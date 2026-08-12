Court Challan Clearance: నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తున్న వాహనాలపై చలాన్లు పడటం చాలా సాధారణ విషయంగా మారింది. ప్రతిరోజూ వేలాది మంది వాహనదారులు ఫైన్లు చెల్లిస్తున్నారు. అయితే నిర్ణీత సమయంలో చలాన్ చెల్లించకపోతే.. ఆ వ్యవహారం ట్రాఫిక్ కోర్టుకు బదిలీ అవుతుంది. కోర్టుకు చేరగానే సాధారణ వాహనదారులు, ఫ్లీట్ ఆపరేటర్ల కష్టాలు మొదలవుతాయి. కోర్టుల చుట్టూ తిరగడం.. లాయర్లను కలవడం, వాయిదాల కోసం ఎదురుచూడాల్సి ఉండడంతో వాహనదారుల సహనానికి పరీక్షగా మారింది. అంతేకాకుండా వాహనాన్ని మరొకరికి అమ్మాలన్నా.. ఆర్సీ (RC) ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలన్నా.. ఇన్సూరెన్స్ రెన్యూవల్ లేదా ఫిట్నెస్ సర్టిఫికెట్ తీసుకోవాలన్నా పెండింగ్లో ఉన్న కోర్టు చలాన్లు పెద్ద అడ్డంకిగా మారుతున్నాయి. ఇలాంటి సమయాల్లో పనులు నిలిచిపోయి వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ సమస్యకు కేవలం 10 రోజుల్లోనే ముగింపు పలికేలా ఒక కొత్త మార్గం అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ప్రముఖ లీగల్-టెక్ ప్లాట్ఫారమ్ 'లాయర్డ్' (Lawyered) తన ప్రజాదరణ పొందిన డిజిటల్ ట్రాఫిక్ ప్లాట్ఫారమ్ 'చలాన్పే' కింద 'చలాన్పే ఎక్స్ప్రెస్' అనే కొత్త సేవను ప్రారంభించింది. వేగంగా, కచ్చితత్వంతో పనులు పూర్తి చేయడం ఈ సేవ ప్రత్యేకతగా చెబుతున్నారు. గతంలో కోర్టు చలాన్లను పరిష్కారం అయ్యేందుకు నెలల తరబడి వేచి చూడాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు కేవలం 10 రోజుల్లోనే క్లియర్ చేయనున్నారు. వాహన అత్యవసర పనులు ఉన్నవారిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ సేవను రూపొందించారు. దీని ద్వారా కోర్టుల చుట్టూ తిరిగే బాధ నుంచి ప్రజలకు ఉపశమనం లభిస్తుంది.
ఈ కొత్త సేవ కోసం కంపెనీ పారదర్శకమైన ఫిక్స్డ్ ప్రైసింగ్ మోడల్ను ప్రవేశపెట్టింది. వాహనదారులు ప్రతి కోర్టు చలాన్కు రూ.3 వేల ఫ్లాట్ ఫీజు చెల్లించి ఈ సేవను పొందవచ్చు. చలాన్ డబ్బు ఎంతైనా లేదా వాహనం దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో రిజిస్టర్ అయి ఉన్నా.. ఈ నిర్ణీత రుసుములోనే ప్రక్రియ అంతా పూర్తి చేస్తారు. కంపెనీకి చెందిన లీగల్ టీమ్ కోర్టు కాగితాల పనిని పూర్తి చేసి చలాన్ క్లియరెన్స్ చూసుకుంటుంది. అలాగే వినియోగదారులు తమ చలాన్ స్టేటస్ను ఆన్లైన్ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవచ్చు.
పాత కోర్టు చలాన్లతో రీసేల్ మార్కెట్ తీవ్రంగా ప్రభావితమవుతోంది. పాత వాహనాన్ని విక్రయించే సమయంలో చలాన్లు పెండింగ్లో ఉంటే ఆర్సీ ట్రాన్స్ఫర్ ఫైల్ ఆగిపోతుంది. లోన్ అప్రూవల్, ఇన్సూరెన్స్ రెన్యూవల్ సమయంలోనూ ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. ఈ 10 రోజుల ఎక్స్ప్రెస్ సేవతో చాలా తక్కువ సమయంలో చలాన్లు క్లియర్ అయితే సాధారణ వాహనదారులతో పాటు కమర్షియల్, లాజిస్టిక్స్ వ్యాపారుల కార్యకలాపాలు ఎలాంటి చట్టపరమైన ఆటంకాలు లేకుండా సాగిపోతాయి.
'లాయర్డ్' సంస్థకు దేశవ్యాప్తంగా లాయర్ల బలమైన నెట్వర్క్ ఉంది. దేశంలోని 98 శాతం పిన్ కోడ్లను కవర్ చేస్తూ 80 వేలకు పైగా లీగల్ ప్రొఫెషనల్స్ ఈ ప్లాట్ఫారమ్తో అనుసంధానమై ఉన్నారు. దీంతో దేశంలో ఎక్కడ పడిన కోర్టు చలాన్ అయినా, స్థానిక లాయర్ల సాయంతో కోర్టు ముందు ఉంచి వెంటనే పరిష్కరిస్తారు. ఇప్పటివరకు ఈ సంస్థ 30 లక్షలకు పైగా వాహనాలను ఆన్బోర్డ్ చేయడమే కాకుండా 3 లక్షలకు పైగా చలాన్లను విజయవంతంగా పరిష్కరించింది. కోర్టుల్లో చలాన్లు పెండింగ్లో ఉండి ఇబ్బంది పడుతున్న వారికి ఈ సేవ ఎంతగానో ఉపయోగపడనుంది.