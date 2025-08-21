Woman gets fight with female cop in agra police station video: సమాజంలో ఎవరికైన అన్యాయం జరిగితే వెంటనే పోలీసుల దగ్గరకు వెళ్తారు. అసలు.. చాలా మంది అసలు పోలీసు స్టేషన్ కు వెళ్లాలని అనుకోరు. కానీ ఇక భరించలేని భాధలు, అన్యాయం జరిగితే మాత్రమే పీఎస్ మెట్లు ఎక్కుతారు. అయితే.. కొంత మంది పొలీసులు మాత్రం బాధితుల పట్ల దారుణంగా ప్రవర్తిస్తుంటారు. బాధితుల బలహీనతను ఆసరాగా చేసుకుంటారు. వారిని లైంగికంగా వేధిస్తారు.
అంతే కాకుండా.. కొన్నిసార్లు అన్యాయం చేసిన వారి నుంచి డబ్బులు లంచంగా తీసుకుని, బాధితులకే రివర్స్ లో కేసులు పెడతామని చెప్పి బెదిరిస్తు భయాందోళనలకు గురిచేస్తారు. అచ్చం ఇలాంటి కోవకు చెందిన ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది. ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని ఆగ్రాలో చోటు చేసుకున్న ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై ఉన్నతాధికారులు విచారణ జరిపి నివేదిక ఇవ్వాలని అధికారుల్ని ఆదేశించారు.
In Agra, a woman assaulted police at Trans Yamuna station and behaved indecently after inquiring about her 2024 theft case. She falsely accused police of molestation in a viral video to defame them.
ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని ఆగ్రాలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఆగ్రా కాలింది విహార్ ప్రాంతానికి చెందిన సర్జు యాదవ్ ఒక కేసుకు సంబంధించి న్యాయం కోరుతూ ట్రాన్స్ యమునా పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లింది. అక్కడ పోలీసుల బాధితురాలికే రివర్స్ లో బెదిరింపులకు గురిచేసేలా మాట్లాడారు. దీంతో సహానం నశించి పోయిన ఆమె పోలీసుల్ని కేసుపై సీరియస్ గా మాట్లాడింది.
దీంతో వారు తమకే రివర్స్ లో మాట్లాడతావా అంటూ ఆమెపై దాడిచేశారు. ఈ క్రమంలో లేడీ పోలీసు, మహిళ పరస్పరం దూశించుకుంటూ దాడులు చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఆమెను స్టేషన్ నుంచి బైటకు పంపించి వేశారు.
అయితే.. సదరు మహిళ ఒక సెల్పీ వీడియోను రిలీజ్ చేసింది. తనపై పీఎస్ లో ఇష్టమున్నట్లు దాడులు చేసి కొట్టారని, బట్టలు చింపేశారని, పురుషులు సైతం తనపై చేయి చేసుకున్నారని మహిళ కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. తనకు న్యాయం జరక్కపోతే.. సూసైడ్ చేసుకుంటానని చెబుతూ వీడియో రిలీజ్ చేసింది.
అది కాస్త వైరల్ కావడంతో ఉన్నతాధికారులు ఘటనపై విచారణ చేపట్టారు. ఘటనపై కొంత మంది అధికారుల్ని సస్పెండ్ చేశారు. మొత్తంగా ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. అయిన పీఎస్ లో ఇలా మహిళను పట్టుకుని కొట్టడం ఎంత వరకు కరెక్ట్ అని నెటిజన్లు పోలీసుల తీరును తప్పుబడుతున్నారు.
