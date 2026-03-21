Ram Navami 2026: జీవితంలో ఒక్కసారైనా సందర్శించాల్సిన 5 ప్రసిద్ధ రామ మందిరాలు..! హైదరాబాద్‌ నుంచి ఎలా వెళ్లాలంటే?

Top 5 Famous Ram Temples In India: శ్రీరాముడు సద్గుణం, ధర్మానికి ప్రతిరూపం. విష్ణుమూర్తి ఏడో అవతారం. ఒకే మాట.. ఒకే బాణం. ఈ పురుషోత్తముడి జన్మదినం 2026 మార్చి 26వ తేదీన రానుంది. శ్రీరామనవమి మన హిందూ పండుగల్లో అత్యంత పరమ పవిత్రమైంది. ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు. ఈరోజు సీతారాముల కళ్యాణం కనులారా తిలకిస్తారు. పానకం, వడ పప్పు, చరణామృతం వంటి ప్రసాదాలు స్వామివారికి సమర్పిస్తారు. అయితే మన దేశంలో అయోధ్యలోనే మాత్రమే కాకుండా మరికొన్ని ప్రత్యేకమైన శ్రీరాముని ఆలయాలు ఉన్నాయి. ఇవి మీరు మీ జీవితంలో ఒక్కసారైనా సందర్శించి తిలకించాల్సిందే.
అయోధ్య..
అయోధ్య ఇది మన దేశంలో అత్యంత పరమ పవిత్రమైన ఆలయం. శ్రీరాముడి జన్మస్థలం. ఈ దివ్య క్షేత్రాన్ని తిలకించాలని ప్రతి హిందువు ఎంతగానో ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. శ్రీరామ నవమి రోజు ప్రత్యేకంగా శ్రీరాముడికి సూర్య తిలకం వేడుకను వీక్షించడానికి లక్షలాది మంది భక్తులు చేరుకుంటారు. అంతేకాదు ఈ రోజుల్లో భక్తులకు దర్శన సమయాలను కూడా పొడిగిస్తారు. మహర్షి వాల్మీకి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం లేదా అయోధ్య ధామ్ జంక్షన్ రైల్వే మార్గంలో కూడా ఉత్తర ప్రదేశ్ లో ఉన్న అయోధ్యకు చేరుకోవచ్చు .
రైలు మార్గం: కాచీగూడ నుంచి యశ్వంత్పురా- గోరఖ్పూర్ వీక్లీ ఎక్సప్రెస్ ప్రతి శుక్రవారం ఉదయం 10:40 కాచీగూడ నుంచి బయలుదేరి మురుసటి రోజు సాయంత్రం 4:22 గంటలకు చేరుకుంటుంది. మొత్తం 29 గంటల 42 నిమిషాలు.
భద్రాచలం..
భద్రాచలంలో కొలువైన సీతారాముల ఆలయాన్ని దక్షిణ అయోధ్య అని కూడా పిలుస్తారు. గోదావరి నది ఒడ్డున సీతారాముల కళ్యాణం తిలకించడానికి లక్షల మంది భక్తులు చేరుకుంటారు. ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా పట్టు వస్త్రాలు, తలంబ్రాలు కూడా సీతారాములకు సమర్పిస్తుంది. ఇక ఈ భద్రాచలం చేరుకోవాలని అంటే అనేక బస్సు సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. దీంతో పాటు సమీపంలో రాజమండ్రి విమానాశ్రయం కూడా అందుబాటులో ఉంది.
రైలు మార్గం: ప్రతిరోజూ సికింద్రాబాద్ నుంచి భద్రాచలం రైల్వేస్టేషన్కు సాయంత్రం 5 గంటలకు, రాత్రి 11:45 గంటలకు రెండు ట్రైన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. తక్కువ స్టాపులతో కేవలం 4:30 గంటల్లో చేరుకోవచ్చు.
ఓర్చ..
ఈ ఆలయ ప్రత్యేకం శ్రీరాముని కేవలం దేవుడుగా మాత్రమే కాకుండా ఓ రాజుల ఇక్కడ పూజలు నిర్వహిస్తారు. మన దేశంలో ఉన్న శ్రీరాముని ఆలయంలో ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంది. ప్రతిరోజు స్థానికంగా ఉండే పోలీసులు శ్రీరాముడికి గౌరవ వందనం చేస్తారు. శ్రీరామనవమి సమయంలో దేదీప్యమానంగా ఈ ఆలయం అలంకరిస్తారు. ఈ ఆలయానికి చేరుకోవాలంటే గ్వాలియర్ విమానాశ్రయం నుంచి చేరుకోవచ్చు లేదా ఝాన్సీ జంక్షన్ రైల్వే స్టేషన్ మార్గాన కూడా వెళ్లవచ్చు.
రైలు.. సికింద్రాబాద్ నుంచి తెలంగాణ ఎక్స్ప్రెస్, రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్లు అందుబాటులో ఉంటాయి
రామనాథ స్వామి ఆలయం..
తమిళనాడులో ఉన్న రామేశ్వరం రామనాథ స్వామీ ఆలయం కూడా అత్యంత పరమ పవిత్రమైన పుణ్యక్షేత్రం అని చెప్పొచ్చు. ఇది ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలో ఒకటి. రావణుడితో యుద్ధం తర్వాత బ్రహ్మ హత్యా పాపం తొలగించుకోవడానికి ప్రాయశ్చిత్తంగా శ్రీరాముడు ఇక్కడ శివుడిని పూజించాడు అని ఇతిహాసాలు చెబుతుంటాయి. శ్రీరామ నవమి రోజు ఇక్కడ భక్తులతో కిటకిటలాడుతూ ఉంటుంది. రామేశ్వరం చేరుకోవాలంటే రామేశ్వరం రైల్వే స్టేషన్ అందుబాటులో ఉంది. దీంతోపాటు మధురై అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం మార్గం ద్వారా కూడా వెళ్ళవచ్చు.
రైలు మార్గం: ప్రతి బుధవారం కాచీగూడ నుంచి Okha Rmm ఎక్స్ప్రెస్
కలారం ఆలయం..
మధ్యప్రదేశ్ లో ఉన్న ఈ కలారం ఆలయం కూడా అత్యంత విశేషమైన ఆలయం. ఇది ప్రత్యేకంగా నల్లరాతి విగ్రహానికి ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇక్కడ నిత్యం భక్తులతో కిటకిటలాడుతూ ఉంటుంది. నాసిక్ విమానాశ్రం లేదా ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం మార్గం కూడా ఉంది. రైల్వే స్టేషన్ ద్వారా వెళ్లాలంటే నాసిక్ రోడ్ రైల్వే స్టేషన్ ద్వారా ఈ ఆలయానికి చేరుకోవచ్చు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.