/ట్రాఫిక్ చలాన్ అలర్ట్.. మీకు ఇలాంటి మెసేజ్ వచ్చిందా.. క్లిక్ చేస్తే..!

Traffic eChallan: టెక్నాలజీ పెరుగుతున్న కొద్దీ సైబర్ నేరగాళ్లు కొత్త కొత్త దారులు వెతుకుతున్నారు. ఎక్కడ చిన్న అవకాశం దొరికినా.. అందినకాడికి దోచుకుంటున్నారు. తాజాగా వాహనదారులను టార్గెట్ చేస్తూ.. RTO చలాన్ పేరుతో మోసానికి తెరలేపారు. "మీ వాహనానికి సంబంధించిన ట్రాఫిక్ చలానా పెండింగ్లో ఉంది. వెంటనే కట్టకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవు" అంటూ వాట్సాప్లో APK ఫైల్స్ పంపిస్తున్నారు. ఈ APK ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న వారికి మొబైల్స్ హ్యాక్ చేసి.. డబ్బులు కొట్టేస్తున్నారు. మొబైల్కు వచ్చే ఇలాంటి నకిలీ మెసేజ్ల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారిక విభాగం 'పిఐబి ఫ్యాక్ట్ చెక్' (PIB Fact Check) హెచ్చరించింది.
మోసం ఇలా జరుగుతోంది..
చాలా మంది మొబైల్ నంబర్లకు లేదా వాట్సాప్కు ఆర్టీఓ (RTO) పేరుతో మెసేజ్లు వస్తున్నాయి. అందులో మీ చలానా పెండింగ్లో ఉందని.. వెంటనే చెల్లించాలని దాని కింద ఒక లింక్ లేదా ఒక 'APK ఫైల్' (యాప్ ఇన్స్టాలేషన్ ఫైల్), లేదా పీడీఎఫ్ (PDF) ఫైల్ను యాడ్ చేస్తున్నారు. నిజంగానే తమ బండిపై చలాన్లు పెడింగ్లో ఉన్నాయామోనని చాలా మంది వాహనదారులు ఆ లింకులపై క్లిక్ చేయడం లేదా ఆ ఫైళ్లను డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నారు. తీరా క్లిక్ చేసిన తరువాత మీ ఫోన్లోని ఓటీపీ (OTP)లను, బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలను, యూపీఐ (UPI) పిన్లను దొంగిలించడానికి హ్యాకర్లకు యాక్సెస్ వెళ్లిపోతుంది. దీంతో మీ పర్మిషన్ లేకుండానే.. మీ అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు ఖాళీ ప్రమాదం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇందుకు సంబంధించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తూ PIB వీడియోను ట్వీట్ చేసింది.
"మీకు ట్రాఫిక్ చలాన్ SMS వచ్చిందా..? ముందు ఆ మెసేజ్ను చెక్ చేసుకోండి. ఆ తర్వాతే చర్యలు తీసుకోండి. సైబర్ నేరగాళ్లు నకిలీ RTO ఈ-చలాన్ SMS, వాట్సాప్ సందేశాలను పంపుతున్నారు. ఈ మెసేజ్లు సైబర్ కేటుగాళ్లు పంపించే ఇలాంటి ఫేక్ RTO ఈ-చలానా లింకులు చూసేందుకు అచ్చం ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చిన మెసేజ్లానే ఉంటాయి. వాటిలో నకిలీ లింక్, APK ఫైల్ లేదా PDF ఉంటాయి. మీరు అలాంటి లింక్పై క్లిక్ చేసినా.. లేదా APK ఫైల్ను ఇన్స్టాల్ చేసినా.. మీ OTP, బ్యాంక్ ఖాతా, UPI సమాచారం సైబర్ నేరగాళ్ల చేతికి చిక్కవచ్చు. దీనివల్ల మీ ఖాతా నుంచి అనధికారికంగా డబ్బులు కొట్టేసే ప్రమాదం ఉంది.." అని PIB రాసుకువచ్చింది.
🚨 Got an SMS saying your traffic challan is pending?STOP! Verify first.
Scammers are sending fake RTO e-challan links, APKs & PDFs via SMS/WhatsApp that look official.⚠️
Clicking such links can compromise your OTPs and lead to unauthorised bank/UPI transactions.
Stay Safe 👇… pic.twitter.com/EmsIgeBHOo
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 9, 2026
ఏం చేయాలి..?
==> SMS లేదా వాట్సాప్లో వచ్చే ఎలాంటి చలానా పేమెంట్ లింకులపై అస్సలు క్లిక్ చేయకండి.
==> మెసేజ్లతో పాటు వచ్చే ఎలాంటి యాప్ ఫైళ్లను (APK) ఫోన్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోకండి.
==> మీ వాహనంపై చలానాలు ఉన్నాయో లేదో తెలుసుకునేందుకు ప్రభుత్వ అధికారిక 'ఈ-చలానా' (e-Challan) వెబ్సైట్లోనే నేరుగా చెక్ చేసుకోండి. ఫైన్లు ఉంటే.. అక్కడే పేమెంట్ చెల్లించి చలాన్లు క్లియర్ చేసుకోండి.
==> ఇలాంటి అనుమానాస్పద లింక్స్పై క్లిక్ చేసి ఆర్థికంగా నష్టపోవద్దని.. ఏదైనా సందేహం ఉంటే అధికారులను సంప్రదించండి.