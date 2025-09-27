English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vijay Thalapathy karur Rally Tragedy Video: విజయ్ దళపతి కరూర్ ర్యాలీలో తొక్కిసలాట.. 10 మంది దుర్మరణం, మరో 30 మంది సీరియస్.. వీడియో వైరల్..

Karur Vijay campaign rally stampede: టీవీకే పార్టీ అధినేత కరూర్ ర్యాలీలో భారీగా అభిమానులు పాల్గొన్నారు.ఈ క్రమంలో తొక్కిసలాట చోటు చేసుకుంది. దీనిలో పది మంది స్పాట్ లో ఊపీరాడక దుర్మరణం చెందగా, మరో 15 మంది సిట్యూవేషన్ సీరియస్ గా ఉంది. 

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 27, 2025, 09:09 PM IST
  • విజయ్ దళపతి సభలో ఘోరం..
  • పదిమందికిపైగా అభిమానుల దుర్మరణం..

Vijay Thalapathy karur Rally Tragedy Video: విజయ్ దళపతి కరూర్ ర్యాలీలో తొక్కిసలాట.. 10 మంది దుర్మరణం, మరో 30 మంది సీరియస్.. వీడియో వైరల్..

Tragedy in Actor Vijay thalapathy rally in karur: తమిళనాడులోని కరూర్ లో టీవీకే పార్టీ అధినేత చేపట్టిన ర్యాలీలో భారీ తొక్కిసలాట సంభవించింది. ఈ క్రమంలో భారీగా విజయ్ దళపతిని చూసేందుకు అభిమానులు భారీగా  రావడంతో తోపులాట సంభవించింది. ఈ ఘటనలో పది మంది దుర్మరణం చెందగా మరో 30 మంది ఊపిరాడక అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిపోయారు.

వెంటనే స్థానికులు వీరిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. దీంతో పెద్ద గందర గోళ వాతావరణం ఏర్పడింది. చాాలా  మందికి తీవ్ర గాయాలైనట్లు సమాచారం. మొత్తంగా ఈ ఘటనతో ఆ ప్రాంతంలోతొక్కిసలాటతో, బాధితుల రోదనలు మిన్నంటాయి.

పోలీసులు, అంబులెన్స్ సిబ్బంది ఘటన స్థలంలోకి వెళ్లేందుకు కూడా చాలా సమయం పడుతుంది. ప్రస్తుతం సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. మరోవైపు 10 మంది మరణాన్ని ఆరోగ్య మంత్రి మా. సుబ్రమణియన్ ధృవీకరించారు. ముఖ్యమంత్రి మొత్తం ప్రభుత్వ యంత్రాంగం కరూర్‌కు త్వరగా వెళ్లాలని ఆదేశించారు. సేలం,  తిరుచిరాపల్లి నుండి వైద్య బృందాలను అత్యవసరంగా కరూర్‌కు పంపారు.

2026 తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలే టార్గెట్ గా విజయ్ దళపతి ముందుకు వెళ్తున్నారు. ఇటీవల రాజకీయాల్లో హాట్ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఈక్రమంలో డీఎంకేను బీజేపీకి బీ టీమ్ అంటూ కూడా విమర్శలు చేశారు. మరోవైపు తమిళనాడు సీఎం స్టాలీన్ ను అంకుల్ అని సంభోదించడం కూడా అప్పట్లో పెద్ద దుమారంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. 
 

 

