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Career Guide: ఇంటర్ తర్వాత తక్కువ ఖర్చుతో.. హై శాలరీ ఇచ్చే టాప్ డిప్లొమా కోర్సులు!సైన్స్, ఆర్ట్స్, కామర్స్ వారికి బెస్ట్ ఆప్షన్స్!

Top Diploma Courses After 12th: ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాలు వెలువడిన ఈ సమయంలో, చాలా మంది విద్యార్థులు తదుపరి ప్రణాళికగా డిగ్రీ కోర్సులను ఎంచుకుంటారు. అయితే, విద్యార్థుల కోసం అనేక డిప్లొమా కోర్సులు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటి ద్వారా పారిశ్రామిక రంగంలో అవసరమైన నైపుణ్యాలను సులభంగా నేర్చుకోవడమే కాకుండా, తక్కువ కాలంలోనే మెరుగైన ఉద్యోగ అవకాశాలను పొందవచ్చు. ప్రస్తుతం డిమాండ్‌లో ఉన్న ముఖ్యమైన డిప్లొమా కోర్సుల పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 19, 2026, 06:06 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:06 PM IST
Career Guide: ఇంటర్ తర్వాత తక్కువ ఖర్చుతో.. హై శాలరీ ఇచ్చే టాప్ డిప్లొమా కోర్సులు!సైన్స్, ఆర్ట్స్, కామర్స్ వారికి బెస్ట్ ఆప్షన్స్!
Image Credit: Top Diploma Courses After 12th:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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ఇంటర్ తర్వాత తక్కువ ఖర్చుతో.. హై శాలరీ ఇచ్చే టాప్ డిప్లొమా కోర్సులు!
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