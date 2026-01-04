Schools Holiday: రేపు స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎక్కడ? ఎందుకో తెలుసా?

Schools Holiday For Tomorrow: కొత్త ఏడాది 2026 ప్రారంభమవగా మొదటి రోజు అంటే జనవరి 1వ తేదీ చాలా వరకు పాఠశాలలకు సెలవులు ఉన్నాయి. క్రిస్మస్, న్యూఇయర్ సెలవుల తర్వాత సంక్రాంతి సెలవులు భారీగా రానున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే మరో సెలవు వచ్చేసింది. సంక్రాంతి సెలవులకు ముందు పాఠశాలలకు ఒక సెలవు వచ్చింది. రేపు అంటే జనవరి 5వ తేదీన పాఠశాలలకు సెలవు ఇచ్చారు. ఇంతకీ ఆ సెలవు ఎక్కడ? ఎప్పుడు? ఎందుకు ఇచ్చారో తెలుసుకుందాం.
సంక్రాంతి వరకు తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్కూళ్లకు ఎలాంటి సెలవులు లేవు. సంక్రాంతి పండుగకు దాదాపు పది రోజుల పాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు సెలవులు ఉండనున్నాయి. అయితే రేపు మాత్రం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సెలవు లేదు. పంజాబ్, ఉత్తరప్రదేశ్తోపాటు దేశ రాజధాని ఢిల్లీ, జమ్మూకశ్మీర్ ప్రాంతాల్లో స్కూళ్లకు సెలవులు ఉన్నాయి. ఆయా ప్రాంతాల్లో శీతాకాల సెలవులు కొనసాగుతున్నాయి. తీవ్రమైన చలిగాలుల కారణంగా ఐసీఎస్ఈ, సీబీఎస్ఈతోపాటు రాష్ట్ర పాఠశాలలకు అంటే 12వ తరగతి వరకు ఉన్న అన్ని పాఠశాలలను జనవరి 5వ తేదీ వరకు ఉత్తరప్రదేశ్లో పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో రేపు కూడా సెలవు కొనసాగనుంది. ఈ సెలవులపై ఇప్పటికే ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ కీలక ఆదేశాలుజారీ చేశారు. చలి తీవ్రత అధికంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో సెలవులు ఇవ్వాలని ఇప్పటికే ప్రభుత్వం ఆదేశాలు ఇచ్చింది. అందులో భాగంగా యూపీలో చలి గాలుల కారణంగా రేపు సెలవు ఉంది.
ఉత్తర, మధ్య, తూర్పు భారతదేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో దట్టమైన పొగమంచుతో కూడిన తీవ్రమైన చలిగాలులు వీస్తున్నాయి. దీంతో రోజువారీ జీవితంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. రవాణా సేవలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడుతోంది. ఉత్తరప్రదేశ్ , జమ్మూ కాశ్మీర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్తోపాటు ఢిల్లీ, చండీగడ్లో చలిగాలుల పరిస్థితులు తీవ్రంగా ఉంటాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.
పంజాబ్లో పాఠశాలలు మూసివేత
చలిగాలులు, దట్టమైన పొగమంచు కారణంగా పంజాబ్లో కూడా పాఠశాలలకు సెలవులు ఇచ్చారు. జనవరి 7వ తేదీ వరకు పాఠశాలలు మూసివేయాలని ఇప్పటికే ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. అందులో భాగంగా రేపు కూడా సెలవు కొనసాగనుంది. శీతాకాల పరిస్థితులు మరింత తీవ్రమవుతున్న నేపథ్యంలో విద్యార్థులు, పాఠశాల సిబ్బంది ఆరోగ్యం, భద్రతను కాపాడడంలో భాగంగా స్కూళ్లకు సెలవులు ఇస్తూ పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ సింగ్ మాన్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మరికొన్నాళ్లు చలికాల సెలవులు కొనసాగే అవకాశం ఉంది.
