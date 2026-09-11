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Assam: అయ్యో పాపం.. ఏనుగు మెడలో చిక్కుకున్న ట్రాక్టర్ టైరు.. అస్సాం ఫారెస్ట్ అధికారులు ఏంచేశారంటే.?. వీడియో వైరల్..

Assam wild elephant video:  నుమాలిగఢ్‌ జిల్లాలోని బోకియాల్‌ ప్రాంతంలోని అడవిలో  ఒక ఏనుగు మెడలో భారీ బుల్డొజర్ టైర్ చిక్కుకుంది. దీంతో అది ఎటు కదల్లేక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడింది. దీన్ని అక్కడి రైతులు గుర్తించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 11, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 01:50 PM IST
Assam: అయ్యో పాపం.. ఏనుగు మెడలో చిక్కుకున్న ట్రాక్టర్ టైరు.. అస్సాం ఫారెస్ట్ అధికారులు ఏంచేశారంటే.?. వీడియో వైరల్..
Image Credit: tyrestuckinnelephantneckassam

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Assam: అయ్యో పాపం.. ఏనుగు మెడలో చిక్కుకున్న ట్రాక్టర్ టైరు.. అస్సాం ఫారెస్ట్ అధికారులు ఏంచేశారంటే.?. వీడియో వైరల్..
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