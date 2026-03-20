  • TMC Manifesto: నాలుగోసారి అధికారమే లక్ష్యం.. తృణమూల్‌ అధినేత్రి మమతా టాప్‌ 10 హామీలు

TMC Manifesto: నాలుగోసారి అధికారమే లక్ష్యం.. తృణమూల్‌ అధినేత్రి మమతా టాప్‌ 10 హామీలు

Top 10 Pledges Of Trinamool Congress: నాలుగోసారి అధికారం సాధించడమే లక్ష్యంగా తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ భారీ ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ప్రజలకు భారీ హామీలు ఇస్తూ మేనిఫెస్టోను విడుదల చేసింది. ఇచ్చిన హామీలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Mar 20, 2026, 10:22 PM IST

TMC Manifesto: నాలుగోసారి అధికారమే లక్ష్యం.. తృణమూల్‌ అధినేత్రి మమతా టాప్‌ 10 హామీలు

West Bengal Assembly Elections: పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఉత్కంఠ నెలకొనగా.. ఇప్పటికే షెడ్యూల్‌ విడుదలై అభ్యర్థులు ప్రచారంలో దూసుకెళ్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు తమ మేనిఫెస్టోలు, అభ్యర్థులను ఖరారు చేస్తున్నాయి. వరుసగా నాలుగోసారి అధికారం కైవసం చేసుకోవాలనే లక్ష్యంతో తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అదిరిపోయే మేనిఫెస్టోను ప్రకటించింది. ఇప్పటికే కొనసాగుతున్న పథకాలను అమలుచేస్తూనే వాటికి మరింత పెంచుతూ పశ్చిమ బెంగాల్‌ సీఎం, టీఎంసీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ కీలక నిర్ణయాలు ప్రకటించారు.

ఓటర్లను ఆకర్షించి నాలుగోసారి అధికారాన్ని దక్కించుకోవడమే లక్ష్యంగా తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ కీలక 10 హామీలు ప్రకటించింది. తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీని మరోసారి గెలిపిస్తే రాబోయే ఐదేళ్లలో ప్రతి ఇంట్లో ఆనందం నింపాలనే ఆశయంతో పనిచేస్తామని ఆ పార్టీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ తెలిపారు. ఈ ఎన్నికల్లో ఓటమిని ముందే ఖరారు చేసుకున్న బీజేపీ పశ్చిమ బెంగాల్‌లో అనధికార రాష్ట్రపతి పాలన విధించారని మమతా బెనర్జీ ఆరోపించారు. పశ్చిమ బెంగాల్‌ను కాపాడుకునేందుకు బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. భయభ్రాంతులకు గురిచేసినా.. ధనప్రవాహంతో ప్రలోభ పెట్టినా అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రజలకు సూచించారు. 'మేం విభజన రాజకీయాలు చేయడం లేదు. అన్ని మతాల ప్రజలూ నాకు సమానమే' అని మమతా బెనర్జీ ప్రకటించారు.

మేనిఫెస్టోలో ప్రధాన హామీలు ఇవే!

లక్ష్మీ భండార్ సహాయం పెంపు
ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న లక్ష్మీ భండార్ పథకం సహాయం పెంచుతామని తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ హామీ ఇచ్చింది. సాధారణ మహిళలకు నెలకు అందిస్తున్న సహాయం మరో రూ.500 పెంచుతూ మొత్తం రూ.1,500 చేస్తామని మేనిఫెస్టోలో ప్రకటించింది. ఇక ఎస్సీ, ఎస్టీ మహిళలకు రూ.1,700 ఆర్థిక సహాయం టీఎంసీ ప్రకటించింది. ఇక నిరుద్యోగులకు అందిస్తున్న భృతి రూ.1,500 అందిస్తామని హామీ ఇచ్చింది.

==> పారిశ్రామికంగా పశ్చిమ బెంగాల్‌ మరింత అభివృద్ధి చెందేందుకు మరింత ప్రోత్సాహం ఇస్తామని తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ మేనిఫెస్టోలో ప్రకటించింది. ఎంఎస్ఎంఈలతో 1.5 కోట్ల మందికి ఉపాధి కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చింది. ప్రపంచ స్థాయి లాజిస్టిక్స్‌, పోర్టులు, వాణిజ్య మౌలిక వసతులు, అత్యాధునిక గ్లోబల్‌ ట్రేడ్‌ సెంటర్‌‌ను అభివృద్ధి చేసి రాష్ట్రాన్ని పెట్టుబడులు, వ్యాపారాలకు ప్రధాన కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దడం.
==> ‘దౌరే చికిత్స’ పేరిట ఇంటింటికీ ఆరోగ్య సేవలు ప్రారంభం. ఇంటి వద్దే నాణ్యమైన వైద్య సేవలు అందించేలా వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాటు.
==> రాష్ట్రంలోని వేలాది పాఠశాలలను ఈ-లెర్నింగ్ సౌకర్యాలతో ఆధునీకరణ
==> 7 నుంచి 8 కొత్త జిల్లాలు ఏర్పాటుచేస్తామని హామీ. బ్లాక్‌లు, కొత్త మున్సిపాలిటీలను కూడా ఏర్పాటు చేయాలని మేనిఫెస్టోలో ప్రకటన.
==> అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రత్యేకంగా వ్యవసాయ బడ్జెట్‌ ప్రవేశం. రైతుల కుటుంబాలను ఆదుకోవడానికి, భూమిలేని రైతులకు మద్దతు ఇవ్వడానికి, వ్యవసాయ రంగాన్ని మరింత మెరుగుపరచడానికి రూ.30,000 కోట్లతో వ్యవసాయ బడ్జెట్
==> అర్హులైన అందరికీ వృద్ధాప్య పింఛన్లు నిరంతరాయంగా అందించడం.
==> ప్రతి కుటుంబానికీ శాశ్వత ఇంటి నిర్మాణం.
==> ప్రతి ఇంటికీ శుద్ధి చేసిన తాగునీటి సరఫరా

కాగా పశ్చిమబెంగాల్‌లో 294 అసెంబ్లీ స్థానాలకు రెండు దశల్లో ఏప్రిల్‌ 23, 29 పోలింగ్‌ జరుగుతుండగా.. మే 4వ తేదీన ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

