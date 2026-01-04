English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Schools Holiday: రేపు స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎక్కడ? ఎందుకో తెలుసా?

Schools Holiday: రేపు స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎక్కడ? ఎందుకో తెలుసా?

Tomorrow Schools Holiday On January 5th In These States: కొత్త ఏడాదిలో పాఠశాలలకు సెలవులు వచ్చేశాయి. జనవర 1వ తేదీ కొన్ని పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించగా.. సంక్రాంతి సెలవుల ముందు మరో సెలవు వచ్చేసింది. రేపు అన్నీ పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. ఇంతకీ ఎప్పుడు? ఎక్కడ అనే వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 4, 2026, 11:56 PM IST

Schools Holiday: రేపు స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎక్కడ? ఎందుకో తెలుసా?

Schools Holiday For Tomorrow: కొత్త ఏడాది 2026 ప్రారంభమవగా మొదటి రోజు అంటే జనవరి 1వ తేదీ చాలా వరకు పాఠశాలలకు సెలవులు ఉన్నాయి. క్రిస్మస్‌, న్యూఇయర్‌ సెలవుల తర్వాత సంక్రాంతి సెలవులు భారీగా రానున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే మరో సెలవు వచ్చేసింది. సంక్రాంతి సెలవులకు ముందు పాఠశాలలకు ఒక సెలవు వచ్చింది. రేపు అంటే జనవరి 5వ తేదీన పాఠశాలలకు సెలవు ఇచ్చారు. ఇంతకీ ఆ సెలవు ఎక్కడ? ఎప్పుడు? ఎందుకు ఇచ్చారో తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Pawan Kalyan: పవన్‌ కల్యాణ్‌ కొండగట్టు పర్యటనపై దుమారం.. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ సంచలన సవాల్‌

సంక్రాంతి వరకు తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో స్కూళ్లకు ఎలాంటి సెలవులు లేవు. సంక్రాంతి పండుగకు దాదాపు పది రోజుల పాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు సెలవులు ఉండనున్నాయి. అయితే రేపు మాత్రం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సెలవు లేదు. పంజాబ్‌, ఉత్తరప్రదేశ్‌తోపాటు దేశ రాజధాని ఢిల్లీ, జమ్మూకశ్మీర్‌ ప్రాంతాల్లో స్కూళ్లకు సెలవులు ఉన్నాయి. ఆయా ప్రాంతాల్లో శీతాకాల సెలవులు కొనసాగుతున్నాయి. తీవ్రమైన చలిగాలుల కారణంగా ఐసీఎస్‌ఈ, సీబీఎస్‌ఈతోపాటు రాష్ట్ర పాఠశాలలకు అంటే 12వ తరగతి వరకు ఉన్న అన్ని పాఠశాలలను జనవరి 5వ తేదీ వరకు ఉత్తరప్రదేశ్‌లో పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో రేపు కూడా సెలవు కొనసాగనుంది. ఈ సెలవులపై ఇప్పటికే ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ కీలక ఆదేశాలుజారీ చేశారు. చలి తీవ్రత అధికంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో సెలవులు ఇవ్వాలని ఇప్పటికే ప్రభుత్వం ఆదేశాలు ఇచ్చింది. అందులో భాగంగా యూపీలో చలి గాలుల కారణంగా రేపు సెలవు ఉంది.

Also Read: Harish Rao: నదీ జలాలపై ఉత్తమ్‌ కట్టుకథలు, రేవంత్ పిట్ట కథలు: హరీశ్‌ రావు

ఉత్తర, మధ్య, తూర్పు భారతదేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో దట్టమైన పొగమంచుతో కూడిన తీవ్రమైన చలిగాలులు వీస్తున్నాయి. దీంతో రోజువారీ జీవితంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. రవాణా సేవలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడుతోంది. ఉత్తరప్రదేశ్ , జమ్మూ కాశ్మీర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్‌తోపాటు ఢిల్లీ, చండీగడ్‌లో చలిగాలుల పరిస్థితులు తీవ్రంగా ఉంటాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.

పంజాబ్‌లో పాఠశాలలు మూసివేత
చలిగాలులు, దట్టమైన పొగమంచు కారణంగా పంజాబ్‌లో కూడా పాఠశాలలకు సెలవులు ఇచ్చారు. జనవరి 7వ తేదీ వరకు పాఠశాలలు మూసివేయాలని ఇప్పటికే ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. అందులో భాగంగా రేపు కూడా సెలవు కొనసాగనుంది. శీతాకాల పరిస్థితులు మరింత తీవ్రమవుతున్న నేపథ్యంలో విద్యార్థులు, పాఠశాల సిబ్బంది ఆరోగ్యం, భద్రతను కాపాడడంలో భాగంగా స్కూళ్లకు సెలవులు ఇస్తూ పంజాబ్‌ ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ సింగ్ మాన్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మరికొన్నాళ్లు చలికాల సెలవులు కొనసాగే అవకాశం ఉంది.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Tomorrow Schools Holidayschools holiday newsSchools Holiday Updates Winter Schools HolidaysSchools Holiday For TomorrowJanuary Schools Holidays

