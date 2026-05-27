/Siddaramaiah Resign: రేపు సిద్ధరామయ్య రాజీనామా.. తదుపరి కర్ణాటక సీఎంగా డీకే శివకుమార్‌?

Siddaramaiah Resign: పొరుగు రాష్ట్రం కర్ణాటకలో సంచలన పరిణామాలు చోటుచేసుకోనున్నాయి. ఎప్పటి నుంచో కొనసాగుతున్న వివాదానికి తెరపడనుంది. అధికార మార్పు అనేది కర్ణాటకలో చోటుచేసుకోనుందని తెలుస్తోంది. సీఎంగా సిద్ధరామయ్య రాజీనామా చేయబోతున్నారని.. రాజ్యసభకు వెళ్తున్నారని అధికారికంగా తెలుస్తున్న సమాచారం. అధిష్టానంతో జరిపిన చర్చల్లో ఈసారి డీకే శివకుమార్ మొండిగా ఉండడంతో ఇక పదవి నుంచి వైదొలగాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడినట్లు కాంగ్రెస్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యమంత్రిగా నేడు చివరి రోజు అని.. రేపు రాజీనామా చేయబోతున్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి.
కర్ణాటక కాంగ్రెస్ వ్యవహారాలపై మంగళవారం ఢిల్లీలోని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యాలయంలో కీలక సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి సిద్దరామయ్య, ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్, కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున్ ఖర్గే, లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ, పార్టీ పెద్దలు కేసీ వేణుగోపాల్, కర్ణాటక కాంగ్రెస్ ఇన్చార్జ్ రణదీప్ సుర్జేవాలా సమావేశమై చర్చించారు. ఈ సమావేశంలో తీవ్రస్థాయిలో చర్చలు నడిచాయని తెలుస్తోంది. కర్ణాటక నాయకత్వ వివాదానికి ముగింపు పలకాలని.. అధికార బదిలీ కావాలని పార్టీ అధిష్టానం నిర్ణయించినట్లు సమాచారం.
అయితే సమావేశం ముగిసిన అనంతరం ఆ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కర్ణాటక నాయకత్వం, కాంగ్రెస్ పార్టీ చుట్టూ నెలకొన్న విబేధాల నేపథ్యంలో రాష్ట్ర నాయకత్వంలో ఎలాంటి మార్పులు ఉండవని స్పష్టం చేశారు. రాజ్యసభ ఎన్నికలు, కర్ణాటక ఎన్నికలపైనే సమావేశం జరిగిందని వివరణ ఇచ్చారు. పార్టీ నాయకత్వంలో ఎలాంటి మార్పు లేదని ఖండించినప్పటికీ ఇదంతా పైపై మాటలు అని అర్థమవుతోంది.
అధిష్టానంతో జరిగిన సమావేశంలో డీకే శివకుమార్ ముఖ్యమంత్రి పదవి కావాలని పట్టుబట్టడంతో.. సిద్ధరామయ్య మెత్తబడిపోయాడని వార్తలు వచ్చాయి. రాజ్యసభ ఎన్నికల వేళ సీఎంగా రాజీనామా చేయించి సిద్ధరామయ్యను రాజ్యసభకు పంపించాలని కాంగ్రెస్ అధిష్టానం భావిస్తోంది. ఆయన రాజీనామాతో కర్ణాటక తదుపరి ముఖ్యమంత్రిగా డీకే శివకుమార్ బాధ్యతలు చేపట్టడం లాంఛనంగా కనిపిస్తోంది.
సమావేశం ప్రారంభం.. ముగిసిన అనంతరం సిద్ధరామయ్య, డీకే శివకుమార్తోపాటు ఆయన వర్గాలు ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయలేదు. అయితే పార్టీ వర్గాల నుంచి వస్తున్న సమాచారం ప్రకారం పదవీ మారే అవకాశం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. రెండున్నర సంవత్సరాల పదవీకాలాన్ని పూర్తి చేసుకున్న సిద్ధరామయ్యను దించడం ఖాయంగా తెలుస్తోంది. 2023 కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచినప్పుడు అధిష్టానం ముఖ్యమంత్రి పదవిని విడతలవారీగా ఇస్తామని హామీ ఇచ్చినట్లు డీకే వర్గం గుర్తుచేస్తోంది.
ముఖ్యమంత్రిగా సిద్ధరామయ్యకు ఇచ్చిన రెండున్నరేళ్ల పదవీ కాలం ముగిసిందని తదుపరి డీకే శివకుమార్ అని ఆయన వర్గం వారు చెబుతున్నారు. తరచూ ఇదే అంశంతో కర్ణాటక కాంగ్రెస్ తలపట్టుకుంది. దీంతో కర్ణాటకలో నెలకొన్న అనిశ్చితికి తెరదించాలని పార్టీ అధిష్టానం నిర్ణయించుకుని ఈసారి అధికార మార్పిడికి నిర్ణయం తీసుకుందని తెలుస్తోంది. మరి రానున్న రెండు రోజుల్లో కర్ణాటక రాజకీయాల్లో ఎలాంటి పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటాయోననే ఉత్కంఠ నెలకొంది.