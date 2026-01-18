Tomorrow Holiday: రేపు అన్నీ స్కూళ్లకు సెలవు.. బ్యాంకులకు కూడా! ఎందుకో తెలుసా?

Tomorrow School Holiday: విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులకు బిగ్ అలర్ట్. సంక్రాంతి పండుగ సెలవులు ముగించుకుని రేపు పాఠశాలలకు వెళ్తున్నారా? అయితే ఒక్క నిమిషం అకస్మాత్తుగా రేపు కూడా పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. పునఃప్రారంభం రోజే స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించడం గమనార్హం. రేపు అన్నీ పాఠశాలలకు సెలవు ఇచ్చారు. సంక్రాంతి సెలవుల తర్వాత మరో సెలవు రావడం విద్యార్థులకు సంతోషాన్నిస్తోంది. అయితే ఆ సెలవు ఎందుకు ఇచ్చారు? ఎక్కడ? అనే వివరాలు తెలుసుకోండి.
దాదాపు పది రోజులకు పైగా తెలంగాణతోపాటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో సంక్రాంతి సెలవులు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. శనివారం పాఠశాలలు పునఃప్రారంభం కావాల్సి ఉండగా ఒకరోజు తర్వాత ఆదివారం ఉండడంతో ఆ రోజు స్కూళ్లకు చాలా మంది విద్యార్థులు వెళ్లలేదు. రేపు పెద్ద ఎత్తున పాఠశాలలకు విద్యార్థులు వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. అయితే రేపు పాఠశాలలు తెలంగాణతోపాటు ఏపీలో యథావిధిగా పునఃప్రారంభం కానున్నాయి. రేపు సెలవు ఇచ్చింది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కాదు సిక్కిం రాష్ట్రంలో ఇచ్చారు. జనవరి 19వ తేదీన సిక్కింలో ఒక పండుగ ఉండడంతో సెలవు ప్రకటించారు. స్కూళ్లు మాత్రమే కాదు బ్యాంకులకు కూడా సెలవు ఇచ్చారు.
సిక్కిం రాష్ట్రంలో సోనమ్ లోసర్ అనే పండుగ రేపు జరుపుకుంటున్నారు. సోనమ్ లోసర్ అనేది నేపాల్లోని తమాంగ్ సమాజం జరుపుకునే ఒక ఉత్సాహవంతమైన వేడుక. ఇది తమాంగ్ జాతి నూతన సంవత్సర ప్రారంభాన్ని సూచిస్తుంది. సోనమ్ లోసర్ పండుగ రోజు కుటుంబసభ్యులు ఆనందోత్సాహాలతో ఉంటారు. ఈ రోజు సమావేశాలు, విందులు, సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు చేసి సంతోషంగా గడుపుతారు.
యూపీలో శీతాకాల సెలవులు
చలిగాలుల తీవ్రతతో ఉత్తరప్రదేశ్లో శీతాకాల సెలవులు పొడిగించారు. చలి కారణంగా ఉత్తరప్రదేశ్లోని చాలా జిల్లాల్లో పాఠశాలలు మూసివేశారు. ఆదివారంతో సెలవువులు ముగుస్తుండగా.. పెరుగుతున్న చలి కారణంగా పాఠశాలలకు సెలవులు పొడిగించే అవకాశం ఉంది. జనవరి 19వ తేదీ సోమవారం నుంచి పాఠశాలలు పునఃప్రారంభం కావాల్సి ఉండగా.. సెలవులు పొడిగిస్తారని తెలుస్తోంది. జనవరి 20వ తేదీ వరకు ఉత్తరప్రదేశ్లోని చలి తీవ్రత అధికంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో పాఠశాలలకు సెలవులు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే ఇది వాతావరణ పరిస్థితుల ఆధారంగా అప్పటికప్పుడు నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఇప్పటివరకైతే యూపీలో శీతాకాల సెలవుల పొడిగింపు అంశం ప్రస్తావన లేదు. శీతాకాల సెలవులు జమ్మూ కశ్మీర్, పంజాబ్ రాష్ట్రాల్లో కూడా ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.
