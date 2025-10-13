Top 10 safest cities in India: నంబో సేఫ్టీ ఇండెక్స్ ప్రతి సంవత్సరం ప్రపంచంలోని నగరాలు మరియు దేశాల సేఫ్టీ ర్యాంకుల జాబితాను ప్రకటిస్తుంది. 2025లో భారత్ ప్రపంచంలో 67వ స్థానంలో ఉంది మరియు దాని స్కోరు 55.8గా ఉంది. ప్రపంచంలో అత్యంత సురక్షితమైన నగరంగా అబుదాబీ మొదటి స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. దాని తర్వాత దోహా దుబాయ్ షార్జా తైపీ మనామా మస్కట్ హేగ్ ట్రోండ్హీమ్ ఐండ్హోవెన్ నగరాలు మొదటి పది స్థానాల్లో ఉన్నాయి.
ఇక భారత్లోని సురక్షితమైన నగరాల జాబితాలో హైదరాబాద్ పేరు కనిపించలేదు. మొదటి స్థానంలో కర్ణాటకలోని మంగళూరు ఉంది. గుజరాత్లోని వడోదరా రెండో స్థానం.. అహ్మదాబాద్ మూడో స్థానం.. సూరత్ నాలుగవ స్థానం.. జైపూరు ఐదవ స్థానం సంపాదించాయి.
అలాగే ముంబై ఆరవ స్థానానికి తగ్గింది. కేరళలోని తిరువనంతపురం ఏడవ స్థానం.. తమిళనాడులోని చెన్నై ఎనిమిదవ స్థానం.. మహారాష్ట్రలోని పూణే తొమ్మిదవ స్థానం.. చండీగఢ్ పదవ స్థానంలో ఉంది. ఈ ర్యాంకులు నగరాల్లోని భద్రతా పరిస్థితులు, నేరాల సంఖ్య.. పగలు, రాత్రి ఎంత సురక్షితంగా భావిస్తున్నారు.. అలాగే కార్ల దొంగతనాలు, దాడులు, వేధింపులు, వర్ణ మత వివక్షలు వంటి అంశాల ఆధారంగా నిర్ణయించబడ్డాయి.
Also Read: Jio Offer: జియో కిర్రాక్ ఆఫర్.. 336 రోజుల వ్యాలిడిటీతో అత్యంత చౌకైన ప్లాన్
Also Read: SSC Jobs: పరీక్షా లేకుండానే డిగ్రీ అర్హతతో SSCలో జాబ్స్.. వెంటనే అప్లయ్ చేసేయండి..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook