Richest MLAs: భారతదేశ రిచ్చెస్ట్ టాప్ 10 ఎమ్మెల్యేలు వీరే!.. వీరిలో చంద్రబాబు, వైఎస్‌ జగన్‌

Top 10 Richest MLAs In India Including Chandrababu YS Jagan: రాజకీయాలను ధనమే శాసిస్తోందని మరోమారు స్పష్టమవుతోంది. వ్యాపారవేత్తల మాదిరి ప్రజాప్రతినిధుల ఆస్తులు ఉన్నాయి. వేల కోట్లకు పడగలెత్తిన ఎమ్మెల్యేలు భారీగా ఉన్నారు. భారతదేశంలోనే అత్యంత ధనవంతులైన ఎమ్మెల్యేల జాబితా విడుదలైంది. వారిలో టాప్‌ 10లో ఏపీ నుంచి నలుగురు నిలవడం విశేషం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Mar 13, 2026, 11:32 PM IST

Richest MLAs In India: చట్టబద్దంగా ఎన్నికయ్యే ప్రజాప్రతినిధుల పుట్టుపూర్వోత్తరాలు మొత్తం తవ్వి తీసే సంస్థ అసోసియేషన్‌ ఫర్‌ డెమోక్రటిక్‌ రీఫర్మ్స్‌ (ఏడీఆర్‌). ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థుల నేర చరిత్ర, విద్యాభ్యాసం, కేసులతోపాటు వారి ఆస్తిపాస్తులు కూడా లెక్కలు వేసి ఆ వివరాలను బయటపెడుతుంది. ప్రస్తుతం దేశంలో దాదాపు అన్ని ఎన్నికలు ముగియగా.. త్వరలోనే కొన్ని రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే దేశంలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలందరి ఆస్తులను ఏడీఆర్‌ లెక్కగట్టింది. వారందరిలో దేశంలోనే టాప్‌ 10 అత్యంత ధనవంత ఎమ్మెల్యేల జాబితాను విడుదల చేసింది. వేల కోట్లకు పడగలెత్తిన ఎమ్మెల్యేల జాబితాను విడుదల చేయగా.. వారిలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ నుంచి నలుగురు స్థానం పొందారు. దానికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

అత్యంత ధనవంత ఎమ్మెల్యేల్లో మహారాష్ట్రకు చెందిన బీజేపీ ఎమ్మెల్యే పరాగ్‌ షా నిలిచాడు. అతడి ఆస్తులు అక్షరాల రూ.3,383 కోట్లు ఉంది. ఇది అధికారికంగా ప్రకటించిన ఆస్తులు మాత్రమే. అనధికారికంగా అతడి ఆస్తులు రూ.ఐదు కోట్లకు పైనే ఉంటాయి. భార్యాపిల్లలు, కుటుంబసభ్యుల ఆస్తులు లెక్కిస్తే మరింత రెట్టింపు అవుతాయి. పరాగ్‌ షా ఘట్కోపర్‌ తూర్పు నియోజకవర్గం నుంచి ఆయన ఎమ్మెల్యేగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. అక్కడి నుంచి రెండుసార్లు గెలిచారు.

అత్యంత సంపన్న ఎమ్మెల్యేగా రెండో స్థానంలో కర్ణాటక సీఎం రేసులో ఉన్న సీనియర్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ నాయకుడు డీకే శివ కుమార్‌ ఉన్నారు. కనకపుర అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి 8 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన డీకే శివ కుమార్‌ ప్రస్తుతం మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగుతున్నారు. అతడి ఆస్తులు రూ.1,413 కోట్లుగా ఉంది. ఆస్తుల్లో మూడో స్థానంలో కర్ణాటక నుంచే మరో ఎమ్మెల్యే ఉన్నారు. ఆయన పేరు కేహెచ్‌ పుట్టస్వామి గౌడ. ఈయన గౌరీబిదనూరు అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు. పుట్టస్వామి గౌడ ఆస్తులు రూ.1,267 కోట్లుగా ఉన్నాయని ఏడీఆర్‌ వెల్లడించింది. నాలుగో స్థానంలో అదే కర్ణాటకకు చెందిన మరో కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యే ప్రియా కృష్ణ ఉన్నారు. గోవిందరాజ్‌నగర్‌ నుంచి మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన ప్రియాకృష్ణ ఆస్తులు రూ.1,156 కోట్లు ఉంది.

అత్యంత ధనవంతుల ఎమ్మెల్యేల జాబితాలో కర్ణాటక తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్‌ నుంచి ప్రాతినిధ్యం భారీగా లభించింది. టీడీపీ అధినేత, సీఎం చంద్రబాబుతోపాటు మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌ రెడ్డి, మంత్రి నారాయణ, ఎమ్మెల్యే ప్రశాంతి రెడ్డి ఆస్తుల్లో టాప్‌ 5 నుంచి టాప్‌ 9 వరకు నలుగురు స్థానం దక్కించుకున్నారు. సుదీర్ఘ కాలం పాటు రాజకీయాల్లో కొనసాగుతున్న చంద్రబాబు రూ.931 కోట్ల ఆస్తులతో టాప్‌ 5లో నిలిచారు. తర్వాత నారాయణ రూ.824 కోట్లతో టాప్‌-6లో నిలిచారు.

ఆస్తులపరంగా వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌ రెడ్డి టాప్‌ 7లో ఉన్నారు. వైఎస్‌ జగన్‌ ఆస్తులు రూ.757 కోట్లు ఉండగా.. తర్వాత కోవూరు టీడీపీ ఎమ్మెల్యే వేమిరెడ్డి ప్రశాంతి రెడ్డి టాప్‌-8లో ఉన్నారు. ఎంపీ వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్‌ రెడ్డి సతీమణిగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన ప్రశాంతి రెడ్డి ఆస్తులు రూ.716 కోట్లు ఉన్నాయి. అనంతరం టాప్‌ 9, 10లో జయంతి భాయ్‌ సోమాభాయ్‌ పటేల్‌ (రూ.661 కోట్లు), సురేషా బీఎస్‌ (రూ.648 కోట్లు) నిలిచారు.

టాప్‌ 10 అత్యంత ధనవంత ఎమ్మెల్యేల జాబితా
పరాగ్ షా (బీజేపీ): రూ.3,383 కోట్లు
డీకే శివకుమార్ (కాంగ్రెస్): రూ.1,413 కోట్లు
కేహెచ్ పుట్టస్వామి గౌడ: రూ.1,267 కోట్లు
ప్రియా కృష్ణ (కాంగ్రెస్) రూ.1,156 కోట్లు
నారా చంద్రబాబు నాయుడు (టీడీపీ) రూ.931 కోట్లు
పొంగూరు నారాయణ (టీడీపీ) రూ.824 కోట్లు
వైఎస్ జగన్ (వైఎస్సార్‌సీపీ) రూ.757 కోట్లు
వీ ప్రశాంతి రెడ్డి (టీడీపీ) రూ.716 కోట్లు
జయంతిభాయ్ సోమాభాయ్ పటేల్ (బీజేపీ) రూ.661 కోట్లు
సురేషా బి.ఎస్ (కాంగ్రెస్) రూ.648 కోట్లు

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు.

