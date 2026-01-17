Legendary Train: ఈ రైలుకు 90 ఏళ్ల హిస్టరీ ఉంది.. దీని పేరుపై ఓ సినిమా కూడా ఉంది.. ఈ రైలును ఎందుకు ఆపేశారు..!

Toofan Express History: రాజస్థాన్ నుండి పశ్చిమ బెంగాల్కు వెళ్లే ఈ రైలు అత్యంత వేగంగా నడిచే రైళ్లలో ఇది ఒకటి. అందుకే ప్రజలు మొదట దీనికి తూఫాన్ ఎక్స్ప్రెస్ అని పేరు పెట్టారు. తరువాత, రైల్వేలు కూడా అధికారికంగా అదే పేరును స్వీకరించడం విశేష. దాదాపు 90 ఏళ్ల పాటు, ఇది ప్రయాణీకులకు అత్యంత ఇష్టమైన రైలుగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇది ఎనిమిది రాష్ట్రాల గుండా ప్రయాణించి దాని గమ్యస్థానానికి చేరుకునేది.
ఆ సమయంలో, ఈ రైలు సగటు వేగం గంటకు 44 కిలోమీటర్లు. ఇపుడున్న రోజుల్లో గంటలకు 130 నుంచి 150 కిలో మీటర్ల వేగంతో పోలిస్తే తక్కువే కానీ.. అప్పట్లో అది చాలా ఎక్కువ. ఆ రోజుల్లో దీనిని అత్యంత వేగవంతమైనదిగా చెప్పుకోవాలి. న్యూఢిల్లీ నుండి చూస్తే, రాజస్థాన్ నుండి పశ్చిమ బెంగాల్కు వెళ్లే ఈ రైలులో ప్రయాణించడాన్ని ఆస్వాదించేవారు. ఇది ఎనిమిది రాష్ట్రాలలో ప్రయాణించి 90 యేళ్ల పాటు ప్రయాణికుల అవసరాలు తీర్చింది. ఇప్పుడు ఈ రైలు హిస్టరీ ఏంటో చూద్దాం..
ఉద్యాన్ అభా తూఫాన్ ఎక్స్ప్రెస్ జూన్ 1, 1930న 13007 మరియు 13008 నంబర్లతో ప్రారంభమైంది. ఈ రైలు హౌరా నుండి శ్రీ గంగానగర్ వరకు 1978 కి.మీ దూరం ప్రయాణించేది. ఆ రోజుల్లో అలాంటి వేగం అసాధారణం. గాలితో సమానంగా ప్రయాణించేది. అందుకే దీనికి తూఫాన్ ఎక్స్ప్రెస్ అనే పేరు వచ్చింది. బ్రిటిష్ కాలంలో, ఈ రైలు వేగంతో పాటు అనుకున్న గమ్య స్థానానికి చేరుకునేది. దీంతో ప్రయాణికుల విశ్వసనీయతకు పొందింది. ఈ రైలు ఎనిమిది రాష్ట్రాల గుండా నడిచేది. అవి పశ్చిమ బెంగాల్, జార్ఖండ్, బీహార్, ఉత్తర ప్రదేశ్, ఢిల్లీ, హర్యానా, పంజాబ్ , రాజస్థాన్. హౌరా నుండి శ్రీ గంగానగర్ చేరుకోవడానికి 45 గంటల 25 నిమిషాలు పట్టేది.
తిరుగు ప్రయాణం 46 గంటల 20 నిమిషాలు పట్టేది. గరిష్ట వేగం గంటకు 110 కిలోమీటర్లు. సగటు వేగం గంటకు 44 కిలోమీటర్లు. ఆ సమయంలో ఇది చాలా ఎక్కువ వేగం అని చెప్పాలి. ప్రారంభంలో, ఇది కొన్ని స్టేషన్లలో మాత్రమే ఆగేది. కాలక్రమేణా, స్టాపింగ్ స్టేషన్ల సంఖ్య 110కి పెరిగింది. ఈ రైలు హౌరా జంక్షన్ నుండి అసనసోల్, మోకామా, పాట్నా జంక్షన్, పండిత్ దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ జంక్షన్, ప్రయాగ్రాజ్ జంక్షన్, సిర్తు, భార్వారీ, కాన్పూర్ సెంట్రల్, తుండ్లా, ఆగ్రా కంటోన్మెంట్, మధుర జంక్షన్, న్యూఢిల్లీ, రోహ్తక్ జంక్షన్, భటిండా జంక్షన్ ద్వారా శ్రీ గంగానగర్ చేరుకుంటుంది. మార్చి 2020లో రైలు కార్యకలాపాలు COVID-19 మహమ్మారి ప్రారంభ దశ కారణంగా తాత్కాలికంగా రద్దు చేశారు.
19 మే 2020న, తూర్పు రైల్వే దీనిని శాశ్వతంగా రద్దు చేసింది. 1 అక్టోబర్ 2022 నుండి కొత్త షెడ్యూల్లో దాని పేరు ప్రస్తావించబడనందున రైలు మళ్లీ నడపలేదు.2025లో ఎంపీలు ప్రయాణీకులు దీనిని మళ్లీ ప్రారంభించాలని పిలుపునిచ్చారు. కానీ రైల్వేల నుండి ఎటువంటి ప్రకటన రాలేదు. అందువలన, రైలు చరిత్రలో భాగమైంది. ఈ రైలు చాలా ప్రజాదరణ పొందింది. 1930 మరియు 1940 మధ్య ఈ పేరుతో మూడు సినిమాలు తీయబడ్డాయి. వాటికి తూఫాన్ మెయిల్ లేదా తూఫాన్ ఎక్స్ప్రెస్ అని పేరు పెట్టారు. ఒక కారణం ఏమిటంటే, రైలు దాదాపు 2,000 కి.మీ ప్రయాణించేది. ఇతర ఎక్స్ప్రెస్వేలతో పోలిస్తే 112 స్టాప్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇతర రైళ్ల కంటే నెమ్మదిగా ప్రయాణించడం మైనస్ పాయింట్. మరొక సమస్య ఏమిటంటే శీతాకాలంలో మంచు కారణంగా నెలల తరబడి రద్దు చేయబడింది.
