థులకు శుభవార్త.. రేపు అన్నీ పాఠశాలలకు సెలవు.. ఉద్యోగులకు కూడా

School Holiday For Tomorrow: విద్యార్థులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతోపాటు బ్యాంకులకు భారీ శుభవార్త. రేపు అంటే శుక్రవారం అందరికీ సెలవు లభిస్తోంది. ప్రభుత్వ పాఠశాలలతోపాటు ప్రైవేటు విద్యాలయాలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, బ్యాంకులకు సెలవు ఉంది. అయితే ఈ సెలవు అన్నీ ప్రాంతాల్లో లేవు. దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఈ సెలవు ఉంది. అక్కాచెల్లెళ్లు, అన్నాదమ్ముళ్ల మధ్య ఆత్మీయత పంచే రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా ఆయా ప్రాంతాల్లో సెలవుల ప్రకటించారు. ఒక రోజు సెలవు పెడితే చాలు మొత్తం మూడు రోజుల సెలవులు లభించే అవకాశం ఉంది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
హిందూవులకు అత్యంత ప్రధానమైన పండుగ రాఖీ. శ్రావణమాసంలో వచ్చే పౌర్ణమిని ప్రజలు రాఖీ పండుగగా చేసుకుంటారు. ఈ పండుగను తోబుట్టువులు ఆనందోత్సాహాల మధ్య చేసుకుంటుండగా.. శ్రావణ పౌర్ణమి కొన్ని రోజుల్లో అత్యంత పర్వదినంగా భావిస్తారు. దీంతో ఆయా ప్రాంతాల్లో అధికారికంగా సెలవు ఉంది. అన్నాచెల్లెళ్ల అనురాగానికి ప్రతీకగా చేసుకునే రక్షా బంధన్ పండుగ సందర్భంగా పాఠశాలలకు సెలవు ఉంది. అయితే తెలంగాణ, ఏపీలోని బ్యాంకులకు మాత్రం సెలవు లేదు. కానీ ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు కొన్ని ప్రాంతాల్లో సెలవులు ఉన్నాయి. మరికొన్ని ప్రాంతాలు.. ఆయా విభాగాల్లో రేపు సెలవు లేదు.
భారతదేశంలోని కీలక రాష్ట్రాలైన ఉత్తరప్రదేశ్, ఢిల్లీ, హర్యానా, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్, బీహార్, ఉత్తరాఖండ్ వంటి రాష్ట్రాల్లో కూడా అన్నీ విద్యాలయాలకు సెలవు ఉంది. ఈ రాష్ట్రాలలో రక్షా బంధన్ను అత్యంత వైభవంగా చేసుకుంటుండడంతో అక్కడి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సెలవులు ప్రకటించాయి. ఈ రాష్ట్రాల్లోని ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్ పాఠశాలలకు విద్యాశాఖ క్యాలెండర్ ప్రకారం సెలవు ఉంటుంది.
సెలవులు ఉన్న రాష్ట్రాలు
తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటక,లలో రక్షా బంధన్కు సంబంధించి ఎటువంటి సాధారణ ప్రభుత్వ పాఠశాల సెలవు ఉండదు.
ఇక్కడ సెలవు లేదు
రాఖీ పండుగను దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో చేసుకోరు. ముఖ్యంగా ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో రాఖీ పండుగ ఉండదు. దీంతో ఆ రాష్ట్రాల్లో పాఠశాలలు యథావిధిగా నడుస్తాయి. అస్సాం, మేఘాలయ, నాగాలాండ్ వంటి ఈశాన్య రాష్ట్రాలలో సెలవు లేదు.
ప్రైవేటు విద్యాలయాలు
రాఖీ పండుగ సందర్భంగా ప్రైవేటు విద్యాలయాలకు కూడా సెలవు ఉంది. సీబీఎస్ఈ, ఐసీఎస్ఈ బోర్డులకు అనుబంధంగా ఉన్న ప్రైవేట్ పాఠశాలలు తమ సొంత సెలవుల క్యాలెండర్లో కూడా సెలవు ఉంది. అయితే కొన్ని పాఠశాలలు ఆప్షనల్ హలీడేగా ప్రకటించాయి.