English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Tomorrow Holiday: రేపు అన్నీ స్కూళ్లకు సెలవు.. బ్యాంకులకు కూడా! ఎందుకో తెలుసా?

Tomorrow Holiday: రేపు అన్నీ స్కూళ్లకు సెలవు.. బ్యాంకులకు కూడా! ఎందుకో తెలుసా?

Tomorrow Schools And Banks Holiday On January 19th Know Where And Where: సంక్రాంతి పండుగ సెలవులు ముగిసి రేపటి నుంచి పాఠశాలలు పునఃప్రారంభం కానుండగా.. హఠాత్తుగా రేపు కూడా సెలవు ప్రకటించారు. స్కూళ్లతోపాటు బ్యాంకులకు కూడా సెలవు ఉంది. ఆ సెలవు ఎందుకు? ఎక్కడ? అనే వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 18, 2026, 08:10 PM IST

Trending Photos

Rare Rajayoga: మకరరాశిలోకి డబుల్ రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారు నక్కతోక తొక్కినట్టే.. ఇంట్లో డబ్బే డబ్బు..
7
Rare Rajayoga
Rare Rajayoga: మకరరాశిలోకి డబుల్ రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారు నక్కతోక తొక్కినట్టే.. ఇంట్లో డబ్బే డబ్బు..
8th Pay Commission: 8th పే కమిషన్ తాజా అప్‌డేట్.. ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌తో ఉద్యోగుల వేతనం లక్షల్లో..
5
8th Pay Commission
8th Pay Commission: 8th పే కమిషన్ తాజా అప్‌డేట్.. ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌తో ఉద్యోగుల వేతనం లక్షల్లో..
Vande Bharat Sleeper Train: వందే భారత్‌ స్లీపర్‌ టికెట్‌ క్యాన్సిల్‌ చేస్తున్నారా? ఫుల్‌ రీఫండ్‌ వస్తుందా? క్లియర్‌ గైడ్‌..!
5
vande bharat sleeper train
Vande Bharat Sleeper Train: వందే భారత్‌ స్లీపర్‌ టికెట్‌ క్యాన్సిల్‌ చేస్తున్నారా? ఫుల్‌ రీఫండ్‌ వస్తుందా? క్లియర్‌ గైడ్‌..!
Garuda Puranam: అక్రమ సంబంధాలకు నరకంలో ఎలాంటి దారుణ శిక్షలు ఉంటాయి.. గరుడ పురాణం చెబుతోంది ఇదే..
6
Extramarital affairs
Garuda Puranam: అక్రమ సంబంధాలకు నరకంలో ఎలాంటి దారుణ శిక్షలు ఉంటాయి.. గరుడ పురాణం చెబుతోంది ఇదే..
Tomorrow Holiday: రేపు అన్నీ స్కూళ్లకు సెలవు.. బ్యాంకులకు కూడా! ఎందుకో తెలుసా?

Tomorrow School Holiday: విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులకు బిగ్‌ అలర్ట్‌. సంక్రాంతి పండుగ సెలవులు ముగించుకుని రేపు పాఠశాలలకు వెళ్తున్నారా? అయితే ఒక్క నిమిషం అకస్మాత్తుగా రేపు కూడా పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. పునఃప్రారంభం రోజే స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించడం గమనార్హం. రేపు అన్నీ పాఠశాలలకు సెలవు ఇచ్చారు. సంక్రాంతి సెలవుల తర్వాత మరో సెలవు రావడం విద్యార్థులకు సంతోషాన్నిస్తోంది. అయితే ఆ సెలవు ఎందుకు ఇచ్చారు? ఎక్కడ? అనే వివరాలు తెలుసుకోండి.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Shashtipoorthi: షష్టిపూర్తి ఎందుకు చేస్తారు? 60 ఏళ్లకు ఎందుకు చేయాలో హిందూ శాస్త్రం ఏం చెబుతోంది?

దాదాపు పది రోజులకు పైగా తెలంగాణతోపాటు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో సంక్రాంతి సెలవులు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. శనివారం పాఠశాలలు పునఃప్రారంభం కావాల్సి ఉండగా ఒకరోజు తర్వాత ఆదివారం ఉండడంతో ఆ రోజు స్కూళ్లకు చాలా మంది విద్యార్థులు వెళ్లలేదు. రేపు పెద్ద ఎత్తున పాఠశాలలకు విద్యార్థులు వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. అయితే రేపు పాఠశాలలు తెలంగాణతోపాటు ఏపీలో యథావిధిగా పునఃప్రారంభం కానున్నాయి. రేపు సెలవు ఇచ్చింది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కాదు సిక్కిం రాష్ట్రంలో ఇచ్చారు. జనవరి 19వ తేదీన సిక్కింలో ఒక పండుగ ఉండడంతో సెలవు ప్రకటించారు. స్కూళ్లు మాత్రమే కాదు బ్యాంకులకు కూడా సెలవు ఇచ్చారు.

Also Read: Women Dress: మహిళలు ఏం ధరించాలి? సనాతన ధర్మం చెబుతోంది తెలుసా?

సిక్కిం రాష్ట్రంలో సోనమ్‌ లోసర్‌ అనే పండుగ రేపు జరుపుకుంటున్నారు. సోనమ్ లోసర్ అనేది నేపాల్‌లోని తమాంగ్ సమాజం జరుపుకునే ఒక ఉత్సాహవంతమైన వేడుక. ఇది తమాంగ్ జాతి నూతన సంవత్సర ప్రారంభాన్ని సూచిస్తుంది. సోనమ్‌ లోసర్‌ పండుగ రోజు కుటుంబసభ్యులు ఆనందోత్సాహాలతో ఉంటారు. ఈ రోజు సమావేశాలు, విందులు, సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు చేసి సంతోషంగా గడుపుతారు.

Also Read: Lakshmi Parvathi: చంద్రబాబు, లోకేశ్‌పై ఎన్టీఆర్‌ భార్య లక్ష్మీపార్వతి సంచలన వ్యాఖ్యలు

యూపీలో శీతాకాల సెలవులు
చలిగాలుల తీవ్రతతో ఉత్తరప్రదేశ్‌లో శీతాకాల సెలవులు పొడిగించారు. చలి కారణంగా ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని చాలా జిల్లాల్లో పాఠశాలలు మూసివేశారు. ఆదివారంతో సెలవువులు ముగుస్తుండగా.. పెరుగుతున్న చలి కారణంగా పాఠశాలలకు సెలవులు పొడిగించే అవకాశం ఉంది. జనవరి 19వ తేదీ సోమవారం నుంచి పాఠశాలలు పునఃప్రారంభం కావాల్సి ఉండగా.. సెలవులు పొడిగిస్తారని తెలుస్తోంది. జనవరి 20వ తేదీ వరకు ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని చలి తీవ్రత అధికంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో పాఠశాలలకు సెలవులు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే ఇది వాతావరణ పరిస్థితుల ఆధారంగా అప్పటికప్పుడు నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఇప్పటివరకైతే యూపీలో శీతాకాల సెలవుల పొడిగింపు అంశం ప్రస్తావన లేదు. శీతాకాల సెలవులు జమ్మూ కశ్మీర్‌, పంజాబ్‌ రాష్ట్రాల్లో కూడా ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

School HolidayStudentsTomorrow Schools HolidaySchool Holiday For TomorrowPublic holiday

Trending News