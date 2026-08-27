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Tomorrow Holiday: విద్యార్థులకు శుభవార్త.. రేపు అన్నీ పాఠశాలలకు సెలవు.. ఉద్యోగులకు కూడా

Tomorrow Holiday For Schools Govt Offices And Banks Also: రేపు విద్యార్థులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతోపాటు బ్యాంకు ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త. రేపు అన్నీంటికి సెలవు ఉంది. ఒక రోజు సెలవు పెట్టుకుంటే మొత్తం మూడు రోజులు సెలవు వచ్చే అవకాశం ఉంది. దానికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 27, 2026, 10:33 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 10:33 PM IST
Tomorrow Holiday: విద్యార్థులకు శుభవార్త.. రేపు అన్నీ పాఠశాలలకు సెలవు.. ఉద్యోగులకు కూడా
Image Credit: Tomorrow School Holiday

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Tomorrow Holiday: విద్యార్థులకు శుభవార్త.. రేపు అన్నీ పాఠశాలలకు సెలవు.. ఉద్యోగులకు కూడా
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