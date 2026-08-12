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మీ వాహనాలపై కోర్టు చలాన్లు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయా..? 10 రోజుల్లో ఇలా క్లియర్ చేసుకోండి

Court Challan Clearance: కోర్టుల్లో పెండింగ్‌లో ఉన్న ట్రాఫిక్ చలాన్ల త్వరగా క్లియర్ చేసేందుకు  Lawyered అనే లీగల్-టెక్ ప్లాట్‌ఫారమ్ 'ChallanPay Xpress' పేరుతో ఓ కొత్త డిజిటల్ సేవను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. సాధారణంగా నెలల తరబడి సాగే కోర్టు చలాన్ల పరిష్కార ప్రక్రియను కేవలం 10 రోజుల్లోనే పూర్తి చేయనుంది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 12, 2026, 06:55 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 06:55 PM IST
మీ వాహనాలపై కోర్టు చలాన్లు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయా..? 10 రోజుల్లో ఇలా క్లియర్ చేసుకోండి
Image Credit: traffic echallan (Source: AI)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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మీ వాహనాలపై కోర్టు చలాన్లు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయా..? 10 రోజుల్లో ఇలా క్లియర్ చేసుకోండి
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