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తీవ్ర విషాదం.. వర్షానికి వందేళ్లనాటి ఇల్లు కూలి.. కుటుంబమంతా సమాధి..!

వర్ష బీభత్సం వల్ల తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. వందేళ్ల నాటి ఇల్లు కూలిపోవడంతో ఆ కుటుంబంలోని సభ్యులందరూ మృత్యువాత పడ్డారు. ఈ ఘోర ప్రమాదం నిన్న యూపీ ప్రతాప్ గఢ్‌లో అర్ధరాత్రి 2 గంటల సమయంలో చోటు చేసుకుంది. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఆరుగురు మరణించారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 06, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 01:18 PM IST
తీవ్ర విషాదం.. వర్షానికి వందేళ్లనాటి ఇల్లు కూలి.. కుటుంబమంతా సమాధి..!
Image Credit: pratapgarh 6 Members Died:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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తీవ్ర విషాదం.. వర్షానికి వందేళ్లనాటి ఇల్లు కూలి.. కుటుంబమంతా సమాధి..!
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