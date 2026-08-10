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ట్రాయ్‌లో ఎలాంటి అనుభవం లేకుండానే ఉద్యోగాలు.. నెలకు రూ.80 వేల జీతం! అప్లై చేసుకోండిలా!

ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలని కోరుకునే అభ్యర్థులకు ఒక అద్భుతమైన బంపర్ గుడ్ న్యూస్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఎటువంటి పని అనుభవం లేకపోయినా, అద్భుతమైన కెరీర్ అవకాశాన్ని అందిస్తూ టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (TRAI) ఖాళీల భర్తీ ప్రక్రియకు అధికారికంగా శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు 80,000 రూపాయల నుండి జీతం లభించనుంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి, సమగ్రమైన వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 10, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 11:01 AM IST
ట్రాయ్‌లో ఎలాంటి అనుభవం లేకుండానే ఉద్యోగాలు.. నెలకు రూ.80 వేల జీతం! అప్లై చేసుకోండిలా!
Image Credit: TRAI Recruitment 2026:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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