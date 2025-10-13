English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Safest Cities: దేశంలో టాప్-10 సేఫెస్ట్ సిటీల జాబితా ప్రకటన.. లిస్ట్‌లో హైదరాబాద్ పేరు ఉందా..?

Safest Cities: దేశంలో టాప్-10 సేఫెస్ట్ సిటీల జాబితా ప్రకటన.. లిస్ట్‌లో హైదరాబాద్ పేరు ఉందా..?

Top 10 safest cities: ప్రతి ఏటా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న దేశాలు, నగరాలు.. సేఫ్టీ విషయంలో ఏ ర్యాంకుల్లో ఉన్నాయనే విషయాన్ని నంబో సేఫ్టీ ఇండెక్స్ నివేదిస్తుంటుంది. ఈ క్రమంలో 2025లో ప్రపంచంలో 67వ సేఫెస్ట్ దేశంగా ఇండియా చోటు దక్కించుకుంది. భారత్ ఇండెక్స్ స్కోర్ 55.8గా నమోదైంది. ఇక ఇండియా టాప్-10 సేఫెస్ట్ నగరాల లిస్ట్‌లో హైదరాబాద్ పేరు మచ్చుకైనా కనిపించలేదు.   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Oct 13, 2025, 06:19 PM IST

Trending Photos

School Holiday: రానున్న ఐదు రోజులు భారీ వర్షాలు.. స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటన..
5
School holidays
School Holiday: రానున్న ఐదు రోజులు భారీ వర్షాలు.. స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటన..
Bigg Boss: బిగ్‌బాస్‌ 9 వైల్డ్ కార్డ్ కంటెస్టెంట్స్‌గా మొత్తం ఆరుగురు.. ఎవరెవరూ ఉన్నారంటే..!
6
Bigg Boss Wild Card Contestants
Bigg Boss: బిగ్‌బాస్‌ 9 వైల్డ్ కార్డ్ కంటెస్టెంట్స్‌గా మొత్తం ఆరుగురు.. ఎవరెవరూ ఉన్నారంటే..!
Vivo X300: 200MP కెమెరాతో Vivo నుంచి హై క్లాస్ మొబైల్.. ధర, లాంచ్ తేదీ వివరాలు ఇవే..
5
X300 Pro
Vivo X300: 200MP కెమెరాతో Vivo నుంచి హై క్లాస్ మొబైల్.. ధర, లాంచ్ తేదీ వివరాలు ఇవే..
Jobs 2025: నిరుద్యోగులకు పండగే.. రూ. 60 వేల జీతంతో SEBIలో కొలువుల జాతర.. ఎవరైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు..!
5
Sebi Notification 2025
Jobs 2025: నిరుద్యోగులకు పండగే.. రూ. 60 వేల జీతంతో SEBIలో కొలువుల జాతర.. ఎవరైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు..!
Safest Cities: దేశంలో టాప్-10 సేఫెస్ట్ సిటీల జాబితా ప్రకటన.. లిస్ట్‌లో హైదరాబాద్ పేరు ఉందా..?

Top 10 safest cities in India: నంబో సేఫ్టీ ఇండెక్స్ ప్రతి సంవత్సరం ప్రపంచంలోని నగరాలు మరియు దేశాల సేఫ్టీ ర్యాంకుల జాబితాను ప్రకటిస్తుంది. 2025లో భారత్ ప్రపంచంలో 67వ స్థానంలో ఉంది మరియు దాని స్కోరు 55.8గా ఉంది. ప్రపంచంలో అత్యంత సురక్షితమైన నగరంగా అబుదాబీ మొదటి స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. దాని తర్వాత దోహా దుబాయ్ షార్జా తైపీ మనామా మస్కట్ హేగ్ ట్రోండ్‌హీమ్ ఐండ్‌హోవెన్ నగరాలు మొదటి పది స్థానాల్లో ఉన్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇక భారత్‌లోని సురక్షితమైన నగరాల జాబితాలో హైదరాబాద్ పేరు కనిపించలేదు. మొదటి స్థానంలో కర్ణాటకలోని మంగళూరు ఉంది. గుజరాత్‌లోని వడోదరా రెండో స్థానం.. అహ్మదాబాద్ మూడో స్థానం.. సూరత్ నాలుగవ స్థానం.. జైపూరు ఐదవ స్థానం సంపాదించాయి.

అలాగే ముంబై ఆరవ స్థానానికి తగ్గింది. కేరళలోని తిరువనంతపురం ఏడవ స్థానం.. తమిళనాడులోని చెన్నై ఎనిమిదవ స్థానం.. మహారాష్ట్రలోని పూణే తొమ్మిదవ స్థానం.. చండీగఢ్ పదవ స్థానంలో ఉంది. ఈ ర్యాంకులు నగరాల్లోని భద్రతా పరిస్థితులు, నేరాల సంఖ్య.. పగలు, రాత్రి ఎంత సురక్షితంగా భావిస్తున్నారు.. అలాగే కార్ల దొంగతనాలు, దాడులు, వేధింపులు, వర్ణ మత వివక్షలు వంటి అంశాల ఆధారంగా నిర్ణయించబడ్డాయి.

Also Read: Jio Offer: జియో కిర్రాక్ ఆఫర్.. 336 రోజుల వ్యాలిడిటీతో అత్యంత చౌకైన ప్లాన్   

Also Read: SSC Jobs: పరీక్షా లేకుండానే డిగ్రీ అర్హతతో SSCలో జాబ్స్.. వెంటనే అప్లయ్ చేసేయండి..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Top 10 Safest Cities In IndiaSafest CitiesNumbeo Safety IndexSafest Indian CitiesNumbeo Safety Index Mid 2025 Rankings

Trending News