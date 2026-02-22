English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Free Govt Schemes: ప్రభుత్వం అందిస్తోన్న 7 ఉచిత పథకాలు.. ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోకపోతే మిస్సవుతారు..!

Free Govt Schemes: ప్రభుత్వం అందిస్తోన్న 7 ఉచిత పథకాలు.. ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోకపోతే మిస్సవుతారు..!

Govt Schemes For Indians 2026: మనదేశంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అనేక పథకాలను పేద మధ్య తరగతి కుటుంబాల కోసం అందజేస్తున్నాయి. ప్రతి ఒక భారతీయుడు ఈ పథకాల గురించి తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి. వీటి గురించి తెలియక చాలా మంది అనేక లాభాలు కోల్పోతున్నారు. మన దేశంలో అందిస్తున్న బెస్ట్ 7 ప్రభుత్వ పథకాలు ఉన్నాయి. అవి ఏంటో తెలుసుకుందాం.. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 22, 2026, 11:24 AM IST

Trending Photos

Bank Locker Rule: బ్యాంక్‌ లాకర్‌ నుంచి బంగారం మాయమైందా? RBI గైడ్‌లైన్స్‌ ప్రకారం బాధ్యత ఎవరిది?
7
Bank locker Rules
Bank Locker Rule: బ్యాంక్‌ లాకర్‌ నుంచి బంగారం మాయమైందా? RBI గైడ్‌లైన్స్‌ ప్రకారం బాధ్యత ఎవరిది?
Keerthi Reddy: సుమంత్ మాజీ భార్య కీర్తి రెడ్డి ప్రస్తుతం ఈ స్టార్ హీరోకి వదిన అన్న విషయం మీకు తెలుసా..?
5
keerthi reddy
Keerthi Reddy: సుమంత్ మాజీ భార్య కీర్తి రెడ్డి ప్రస్తుతం ఈ స్టార్ హీరోకి వదిన అన్న విషయం మీకు తెలుసా..?
Weight Loss: 5 నెలల్లో 20 కిలోలు తగ్గిన సీరియల్ నటి.. ఉదయం లేవగానే తాగేది ఇదే!
5
Myna Nandhini weight loss
Weight Loss: 5 నెలల్లో 20 కిలోలు తగ్గిన సీరియల్ నటి.. ఉదయం లేవగానే తాగేది ఇదే!
Bigg Boss Season 10: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 కోసం నాగార్జున రెమ్యునరేషన్ తెలిస్తే మతిపోవాల్సిందే..!
5
Bigg Boss Telugu Season 10
Bigg Boss Season 10: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 కోసం నాగార్జున రెమ్యునరేషన్ తెలిస్తే మతిపోవాల్సిందే..!
Free Govt Schemes: ప్రభుత్వం అందిస్తోన్న 7 ఉచిత పథకాలు.. ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోకపోతే మిస్సవుతారు..!

Free Govt Schemes: మనదేశంలో పథకాలు ఎన్నో లాభాలు పేదవారికి అందిస్తున్నాయి. ప్రధానంగా రైతులు, మహిళలు, పేద వర్గాలకు చెందిన వారికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతున్నాయి. చాలామందికి ఈ పథకాల గురించి తెలియక లాభాలను కోల్పోతున్నారు. ఆయుష్మాన్ భారత్ నుంచి పీఎం కిసాన్, మహిళలకు సంబంధించిన పథకాలు ఉన్నాయి. వీటితో చాలా ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. ఆ ఏడు పథకాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం ..

Add Zee News as a Preferred Source

 ఆయుష్మాన్ భారత్..
 ఆయుష్మాన్ భారత్ అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన పథకం. ఇది పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఎంతగానో ఉపయోగకరం. రూ. 5 లక్షల వరకు ఉచితంగా ఆరోగ్య చికిత్స పొందుతారు. అర్హత గల కుటుంబాలకు ఇందులో సర్జరీ, క్యాన్సర్,  గుండె సమస్యలు కూడా చికిత్స లభిస్తుంది. మీకు ఆయుష్మాన్ కార్డు లేకపోతే అధికారిక వెబ్‌సైట్లో మీరు మీ అర్హతను తెలుసుకొని పొందవచ్చు. దీంతో ప్రైవేటు, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో మీరు చికిత్స ఉచితం తీసుకోవచ్చు. దీనికి ఒక రూపాయి కూడా కట్టాల్సిన అవసరం లేదు.

 ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన...
 ఇల్లు లేని వారికి సొంతింటిని కల్పించడమే ఈ పథకం లక్ష్యం. ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన ద్వారా మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు రూ. 2.67 లక్షల వరకు సబ్సిడీ హోమ్ లోన్ లో లభిస్తుంది. డబ్బును నేరుగా జమ చేస్తారు. దీంతో మీ ఈఎంఐ భారం తగ్గుతుంది. 

 ముద్ర లోన్...
 ఇది కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న అద్భుతమైన పథకం. మహిళలకు సొంతంగా వ్యాపారాలు చేసే వారికి ఇది బెస్ట్ ఇందులో రూ. 10 లక్షల వరకు లోన్ అందిస్తారు. శిశు, కిషోర్, తరుణ్ మూడు కేటగిరీల్లో లోన్ అందిస్తారు. దీనికి ఎలాంటి తనఖా లేకుండా లోన్ సులభంగా పొందవచ్చు. 

 సుకన్య సమృద్ధి యోజన...
 మీకు పదేళ్ల లోపు అమ్మాయి ఉంటే ఈ పథకం ఒక వరం అని చెప్పవచ్చు. ఇందులో అత్యధిక స్థాయిలో వడ్డీ రేట్లు లభిస్తాయి. మెచ్యూరిటీ సమయానికి మీరు ఎక్కువ మొత్తంలో డబ్బు పొందవచ్చు. 100 శాతం ఎలాంటి టాక్స్ కూడా విధించారు. మీ పాప విద్య లేదా పెళ్లికి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి.

 నేషనల్ స్కాలర్‌షిప్ పోర్టల్ (NSP)..
 చాలామంది డబ్బులు లేకుండా విద్యార్థులు పాఠశాల చదువును మధ్యలోనే ఆపేస్తారు. అయితే ఈ ఎన్‌ఎస్‌పీ పోర్టల్ అనేక స్కాలర్‌షిప్‌లను అందిస్తుంది. స్కూలు నుంచి పీహెచ్‌డీ స్థాయి వరకు సులభంగా ఇందులో స్కాలర్‌షిప్ పొందవచ్చు. మైనారిటీ, వెనుకబడిన కులాలకు ఈ స్కాలర్‌షిప్ అందిస్తుంది. ఆన్‌లైన్లో సులభంగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. 

పీఎం ఉజ్వల యోజన..
పీఎం ఉజ్వల యోజన ద్వారా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న మహిళలకు ఉచిత సిలిండర్ లభిస్తుంది. ఎల్‌పీజీ కనెక్షన్ పొందిన తర్వాత సిలిండర్‌ కూడా సబ్సిడీ ధరలో పొందవచ్చు. ఈ స్కీమ్ లో మీ అడ్రస్ ప్రూఫ్ తో గ్యాస్ సిలిండర్ కనెక్షన్ లేని వారు పొందవచ్చు.

పీఎం కిసాన్..
ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన రైతులకు ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి సంవత్సరం రూ.6,000 రైతుల ఖాతాలో డైరెక్ట్‌ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ద్వారా జమ చేస్తుంది. మూడు విడతల్లో రూ.2000 చొప్పున రైతులు ఖాతాల్లో జమ చేస్తుంది. ఇది వారి సాగు ఖర్చులకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

Also Read:​ విద్యార్థులకు UGC కీలక అలెర్ట్‌.. ఆ 32 యూనివర్సిటీలు ఫేక్, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రెండు..!

Also Read:​ మరో బాంబు పేల్చిన ట్రంప్‌.. గ్లోబల్‌ టారీఫ్స్‌ 15 శాతానికి పెంపు, భారత్‌కు ఇదే వర్తిస్తుందంటూ క్లారిటీ..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Free government schemes India 2026Govt schemes for IndiansAyushman Bharat benefitsPM Awas Yojana subsidy details

Trending News