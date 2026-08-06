/తీవ్ర విషాదం.. వర్షానికి వందేళ్లనాటి ఇల్లు కూలి.. కుటుంబమంతా సమాధి..!

pratapgarh 6 Members Died: అస్సాం వరదల ఎఫెక్ట్ ఇంకా తగ్గకముందే, తాజాగా ఈ భారీ వర్షాల వల్ల అక్కడక్కడా విషాద ఘటనలు జరుగుతున్నాయి. యూపీ ప్రతాప్ గఢ్లో కూడా వందేళ్ల నాటి ఇంటి పైకప్పు కూలిపోవడంతో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఆరుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటన నిన్న రాత్రి 2 గంటల సమయంలో జరిగింది. ఒక్కసారిగా రూఫ్ కూలిపోవడంతో భార్యాభర్తలు, వారి కుమారుడు, కోడలు, మనవళ్లు శిథిలాల కింద మరణించారు. మృతుల వివరాలు శ్రీ వాస్తవ (60), భార్య రీత (55), కుమారుడు నితిన్ (25), కోడలు మాధురి (23), మనవళ్లు మాధవ్ (2) అద్విక్ (4 నెలలు). పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని, ఘటనపై విచారణ జరుపుతున్నారు.
ఈ ఘటన మహూలి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగింది. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు,సహాయక బృందాలు అక్కడికి చేరుకుని శిథిలాలను తొలగించే పనులు చేపట్టారు. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఆరుగురు మరణించడంతో ఆ గ్రామం మొత్తం విషాదంలో మునిగిపోయింది. మృతుల కుటుంబ సభ్యులకు ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఒక్కొక్కరికి నాలుగు లక్షల రూపాయల చొప్పున పరిహారం ప్రకటించింది. ప్రతాప్ గఢ్లో జరిగిన ఈ ఘోర ప్రమాదాన్ని అందరూ దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. పోలీసుల ప్రకారం ఘటన సమయంలో ఆ కుటుంబం అంతా ఒకే గదిలో ఏసీ ఉండటంతో నిద్రపోతున్నారు. అర్థరాత్రి భారీ వర్షం కురవడంతో, ఇప్పటికే శిథిలావస్థలో ఉన్న వందేళ్ల నాటి పాత ఇల్లు ఒక్కసారిగా పేక ముక్కలా కూలిపోయింది. దీనివల్ల ఆ ఇంట్లో ఉన్న వారంతా అక్కడికక్కడే మరణించారు. ఈ ఘటనపై స్థానిక నివాసితులు తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇక కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం కోసం తరలించారు.
అయితే, ఈ ప్రమాదంలో ఒక కుటుంబ సభ్యులు మాత్రం తీవ్ర గాయాలతో బయటపడ్డారు. వారికి మెరుగైన చికిత్స అందిస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ కూడా ఈ ఘటనపై స్పందిస్తూ, సహాయక చర్యలను వేగవంతం చేయాలని ఉన్నతాధికారులను ఆదేశించారు. గాయపడిన వారికి తగిన చికిత్స అందించాలని,నగరంలోని పాత ఇళ్లలో ఉన్నవారిని తరలించాలని ఆయన సూచించారు. అయితే, అధికారులు కూడా శిథిలావస్థలో ఉన్న ఇంట్లో ఉంటున్నవారు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
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