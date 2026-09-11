/Assam: అయ్యో పాపం.. ఏనుగు మెడలో చిక్కుకున్న ట్రాక్టర్ టైరు.. అస్సాం ఫారెస్ట్ అధికారులు ఏంచేశారంటే.?. వీడియో వైరల్..

Tractor tyre stuck in wild elephant neck in assam: సాధారంగా అడవిలోని క్రూర జంతువులు ఇటీవల ఆహారం కోసం, నీటికోసం సమీపంలోని జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో చిరుతలు, ఏనుగులు, ఎలుగు బంట్లు పాములు ఎక్కువగా జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. ఈ జంతువులు రాత్రి పూట ఎక్కువగా రోడ్ల మీదకు వస్తాయి. కొన్నిసార్లు ఇవి అనుకొని ప్రమాదాల బారిన పడుతాయి. తాజాగా.. అస్సాంలోని గోలాఘాట్ జిల్లాలో ఒక ఏనుగు మెడలో భారీ ట్రాక్టర్ టైర్ చిక్కుకుంది. దీంతో అది పాపం కనీసం ఆహరం కూడా తినలేకపోయింది. దీన్ని చుట్టుపక్కల ఉన్న రైతులు గుర్తించారు. వెంటనే ఫారెస్ట్ అధికారులకు సమాచారం అందించారు.
🚨Wild elephant in Assam's Golaghat has been freed by the Assam Forest Department after a heavy tractor tyre got trapped around its neck pic.twitter.com/mw9zWhdZGL
— The Tatva (@thetatvaindia) September 11, 2026
అస్సాంలోని గోలాఘాట్ జిల్లాలో ఉన్న మొరోంగి అటవీ ప్రాంతంలో గురువారం ఒక ఏనుగు సంచరిస్తూ కనిపించింది. అయితే దాని మెడలో ఒక పెద్ద ట్రాక్టర్ టైర్ చిక్కుకుంది. మరీ ఆ ఏనుగు టైర్ లో ఎందుకు తలదూర్చిందో తెలియక అక్కడి వారు తలలు పట్టుకుంటున్నారు. అస్సాంలో భారీ ఏనుగులు తరచుగా చుట్టుపక్కల ఉండే టీ తోటల్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి.
ఈ క్రమంలో ఏనుగు ఎక్కడైన చెట్ల మధ్య టైర్ ఉండి, దానిలోపల ఏదైన తినే చెట్లు లేదా ఇంకేదైన ఉండటంతో అది తలను పెట్టి ఉంటుంది. దీంతో ఆ టైర్ కాస్త దాని మెడలో ఇరుక్కుని ఏనుగు అటు ఇటు తలను కదల్చగానే అది మరింత టైట్ గా ఏనుగు మెడలోకి వెళ్లిపోయి ఇరుక్కుని ఉండొచ్చని రైతులు భావించారు.
పాపం ఏనుగు ఎటుకదల్లేక, కనీసం చెట్ల వద్ద తన ఆహారంకూడా తినలేక ఇబ్బందులు పడింది. దీంతో స్థానికులు ఏనుగు దీనావస్థను చూసి చలించి పోయి ఫారెస్ట్ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. రంగంలోకి దిగిన ఫారెస్ట్ సిబ్బంది చాకచక్యంగా ఏనుగు మెడలో ఇరుక్కున్న ట్రాక్టర్ టైర్ ను బైటకు తీశారు.
అది పలు మార్లు ఫారెస్ట్ సిబ్బందిపై దాడికి యత్నించింది. కానీ వెనక్కు తగ్గకుండా ఏనుగు మెడలో చిక్కుకున్న బుల్డొజర్ టైర్ ను నెమ్మదిగా బైటకు తీశారు. ఆ తర్వాత ఏనుగు బతుకు జీవుడా.. అంటూ పొదల్లోకి వెళ్లిపోయింది. ఏనుగును కాపాడిన ఫారెస్ట్ సిబ్బందిపై గ్రామస్తులు ప్రశంసలు కురిపించారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ గా మారింది.
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