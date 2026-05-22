/Top 50 Hot cities: బాబోయ్ భానుడు.. ప్రపంచంలోనే టాప్ 50 హాటెస్ట్ సిటీస్ అన్నీ మన ఇండియాలోనే! తెలంగాణ నుంచి ఆ జిల్లా కూడా పోటీ!

World Top 50 Hot Cities In India Today: ఎయిర్ క్వాలిటీ వెదర్ ట్రాకర్ నివేదిక ప్రకారం ఈ రోజు శుక్రవారం నాటికి టాప్ 50 హాటెస్ట్ సిటీస్ మన దేశంలోనే ఉన్నాయి. ఉదయం 10:50 గంటల సమయంలో బాలాసోర్ లో 45 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదయింది. ఆ తరువాత స్థానంలో చంద్రపూర్, ప్రయాగ రాజ్ నగరాలు 44 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతను దాటేశాయి. చత్తీస్గఢ్, తెలంగాణ, హర్యానా, మధ్యప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రాల్లో ఈ రికార్డులు బద్దలు కొట్టేలా ఉన్నాయి.
ఇప్పటికే ఈ ప్రాంతాల్లో వేడి తీవ్రత అధికంగా ఉంది. ఉత్తరప్రదేశ్ లోని చాలా జిల్లాలు ఈ 50 హాటెస్ట్ సిటీస్ లో స్థానం సంపాదించాయి. వారణాసి, బరేలీ, అయోధ్య వంటి నగరాలు రికార్డు స్థాయిలో 42, 43 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలను మధ్యాహ్నం వేళకు దాటేశాయి. తెలంగాణ నుంచి ఖమ్మం జిల్లా, వరంగల్, ఏపీలోని భీమవరం కూడా ఈ టాప్ 50 లో ఉన్నాయి.
ప్రజలు ఉక్కిరిబిక్కిరి..
భారత వాతావరణ శాఖ ప్రకారం మన దేశంలో వడగాలుల తీవ్రత పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా నార్త్ వెస్ట్రన్, సెంట్రల్ ఇండియాలో ఈ ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందని రెడ్, ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఈ ప్రాంతంలో పొడిగాలులు వీస్తున్నాయి. రుతుపవనాలు రాక ఆలస్యం కావడం వల్ల ఉపశమనం కూడా ఆలస్యమవుతోంది. ఇండో గంగా మైదానం పొడిగాలులతో నిరంతరం ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతోంది. దీనివల్ల ప్రజలు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
రాజధాని ఢిల్లీలో కూడా తీవ్రమైన వడగాలులతో ప్రజలు ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రతలు 45 డిగ్రీలు దాటిపోతాయని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్, హర్యానా, మహారాష్ట్ర వరకు ఇవి వీస్తున్నాయి. దీనివల్ల ఉష్ణ గుమ్మటం ఏర్పడుతుందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. విదర్భాలోని కొన్ని నగరాల్లో 46 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత దాటిపోయింది.
ఎండకు ఈ జాగ్రత్తలు..
దేశవ్యాప్తంగా చాలా జిల్లాల్లో డీహైడ్రేషన్ కు గురై చాలామంది హీట్ స్ట్రోక్ బారిన పడి ఆసుపత్రిలో చేరుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆరుబయట పనిచేసేవారు, పిల్లలు, వృద్ధులు ఈ హీట్ స్ట్రోక్ బారిన పడుతున్నారు. అందుకే వైద్య నిపుణులు ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు బయటకు రాకూడదని, ఎల్లప్పుడూ హైడ్రేటెడ్ గా ఉండాలని, ఎండకు తగిన దుస్తులు ధరించాలని సూచిస్తున్నారు.
ప్రపంచంలోనే ఎక్కువ వేడి కలిగిన నగరంగా బాలాంగిర్ నిలిచింది 48 డిగ్రీలు కూడా దాటేసింది. ఇది వెస్టన్ ఒడిశా ప్రాంతంలోని తితిలాగఢ్, బాలాంగిర్ బెల్ట్. ఇది అత్యంత హాటెస్ట్ జోన్ గా పేరుగాంచింది. హాటెస్ట్ సిటీస్ లో ఎక్కువ భాగం భారతదేశంలోనే ఉండడం ఒక భయంకరమైన హెచ్చరిక.
Hottest cities in Asia right now (as of May 20, 2026)
🇮🇳 Balangir, Odisha — 48°C
🇮🇳 Mahasa, Chhattisgarh — 48°C
🇮🇳 Bhilai, Chhattisgarh — 47°C
🇮🇳 Prayagraj, Uttar Pradesh — 47°C
🇮🇳 Raebareli, Uttar Pradesh — 47°C pic.twitter.com/zI447ppkJY
— 🚨Indian Gems (@IndianGems_) May 20, 2026
భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక..
ఐఎండీ ఇప్పటికే వాయువ్య, మధ్యభారతంలో వడగాలుల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుందని హెచ్చరించిన విషయం తెలిసిందే. ముఖ్యంగా మధ్యాహ్నం 12 నుంచి 4 గంటల వరకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బయటకు రాకూడదు. అత్యవసరమైతే తప్ప బయట తిరగకూడదని ఐఎండి హెచ్చరించింది. వృద్ధులు, మహిళలు, పిల్లలు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. గర్భిణీలకు కూడా ఇదే హెచ్చరిక జారీ చేశారు. బయటకు వెళ్లాల్సిన సమయంలో టోపీ, గొడుగు వంటివి తప్పనిసరిగా వాడాలి. ప్రతి ఒక్కరూ తమతో పాటు నీళ్ల సీసాను తీసుకువెళ్లడం మంచిది.
2026 మే 19వ తేదీ నాటికి టాప్ 100 వేడి దేశాలతో పోలిస్తే అందులో ఉత్తరప్రదేశ్ లోని 44 నగరాలు ఉన్నాయి. శుక్రవారం ఉదయానికి అది 50 కి చేరింది.
ఇప్పటికే 46 డిగ్రీలు దాటిన నగరాలు:
ప్రయాగ రాజ్, రాంపూర్, ఫతేపూర్, సంబల్, అమ్రేహా, మీర్జాపూర్, ఆలీఘర్, బరేలీ, వారణాసి ప్రాంతాల్లో 46 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.
