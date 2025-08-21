English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Woman Fight with cop in Agra Video: ఘోరం.. పోలీసు స్టేషన్‌లోనే పొట్టు పొట్టు కొట్టుకున్న మహిళ, లేడీ పోలీసు.. వీడియో వైరల్..

Woman gets fight with female cop in agra: లేడీ పోలీసు, మహిళ ఇద్దరు ఒకరిపై మరోకరు దాడులు చేసుకున్నారు. అక్కడున్న పోలీసులు సైతం తనపై దాడులు చేశారని సదరు బాధితురాలు కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటూ వీడియో రిలీజ్ చేసింది. ఈ ఘటనపై యూపీ ఉన్నతాధికారులు సీరియస్ అయ్యారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 21, 2025, 07:34 PM IST
  • ఆగ్రా పీఎస్ లో షాకింగ్ ఘటన..
  • మహిళపై పోలీసుల ప్రతాపం..

Trending Photos

Schools Holiday: రేపు మళ్లీ అన్ని పాఠశాలకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఆగస్టులో హాలిడేస్ హవ..!
5
School Holiday Announced Again Tomorrow
Schools Holiday: రేపు మళ్లీ అన్ని పాఠశాలకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఆగస్టులో హాలిడేస్ హవ..!
Employees DA: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్?..18 నెలల డీఏలు రిలీజ్‌పై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన!
6
Employees DA
Employees DA: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్?..18 నెలల డీఏలు రిలీజ్‌పై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన!
Mokshagna Video: రేవంత్ రెడ్డి కూతురుతో.. బాలకృష్ణ కొడుకు.. వైరల్ అవుతున్న వీడియో..
5
Mokshagna
Mokshagna Video: రేవంత్ రెడ్డి కూతురుతో.. బాలకృష్ణ కొడుకు.. వైరల్ అవుతున్న వీడియో..
Pension Scheme: పెన్షన్ తీసుకునే వారికి గుడ్‌న్యూస్!!..అదనపు పింఛనుకు వయస్సు తగ్గించే అవకాశం?
7
Central Govt Pension
Pension Scheme: పెన్షన్ తీసుకునే వారికి గుడ్‌న్యూస్!!..అదనపు పింఛనుకు వయస్సు తగ్గించే అవకాశం?
Woman Fight with cop in Agra Video: ఘోరం.. పోలీసు స్టేషన్‌లోనే పొట్టు పొట్టు కొట్టుకున్న మహిళ, లేడీ పోలీసు.. వీడియో వైరల్..

Woman gets fight with female cop in agra police station video: సమాజంలో ఎవరికైన అన్యాయం జరిగితే వెంటనే పోలీసుల దగ్గరకు వెళ్తారు. అసలు.. చాలా మంది అసలు పోలీసు స్టేషన్ కు వెళ్లాలని అనుకోరు. కానీ ఇక భరించలేని భాధలు, అన్యాయం జరిగితే మాత్రమే పీఎస్ మెట్లు ఎక్కుతారు. అయితే.. కొంత మంది పొలీసులు మాత్రం బాధితుల పట్ల దారుణంగా ప్రవర్తిస్తుంటారు. బాధితుల బలహీనతను ఆసరాగా చేసుకుంటారు. వారిని లైంగికంగా వేధిస్తారు.

అంతే కాకుండా.. కొన్నిసార్లు అన్యాయం చేసిన వారి నుంచి డబ్బులు లంచంగా తీసుకుని,  బాధితులకే రివర్స్ లో కేసులు పెడతామని చెప్పి బెదిరిస్తు భయాందోళనలకు గురిచేస్తారు. అచ్చం ఇలాంటి కోవకు చెందిన ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది. ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని ఆగ్రాలో చోటు చేసుకున్న ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై ఉన్నతాధికారులు విచారణ జరిపి నివేదిక ఇవ్వాలని అధికారుల్ని ఆదేశించారు.

 

 ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని ఆగ్రాలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.  ఆగ్రా కాలింది విహార్ ప్రాంతానికి చెందిన సర్జు యాదవ్ ఒక కేసుకు సంబంధించి న్యాయం కోరుతూ ట్రాన్స్ యమునా పోలీస్ స్టేషన్‌కు వెళ్లింది.  అక్కడ పోలీసుల బాధితురాలికే రివర్స్ లో బెదిరింపులకు గురిచేసేలా మాట్లాడారు. దీంతో సహానం నశించి పోయిన ఆమె పోలీసుల్ని కేసుపై సీరియస్ గా మాట్లాడింది.

దీంతో వారు తమకే రివర్స్ లో మాట్లాడతావా అంటూ ఆమెపై దాడిచేశారు. ఈ క్రమంలో లేడీ పోలీసు, మహిళ పరస్పరం దూశించుకుంటూ దాడులు చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఆమెను స్టేషన్ నుంచి బైటకు పంపించి వేశారు.

అయితే.. సదరు మహిళ ఒక సెల్పీ వీడియోను రిలీజ్ చేసింది. తనపై పీఎస్ లో ఇష్టమున్నట్లు దాడులు చేసి కొట్టారని, బట్టలు చింపేశారని,  పురుషులు సైతం తనపై చేయి చేసుకున్నారని మహిళ కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. తనకు న్యాయం జరక్కపోతే.. సూసైడ్ చేసుకుంటానని చెబుతూ వీడియో రిలీజ్ చేసింది.

Read more: Uttar Pradesh: పైత్యానికి పరాకాష్ట.. భార్య అచ్చం హీరోయిన్ నోరా ఫతేహీలా కన్పించడం కోసం భర్త ఏంచేశాడో తెలిస్తే షాక్ అవ్వడం పక్కా..

అది కాస్త వైరల్ కావడంతో ఉన్నతాధికారులు ఘటనపై విచారణ చేపట్టారు.  ఘటనపై కొంత మంది అధికారుల్ని సస్పెండ్ చేశారు. మొత్తంగా ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. అయిన పీఎస్ లో ఇలా మహిళను పట్టుకుని కొట్టడం ఎంత వరకు కరెక్ట్ అని నెటిజన్లు పోలీసుల తీరును తప్పుబడుతున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Uttar Pradeshwoman fight in agar police stationVideo Viralwoman fight with female copwoman fight with agra police

Trending News