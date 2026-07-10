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ట్రాఫిక్ చలాన్ అలర్ట్.. మీకు ఇలాంటి మెసేజ్ వచ్చిందా.. క్లిక్ చేస్తే..!

Traffic eChallan: మీ వాహనంపై చలాన్లు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయి.. వెంటనే చెల్లించండి.. అంటూ సైబర్ కేటుగాళ్లు మెసేజ్‌లు ద్వారా APK ఫైల్స్ పంపిస్తున్నారు. ఇలాంటి వాటి పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ PIB Fact Check వెల్లడించింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా..

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 10, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 11:52 AM IST
ట్రాఫిక్ చలాన్ అలర్ట్.. మీకు ఇలాంటి మెసేజ్ వచ్చిందా.. క్లిక్ చేస్తే..!
Image Credit: Traffic Challan (Source: File)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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